Ланс - ПСЖ. Анонс и прогноз на перенесенный матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 2-й тур

10 сентября. Ланс. "Боллар-Делелис"

"Ланс" 22:00 "ПСЖ"

Трансляция: Футбол 3

Арбитр: Хаким Бен Эль-Хадж

Этот поединок должен был пройти в рамках второго тура, но его перенесли из-за участия "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

Любопытно, что, если бы лига не изменила правила, завтра матч тоже провести бы не удалось. На старте сезона во Франции действовал протокол, согласно которому игру могли отменить, если в команде одновременно трое заболевших на COVID. Но на неделе это правило отменили, расширив заявку до 30 игроков. Если хотя бы 15 здоровы - значит, матч состоится.

У "ПСЖ" ситуация наметилась почти критическая - на изоляции из-за коронавируса Неймар, Ди Мария, Мбаппе, Навас и Икарди. На секунду, самые дорогостоящие исполнители команды!

Именно их отсутствием и объясняется непривычно высокий коэффициент на победу Парижа - Томасу Тухелю придется задействовать резервистов, и, хотя на бумаге они тоже на голову сильнее "Ланса", в прошлом сезоне трюк срабатывал не всегда. Сарабия и Дракслер годятся как вспомогательная сила при Неймаре, а вот сами тащить команду разучились. Впрочем, посмотрим.

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С "Лансом" Парижу однозначно придется нелегко - команда Франка Эса в первом туре очень солидно смотрелась на поле "Ниццы", и только гениальные голы Амина Гуири позволили "Орлятам" добыть три очка при абсолютно провальной игре.

На "Альянц Ривьере" "Ланс" показал все то же самое, что и в предсезонных товарняках - сыгранную защиту из пяти человек; мощную опорную зону, где без устали рубит все, что движется экс-капитан "Бастии" Каюзак; скоростные контратаки, организуемые Гаэлем Какута. Экс-форвард "Челси" и "Севильи" вернулся домой и переквалифицировался в плеймейкеры, причем весьма достойно.

Чтобы обыграть такую команду, резерву "ПСЖ" придется напрячься и показать хотя бы подобие своего лучшего футбола. Не факт, что это получится. Из-за СOVID не сыграет Маркиньос, а без бразильца опорная зона не та. Во-вторых, на воротах у "ПСЖ" почти наверняка выйдет необстрелянный юноша Инносен. Ну и в-третьих, некого выпускать в центре нападения. Хесе Родригес последние 3-4 года - это просто смех.

В общем, матч ожидаем гораздо более конкурентный, чем обещает вывеска. Эпидемия коронавируса творит причудливые сюжеты на ровном месте.

Цифры и факты

Семь игроков основы "ПСЖ" не могут сыграть против "Ланса" из-за COVID

"ПСЖ" за весь минувший чемпионат проиграл только 3 матча из 29, и все неочевидным соперникам - "Ренну", "Реймсу" и "Дижону"

Второй вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареоля в эти минуты проходит медосмотр для "Фулхэма"

"Ланс" проиграл только 2 домашних матча в минувшем розыгрыше Лиги 2

В последний раз команды встречались между собой в 2015 году - Париж тогда победил 4:1

Последняя победа "Ланса" над "ПСЖ" датируется 2006 годом, когда в Париже еще не было никаких шейхов

Ориентировочные составы

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс, Каюзак, Дюкуре, Силла - Какута - Сотока, Ганаго

"ПСЖ": Инносен - Керер, Кимпембе, Дьялло - Дагба, Эррера, Гуйе, Бернат - Дракслер, Калимуэндо, Сарабия

Прогноз на матч "Ланс" - "ПСЖ"

Проблемы с кадрами вынудят Тухеля экспериментировать с составом во всех линиях, а где есть эксперименты - там нету надежности. Отсюда наша ставка - на "обе забьют". Букмекеры предлагают такой вариант с кэфом 1,9-2,0.