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ПСЖ - Марсель. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Франция
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Редкий шанс для провансальцев победить на "Парк де Пренс"

ПСЖ - Марсель. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Французская Лига 1. 3-й тур
13 сентября. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Марсель"
Трансляция: Футбол 3
Арбитр: Жером Бризар

"Марсель" последний раз обыгрывал "ПСЖ" в 2011 году. Эпидемия коронавируса подарила южанам прекрасный шанс оборвать печальную серию.

Болезнь на время забрала у чемпиона целую группу важнейших игроков - Мбаппе, Икарди, Наваса, Маркиньоса и Паредеса. Ди Мария и Неймар уже вернулись к тренировкам, но вряд ли готовы выйти со старта. В столь обескровленном виде "ПСЖ" в четверг проиграл даже новичку элиты "Лансу". Кроме громадного процента владения мячом, команда Томаса Тухеля так ничего и не предложила.

"Марсель" подходит к Ле Классико в гораздо более боевом, хотя и неидеальном состоянии. Вернулись в строй Пайет и Манданда - и это большой плюс. Но та игра в средине поля, которую провансальцы показали в первом туре против "Бреста", никуда не годится. В некоторых эпизодах расстояния между линиями были такими, что в них могло вбежать полкоманды. Повезло, что Товену за счет шикарных навесов удалось это все компенсировать.

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С Парижем однозначно такой фокус не пройдет. Даже полуторный его состав способен отобрать у "Марселя" мяч и диктовать темп матча. Соответственно, южанам придется подстраиваться. А если в старте нарисуется Неймар, то и вовсе терпеть в ожидании своих шансов.

Многое будет зависеть от того, успел ли Андре Виллаш-Боаш привести команду в порядок за время международной паузы. В конце августа "Марсель" был готов отыграть на предельной интенсивности не более 15-20 минут в каждом из таймов. Но прошло две недели - и все могло поменяться.

Касательно "ПСЖ", то ему повезло, что восстановился второй вратарь Серхио Рико - с ним шансов у клуба точно будет больше, чем с Марцином Булкой, привезшим гол в свои ворота три дня назад. Но защита без Маркиньоса не впечатляет, а атака без Неймара и Мбаппе стерильна настолько, насколько это вообще возможно. Так что домашнее задание у Томаса Тухеля будет гораздо более сложным, чем у Виллаш-Боаша.

Опыт предыдущего сезона подсказывает, что тренер "ПСЖ" не умел решать задачи такого рода. Всякий раз, когда Тухель выпускал резерв, он получал проблемы. Париж был и остается не тренерской командой, а группой собранных со всего мира суперзвезд. Когда они вместе и в форме - они готовы даже за ЛЧ бороться. А вот без них король голый. Лучшего шанса для "Марселя" наконец-то выиграть Ле Классико и представить сложно.

Цифры и факты

  • "ПСЖ" не проигрывает "Марселю" 23 матча подряд. В 20 из них парижане одержали победы, еще 3 свели вничью
  • Последняя победа "Марселя" на "Парк де Пренс" датируется февралем 2010-го. На тот момент в "ПСЖ" еще не было катарских инвесторов
  • В последних 5 матчах "Марселя" было забито 3 и больше голов
  • "ПСЖ" последний раз проигрывал дома в сентябре 2019-го "Реймсу" (0:2). С тех пор команда выиграла 13 матчей на "Парк де Пренс" и один свела вничью
  • Предыдущий выезд "Марселя" в Париж закончился плачевно - поражением 0:4. За "ПСЖ" тогда по дублю оформили Мбаппе и Икарди - оба завтра не сыграют
  • "Марсель" выиграл больше половины выездных матчей в прошлом чемпионате - 8 из 14. При этом лишь в двух гостевых поединках провансальцы проиграли

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Рико - Керер, Дьялло, Кимпембе, Бернат - Гуйе, Верратти, Эррера - Сарабия, Калимуэндо, Неймар

"Марсель": Манданда - Сакаи, Чалета-Цар, Балерди, Амави - Камара, Сансон, Строотман - Товен, Бенедетто, Пайет

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Марсель"

Провансальцы прекрасно понимают, какой шанс подбросила им судьба, и наверняка отдадут абсолютно все силы ради победы. Хватит ли этого? Не факт. Но хотя бы не проиграть при таких раскладах "Марсель" обязан. Ставку 2Х букмекеры предлагают с кэфом около 2,2-2,3.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Неймар Томас Тухель Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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