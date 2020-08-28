Ренн - Монпелье. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 2-й тур

29 августа. Ренн. "Роазон Парк"

"Ренн" 18:00 "Монпелье"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Вилли Делажо

Центральный матч одного из слабейших туров во всем календаре нового сезона во Франции. Встреча "Ренна" и "Монпелье" - единственная среди всех, где встречаются две команды из ТОП-8 прошлого сезона.

Бретонцы уже дебютировали в новом чемпионате неделю назад, сыграв вничью на поле "Лилля" (1:1). Матч выдался для них неоднозначным - команда выглядела откровенно беззубо в первом тайме, напрочь провалился многомиллионный центрфорвард Мбайе Ньянг, но во втором тайме с выходом Эдуардо Камавинги "Ренн" смог и инициативу перехватить, и гол забить.

Про "Монпелье" известно еще меньше, ведь "Паладины" встречу первого тура пропускали. За последние пять месяцев у команды были только спарринги, да и то преимущественно с соперниками из низших лиг. Все, что по ним удалось понять - Тер-Закарян придерживается схемы с тремя центрбеками; 42-летний Илтон все еще в старте; основная сила "Паладинов" в центре поля, где выделяются Саванье и Молле.

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В этом матче, однако, ставить на "Монпелье" не рискнем. Во-первых, "Ренн" при Жульене Стефане хорош в домашних стенах. На "Роазон Парке" команда добыла 9 побед в 14 матчах минувшего сезона. Второй нюанс - "Паладины" в гостях выступают откровенно плохо. Так, в прошлом чемпионате они выиграли в гостях лишь раз в 14 играх.

Кроме того, "Ренн" исторически хорошо играет против "Монпелье". "Паладины" победили всего 1 раз в 10 последних очных матчах между командами - случилось это в 2016 году. Бретонцы же на этом отрезке добыли пять побед, причем последняя встреча - в марте 2020-го - завершилась погромом 5:0. Тот результат в итоге и не позволил южанам зацепиться за Лигу Европы.

Ну и напоследок нужно отметить, что обе команды не искрят голами. Так сложилось уже давно. В минувшем чемпионате "Ренн" забивал в среднем 1,35 гола за 90 минут; "Монпелье" - 1,25. Пропускали при этом команды еще меньше. Поэтому от предстоящего поединка ждем больше борьбы, карточек и подкатов, нежели забитых мячей. "Открыть" игру сможет только быстрый забитый мяч гостей - во всех остальных случаях со старта нас ждет битва тактик.

Цифры и факты

"Монпелье" в последний раз побеждал "Ренн" в мае 2016-го. С тех пор у бретонцев 4 победы и 4 ничьи

8 из 10 последних очных матчей между командами завершались с ТМ 2,5

В последних 5 матчах "Ренна" был минимум 1 гол в первом тайме

"Монпелье" всего раз играл спарринг против команды из элиты этим летом и проиграл - "Страсбуру" 1:2

10 из 11 своих побед в прошлом сезоне "Монпелье" добыл дома. На выезде у команды 1 победа, 5 ничьих и 8 поражений

"Ренн" 9 из 15 своих побед в минувшем чемпионате добыл именно на "Роазон Парке"

Ориентировочные составы

"Ренн": Менди - Соппи, Да Сильва, Гелен, Мауасса - Буриго, Нзонзи, Камавинга - Рафинья, Ньянг, Террье

"Монпелье": Омлен - Педру Мендеш, Илтон, Конгре - Суке, Шотар, Молле, Саванье, Ойонго - Мавидиди, Лаборд

Прогноз на матч "Ренн" - "Монпелье"

"Ренн" - явный фаворит встречи, но на данном этапе сезона ставить на чистую победу рискованно. Мы не знаем, в каком состоянии "Паладины". Поэтому будем аккуратными: вариант с непроигрышем бретонцев и ТМ 2,5 букмекеры предлагают с выгодным кэфом 2,0.