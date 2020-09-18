Ренн - Монако. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 4-й тур

19 сентября. Ренн. "Роазон-Парк"

"Ренн" 22:00 "Монако"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Арбитр: Жером Мигелгорри

И "Монако", и "Ренн" в стартовых трех турах добыли по семь очков, показывая среднего качества футбол - с сильными и слабыми отрезками.

Особенно это касается монегасков, которые все еще очень уязвимы в защите. "Реймс" в первом туре забил дважды практически из ничего, воспользовавшись плохой опекой от опорников и центрбеков команды Нико Ковача. Имел 2-3 железобетонных шанса на гол и "Нант". "Монако" пока спасает результативная атака и не самая выдающаяся реализация от соперников.

С "Ренном", однако, все может пойти сложнее - у бретонцев куда более мастеровитый состав. И Гирасси, и Ньянг, и Рафинья свои шансы обычно доводят до ума. Кроме того, "Ренн" отличают сильные стандарты, контригра и опорная зона, где Нзонзи и Камавинга выглядят вполне адекватно даже для группы Лиги чемпионов. "Монако" же в средней зоне зависим от креативных решений стареющего Сеска Фабрегаса, которому в условиях жесткой опеки может быть неудобно.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Обе команды подходят к матчу с минимальными потерями. У "Монако" не сыграет Александр Головин, но его функции без проблем поделят между собой Сеск и Чуамени; у "Ренна" вне игры вратарь Эдуар Менди, ведущий переговоры с "Челси", но к этому на старте сезона уже привыкли. Хотя в перспективе, конечно, "Ренну" нужен сменщик сильнее, нежели 36-летний Ромен Сален.

Для "Монако" предстоящая игра станет первой серьезной проверкой для штаба Нико Ковача - доселе он разминался только на середняках и аутсайдерах. Про "Ренн" такого сказать нельзя - бретонцы ездили на "Пьер Моруа" к "Лиллю", и даже заработали там ничью при очень равной игре.

Вообще "Ренн" сильнее выглядит дома - в последних 10 играх на "Роазон-Парке" команда Жульена Стефана добыла 8 побед при всего 1 поражении. Обычно в родных стенах бретонцы и мяч контролируют много, и атакуют усердно - даже "ПСЖ" в прошлом сезоне был бит 2:1. "Монако", как и остальным клубам Лиги 1, выезды в Бретань даются тяжело - всего 2 победы за последние 10 лет. Одна из них - в 2017 году, когда монегаски уже были чемпионами. Лемар, Мбаппе, Менди, Глик, Субашич, Фалькао гуляли целую неделю, а потом даже толком не тренируясь перестреляли хозяев 3:2.

То был величайший "Монако" за последние лет 15. Нынешняя команда Нико Ковача только в начале своего пути, и ей для положительного результата в Ренне нужно напрячь все силы. Да и то не факт, что этого хватит.

Цифры и факты

"Монако" выиграл только 2 из 8 последних матчей на поле "Ренна". Последний - в мае 2017-го

Во всех трех матчах "Ренна" на старте сезона проходила ставка "обе забьют"

Обе команды забивали во всех семи последних матчах в чемпионате

"Монако" забивал до перерыва в своих последних пяти матчах

"Монако" забивал "Ренну" во всех 10 последних очных матчах

"Ренн" забил 7 голов в трех стартовых турах Лиги 1. Это лучший результат в чемпионате наряду с "Нимом"

Ориентировочные составы

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Мауасса - Камавинга, Мартен, Буриго - Рафинья, Гирасси, Террье

"Монако": Лекомт - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Балло-Туре - Чуамени, Фабрегас, Диоп - Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Оньекуру

Прогноз на матч "Ренн" - "Монако"

Обе команды мало того, что результативно начали новый сезон, так еще и исторически много забивают в очных играх. Предположим, что не отойдут они от традиции и в этот раз. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с коэффициентом 1,6-1,7.