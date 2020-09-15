Прервет ли ПСЖ проигрышную серию: Прогноз на матч от Александра Шовковского

Чемпионат Франции уже прошел отметку в три тура. Почти каждый из клубов Лиги 1 сыграл по три поединка, хотя из-за участия некоторых команд в прошлом розыгрыше еврокубков, календарь был сдвинут. Прежде всего это касается ПСЖ, который еще на прошлой неделе не сыграл ни одного поединка в чемпионате, но уже подходит к матчу третьего тура против "Метца". Чего ждать в этой игре анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Что самое интересное, обе команды подходят к очной встрече с идентичным результатом: 0 очков после двух туров, 0 в графе "забитые мячи" и 2 пропущенных. И если для "Метц" эта ситуация ничем характерным не отличается - у команды такого уровня на старте сезона могут возникнуть подобные проблемы, то что случилось с ПСЖ — это, конечно, интересный вопрос, который имеет отношение к кадровой ситуации. Парижанам необходимо наконец набрать очки, и на самом деле лучшей возможности, чем встреча с соперником, который также переживает определенные проблемы, и не придумаешь.

В первых двух матчах нового сезона чемпионата Франции ПСЖ проиграл. И прежде, чем говорить о кадровых проблемах (а они, конечно, сыграли немалую роль в результате этой встречи), следует говорить именно о психологических. На сегодняшний день у парижан в активе трехматчевая серия поражений, которая началась именно после финала Лиги чемпионов, в котором подопечные Томаса Тухеля уступили "Баварии". Возможно, для многих этот фактор не имеет никакого значения, и команда действительно формировала в своих мыслях цель - забыть негатив и двигаться дальше к новым высотам.

Но в первом матче нового сезона - поражение против "Ланса", впоследствии подопечные Тухеля проигрывают с тем же счетом 0:1 в принципиальном поединке с "Марселем", который, кстати, закончился также характерным образом. Футболисты ПСЖ не смогли справиться с эмоциями, устроив в итоге толкотню в компенсированное время поединка. В результате - пять красных карточек, три из которых получили именно футболисты парижской команды. На встречу с "Метц" подопечные Тухеля остались без Неймара, которого вообще удалили после просмотра видеоповтора: лидер парижской команды ударил игрока "Провансальцев". Можно говорить наверняка: положение парижан на сегодняшний день выглядит просто вопиющим, и именно психологические проблемы стоят в команде на первом плане. Неспособность забить, победить - именно это должна решить команда в ближайшем поединке.

"Метц" также находится не в лучшей форме. Как и ПСЖ, команда дважды проиграла на старте чемпионата, хотя по уровню соперников могла бы посоревноваться с парижанами. В первом поединке нового сезона подопечные Венсана Оньона уступили "Монако", после чего с минимальным счетом проиграли "Лиллю". Обе эти команды каждый сезон претендуют на попадание в еврокубки и даже больше, в Лигу чемпионов, поэтому "Метц" вряд ли может себя сильно корить за неудачи на старте сезона Лиги 1. Другое дело, что следующий соперник команды - действующий чемпион ПСЖ, который , подходя к матчу не в лучшем состоянии, будет очень мотивирован отобрать очки. И этому трудно будет противостоять.

На самом деле негативная тенденция выступлений в "Метц" не так уж и продолжительная. Серия из трех поражений подряд, аналогичная той, что у ПСЖ. Серия из пяти матчей, в которой подопечные Оньона постоянно пропускают. Опять же: в этих результатах нет ничего удивительного для команды такого уровня. Именно поэтому, если неудача будет ожидать "Метц" и в следующем поединке, это не будет для команды началом конца. Хотя после нее ей просто необходимо будет набирать очки, чтобы не увеличивать отставание от соперников по турнирной таблице.

"ПСЖ" - "Метц". Прогноз

Парижане должны наконец одержать победу над соперником. Но она точно не будет легкой: "Метц" почувствовал, что именно сейчас - лучшее время для того, чтобы отобрать очки у соперника.