Сент-Этьен - Ренн. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 5-й тур

26 сентября. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" 18:00 "Ренн"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Бенуа Бастьен

Поединок команд, которые весьма неожиданно делят 1-2 строчки в чемпионате после четырех стартовых туров.

В большей степени, конечно, это можно сказать про "Сент-Этьен" - зеленые перед стартом сезона указали на дверь целой группе основных исполнителей. В итоге Мвила уже в "Олимпиакосе", Йоан Кабай - свободный агент, а Вахби Хазри, Рияд Будебуз, Серхи Паленсия и Стефан Руффье зависли в неопределенности.

Причем самое сенсационное здесь то, что клуб не покупал замену опытным вожакам - на их позиции тренер Клод Пюэль ставит совсем молодых парней. И, как ни странно, те уже в 18-20 лет показывают серьезный, зрелый футбол. Это касается и левого бека Масона, и опорного Махди Камара, и флангов Аушиша и Нордена. Новый "Сент-Этьен" в две-три передачи проходит все поле, и готов выбегать в контратаки до самого свистка. Это обескураживает даже очень опытных оппонентов, вроде "Марселя", который был бит на "Велодроме" - 2:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В минувшем туре, правда, "Стефануа" оступились в Нанте, пропустив дважды в последние 20 минут. Но перед этим команда дважды забила, а что зазорного в выездной ничьей, когда средний возраст твоих игроков - 23 года? Пюэль делает феноменальную работу, это точно.

С другой стороны, даже поймавшему кураж "Сент-Этьену" будет сложно с "Ренном" - все-таки, это немного другой уровень. Да, "Марсель" по именам был еще круче, но южане в отвратительной форме. Бретонцы же наоборот - показывают приличный футбол и сильные результаты. В прошлом туре команда Жульена Стефана на характере одолела "Монако", сломив монегасков в последние десять минут. Героем матча стал 18-летний защитник Адриен Трюфер, который отметил дебют в элите голом и ассистом. Выйдет он в основе и на "Жоффруа Гишаре" - его конкурент Фету Мауасса выбыл на 2 месяца.

Еще больше, чем Трюфера, "Стефануа" стоит опасаться Эдуардо Камавинги в средней зоне, Рафиньи на левом фланге и Серу Гирасси в штрафной. Это столбы, на которых держится игра бретонцев в последних матчах.

Очевидно, что со старта "Ренн" попытается навязать удобный себе темп, забрав мяч. "Сент-Этьен" не будет этому сопротивляться, его интересует контригра. От того, как гости смогут ее пресекать, будет зависеть исход встречи.

Потерь у команд примерно поровну. У "Ренна" не выйдет уже упомянутый Мауасса, также клуб не успел купить замену вратарю Эдуару Менди, перешедшему в "Челси". У "Сент-Этьена" травмирован капитан Матье Дебюши, плюс неопределенность вокруг Уэсли Фофана. За парня предлагают 30 млн фунтов "Лестер" и "Вест Хэм", но клуб отказывается продавать. Если 19-летний проспект не сыграет, это будет очень хорошая новость для бретонцев, Уэсли - настоящий монстр штрафной.

Цифры и факты

"Ренн" не проигрывает в Лиге 1 уже семь матчей подряд (+6=1-0). Последнее поражение было 16 февраля в Реймсе (0:1)

"Сент-Этьен" еще не пропускал на своем поле в текущем чемпионате - оба домашних матча были выиграны со счетом 2:0

В последних 8 матчах "Ренна" во всех турнирах обязательно были голы в первом тайме

В 5 из 10 последних очных матчах между командами судьи назначали пенальти

Последний матч команд на "Жоффруа Гишаре" в прошлом марте завершился победой "Сент-Этьена" - 2:1

В предсезонном матче 12 августа "Ренн" разбил "Сент-Этьен" - 3:0

Ориентировочные составы

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко, Мукуди, Колодзейчак, Масон - М. Камара, Юссуф - Буанга, Аушиш, Норден - Амума

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюфер - Камавинга, Нзонзи, Буриго - Рафинья, Гирасси, Террье

Прогноз на матч "Сент-Этьен" - "Ренн"

Все сказки однажды заканчиваются, и "Сент-Этьен" не станет исключением. В прошлом туре "Нант" показал уязвимость детворы Клода Пюэля. "Ренн", одна из наиболее "тренерских команд лиги, должен это использовать. Ставим на победу бретонцев - букмекеры предлагают ее с кэфом 2,6-2,7.