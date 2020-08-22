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Лилль - Ренн. Анонс и прогноз на матч Лиги 1
Третья команда прошлого сезона против четвертой
22 августа. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" 22:00 "Ренн"
Трансляция: MEGOGO, Футбол 2
Арбитр: Клеман Тюрпен
В прошлом чемпионате "Ренн" и "Лилль" разделило всего одно очко. В итоге бретонцы вышли в Лигу чемпионов с ее десятками миллионов премиальных, а "Доги" будут вынуждены довольствоваться крохами в Лиге Европы.
За лето "Ренн" еще набрал сил. Несмотря на финансовые потери от срыва чемпионата, бретонцы нашли деньги на атакующего хавбека "Лиона" Мартена Террье - к слову, воспитанника "Лилля". Также клубу удалось удержать еще на год своих самых высокооплачиваемых игроков - форварда Мбайе Ньянга и хавбека Стивена Нзонзи.
В то же время в "Лилле" привычная кадровая чехарда - одни ушли (или уходят), другие прибывают. Новый сезон "Доги" начнут с полностью обновленным нападением - Осимхена и Реми заменят Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз. Бразильца Габриэла в центре обороны сменит голландец Боттман. Даже Кристоф Гальтье наверняка не знает, как это все будет работать в боевых условиях.
У обеих команд есть потери - у "Ренна" под вопросом вундеркинд Камавинга и точно не сыграет центрхав Леа Силики. У "Лилля" вне игры основной правый бек Челик, которого заменит Жереми Пье.
Конечно, все это наложит отпечаток на игру. Слабо верится, что обновленный почти наполовину "Лилль" предстанет монолитной командой уже со старта. Скорее всего, будут и разрывы, и недопонимания, и пропущенные голы. Тем более, что атака "Ренна" как раз и сыграна, и качественна.
Более того, в прошлом сезоне подопечные Жульена Стефана пропустили лишь 24 гола в чемпионате - столько же было у "Пари Сен-Жермен". Вряд ли за лето бретонцы разучились защищаться. На фоне слепленного на коленке нападения "Лилля" их оборона должна все еще быть на высоте, и это если не гарантия успеха, то очень серьезный фактор в их пользу.
"Лилль" же может рассчитывать по большей части на озарения Ренату Санчеша и Жонатана Иконе, а также фактор "Пьер Моруа", где "Доги" в прошлом сезоне добыли 11 из 15 своих побед. Посмотрим, что в итоге перевесит.
Цифры и факты
- "Ренн" забивал в первом тайме в 4 последних матчах
- В последних 3 матчах между командами была как минимум одна красная карточка
- "Ренн" выиграл 4 из 6 спаррингов перед стартом сезона; "Лилль" - 2 из 4
- В 5 из 6 последних матчей между командами проходила ставка "обе забьют"
- "Ренн" выигрывал на поле "Лилля" всего 2 раза в 21 веке - в 2006 и 2018 годах
Ориентировочные составы
"Лилль": Меньян - Пье, Фонте, Боттман, Брадарич - Иконе, Андре, Ренату Санчеш, Бамба - Йылмаз, Дэвид
"Ренн": Менди - Траоре, Да Сильва, Гелен, Мауасса - Мартен, Нзонзи, Буриго - Рафинья, Ньянг, Террье
Прогноз на матч "Лилль" - "Ренн"
"Лилль" пребывает на перестроечном этапе, и это значит, что команду будет трясти. А где трясучка, там неминуемо много голов - в разные ворота. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с кэфом 1,95-2,0.