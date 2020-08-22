Лилль - Ренн. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 1-й тур

22 августа. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Ренн"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Арбитр: Клеман Тюрпен

В прошлом чемпионате "Ренн" и "Лилль" разделило всего одно очко. В итоге бретонцы вышли в Лигу чемпионов с ее десятками миллионов премиальных, а "Доги" будут вынуждены довольствоваться крохами в Лиге Европы.

За лето "Ренн" еще набрал сил. Несмотря на финансовые потери от срыва чемпионата, бретонцы нашли деньги на атакующего хавбека "Лиона" Мартена Террье - к слову, воспитанника "Лилля". Также клубу удалось удержать еще на год своих самых высокооплачиваемых игроков - форварда Мбайе Ньянга и хавбека Стивена Нзонзи.

В то же время в "Лилле" привычная кадровая чехарда - одни ушли (или уходят), другие прибывают. Новый сезон "Доги" начнут с полностью обновленным нападением - Осимхена и Реми заменят Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз. Бразильца Габриэла в центре обороны сменит голландец Боттман. Даже Кристоф Гальтье наверняка не знает, как это все будет работать в боевых условиях.

У обеих команд есть потери - у "Ренна" под вопросом вундеркинд Камавинга и точно не сыграет центрхав Леа Силики. У "Лилля" вне игры основной правый бек Челик, которого заменит Жереми Пье.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Конечно, все это наложит отпечаток на игру. Слабо верится, что обновленный почти наполовину "Лилль" предстанет монолитной командой уже со старта. Скорее всего, будут и разрывы, и недопонимания, и пропущенные голы. Тем более, что атака "Ренна" как раз и сыграна, и качественна.

Более того, в прошлом сезоне подопечные Жульена Стефана пропустили лишь 24 гола в чемпионате - столько же было у "Пари Сен-Жермен". Вряд ли за лето бретонцы разучились защищаться. На фоне слепленного на коленке нападения "Лилля" их оборона должна все еще быть на высоте, и это если не гарантия успеха, то очень серьезный фактор в их пользу.

"Лилль" же может рассчитывать по большей части на озарения Ренату Санчеша и Жонатана Иконе, а также фактор "Пьер Моруа", где "Доги" в прошлом сезоне добыли 11 из 15 своих побед. Посмотрим, что в итоге перевесит.

Цифры и факты

"Ренн" забивал в первом тайме в 4 последних матчах

В последних 3 матчах между командами была как минимум одна красная карточка

"Ренн" выиграл 4 из 6 спаррингов перед стартом сезона; "Лилль" - 2 из 4

В 5 из 6 последних матчей между командами проходила ставка "обе забьют"

"Ренн" выигрывал на поле "Лилля" всего 2 раза в 21 веке - в 2006 и 2018 годах

Ориентировочные составы

"Лилль": Меньян - Пье, Фонте, Боттман, Брадарич - Иконе, Андре, Ренату Санчеш, Бамба - Йылмаз, Дэвид

"Ренн": Менди - Траоре, Да Сильва, Гелен, Мауасса - Мартен, Нзонзи, Буриго - Рафинья, Ньянг, Террье

Прогноз на матч "Лилль" - "Ренн"

"Лилль" пребывает на перестроечном этапе, и это значит, что команду будет трясти. А где трясучка, там неминуемо много голов - в разные ворота. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с кэфом 1,95-2,0.