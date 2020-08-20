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Бордо - Нант. Анонс и прогноз на матч-открытие сезона Лиги 1
Французский футбол возвращается!
21 августа. Бордо "Матмют Атлантик"
"Бордо" 20:00 "Нант"
Трансляция: Футбол 3, MEGOGO
Арбитр: Бенуа Бастьен
Свершилось! Французский чемпионат наконец возвращается после почти полугодичной паузы. Еще в марте Лига 1 остановилась в унисон с другими европейскими лигами, но, в отличие от большинства стран, здесь турнир так и не возобновился.
Чтобы немного загладить вину перед болельщиками, французские власти разрешили пускать на трибуны по 5,000 зрителей. Более того, местным чиновникам разрешили увеличивать эту цифру исходя из заболеваемости на COVID в регионе - правда, те идут на риск неохотно.
"Бордо" за время карантина порядком обеднел. Чтобы как-то вырулить, клуб продал одного из своих лидеров Франсуа Камано в московский "Локомотив". Также был уволен дорогостоящий португальский тренер Пауло Соуза - его заменил возрастной Жан-Луи Гассе. Последний был помощником Лорана Блана, когда тот выигрывал с жирондинцами чемпионат в 2009 году. Ну а в целом Гассе известен как консерватор, умеющий давать результат даже с игроками средней руки.
Нынешнему "Бордо" такой тренер пригодится - особых талантов здесь немного. К тому же, один из таковых - центрхав Ясин Адли - дома взаперти из-за контакта с больным на COVID.
Судя по товарнякам, ставку Гассе будет делать на атакующих хавов Де Превиля и Удена, на острие выйдет многоопытный Бриан, оборону зацементирует Лоран Косельни, бывший кэп "Арсенала".
У "Нанта" потерь даже больше - из-за коронавируса не сыграют ключевые центрхавы Абдулайе Туре и Мехди Абед. С другой стороны, вроде как восстановились Маркус Коко и Людовик Блас - правда, непонятно, готовы ли они играть со старта.
В какой форме команды - вопрос на засыпку, ведь официальных матчей не было целую вечность. Проще рассуждать о тактике: исходя из составов, а также репутации обоих тренеров, игра будет закрытой и прагматичной. "Дерби Атлантик", как называют матчи "Бордо" и "Нанта", это не про романтику, а, скорее, про терпение. Неслучайно 4 из 5 последних очных встреч команд завершились с ТМ 2,5.
"Нант" в прошлом чемпионате забил 28 голов в 29 матчах, а "Бордо", хоть и играл результативнее, но сразу 35% его поединков завершились вничью. Ждать от таких команд феерии не приходится.
Цифры и факты
- Последняя ничья в "Дерби Атлантик" фиксировалась в 2017 году. С тех пор 4 победы у "Бордо" и 1 у "Нанта"
- "Бордо" ни разу не выиграл в трех товарищеских матчах перед стартом сезона (две ничьи и поражение)
- "Нант" проиграл большинство официальных матчей в 2020 году (+3=2-6)
- Минувший чемпионат команды завершили рядом в таблице - "Бордо" - 12-й, "Нант" - 13-й. У обоих было по 37 очков в 28 турах
- Нынешний капитан и лидер обороны "Канареек" Николя Паллуа пришел в клуб как раз из "Бордо" в 2017 году
Ориентировочные составы
"Бордо": Костиль - Сабали, Косельни, Мешер, Бенито - Башич, Отавио - Хван, Де Превиль, Уден - Бриан
"Нант": Лафон - Фабио, Жиротто, Паллуа, Шарль Траоре - Мутуссами, Чиривелья - Блас, Луза, Саймон - Кулибали
Прогноз на матч "Бордо" - "Нант"
В 3 из 5 последних очных матчей жирондинцы и "Канарейки" на двоих забивали по одному мячу. Рискнем предположить, что и на сей раз они результативностью не удивят.
ТМ 2 букмекеры предлагают с кэфом 1,75. Более рискованный вариант ТМ 1,5 - с 2,45-2,5.