Бордо - Нант. Анонс и прогноз на матч-открытие сезона Лиги 1

Французская Лига 1. 1-й тур

21 августа. Бордо "Матмют Атлантик"

"Бордо" 20:00 "Нант"

Трансляция: Футбол 3, MEGOGO

Арбитр: Бенуа Бастьен

Свершилось! Французский чемпионат наконец возвращается после почти полугодичной паузы. Еще в марте Лига 1 остановилась в унисон с другими европейскими лигами, но, в отличие от большинства стран, здесь турнир так и не возобновился.

Чтобы немного загладить вину перед болельщиками, французские власти разрешили пускать на трибуны по 5,000 зрителей. Более того, местным чиновникам разрешили увеличивать эту цифру исходя из заболеваемости на COVID в регионе - правда, те идут на риск неохотно.

"Бордо" за время карантина порядком обеднел. Чтобы как-то вырулить, клуб продал одного из своих лидеров Франсуа Камано в московский "Локомотив". Также был уволен дорогостоящий португальский тренер Пауло Соуза - его заменил возрастной Жан-Луи Гассе. Последний был помощником Лорана Блана, когда тот выигрывал с жирондинцами чемпионат в 2009 году. Ну а в целом Гассе известен как консерватор, умеющий давать результат даже с игроками средней руки.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Нынешнему "Бордо" такой тренер пригодится - особых талантов здесь немного. К тому же, один из таковых - центрхав Ясин Адли - дома взаперти из-за контакта с больным на COVID.

Судя по товарнякам, ставку Гассе будет делать на атакующих хавов Де Превиля и Удена, на острие выйдет многоопытный Бриан, оборону зацементирует Лоран Косельни, бывший кэп "Арсенала".

У "Нанта" потерь даже больше - из-за коронавируса не сыграют ключевые центрхавы Абдулайе Туре и Мехди Абед. С другой стороны, вроде как восстановились Маркус Коко и Людовик Блас - правда, непонятно, готовы ли они играть со старта.

В какой форме команды - вопрос на засыпку, ведь официальных матчей не было целую вечность. Проще рассуждать о тактике: исходя из составов, а также репутации обоих тренеров, игра будет закрытой и прагматичной. "Дерби Атлантик", как называют матчи "Бордо" и "Нанта", это не про романтику, а, скорее, про терпение. Неслучайно 4 из 5 последних очных встреч команд завершились с ТМ 2,5.

"Нант" в прошлом чемпионате забил 28 голов в 29 матчах, а "Бордо", хоть и играл результативнее, но сразу 35% его поединков завершились вничью. Ждать от таких команд феерии не приходится.

Цифры и факты

Последняя ничья в "Дерби Атлантик" фиксировалась в 2017 году. С тех пор 4 победы у "Бордо" и 1 у "Нанта"

"Бордо" ни разу не выиграл в трех товарищеских матчах перед стартом сезона (две ничьи и поражение)

"Нант" проиграл большинство официальных матчей в 2020 году (+3=2-6)

Минувший чемпионат команды завершили рядом в таблице - "Бордо" - 12-й, "Нант" - 13-й. У обоих было по 37 очков в 28 турах

Нынешний капитан и лидер обороны "Канареек" Николя Паллуа пришел в клуб как раз из "Бордо" в 2017 году

Ориентировочные составы

"Бордо": Костиль - Сабали, Косельни, Мешер, Бенито - Башич, Отавио - Хван, Де Превиль, Уден - Бриан

"Нант": Лафон - Фабио, Жиротто, Паллуа, Шарль Траоре - Мутуссами, Чиривелья - Блас, Луза, Саймон - Кулибали

Прогноз на матч "Бордо" - "Нант"

В 3 из 5 последних очных матчей жирондинцы и "Канарейки" на двоих забивали по одному мячу. Рискнем предположить, что и на сей раз они результативностью не удивят.

ТМ 2 букмекеры предлагают с кэфом 1,75. Более рискованный вариант ТМ 1,5 - с 2,45-2,5.