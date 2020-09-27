Реймс - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 5-й тур

27 сентября. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" 22:00 "ПСЖ"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Руди Буке

Поединок чемпиона против команды из дна турнирной таблицы. Со всеми отсюда вытекающими.

"ПСЖ" сильно барахлил в трех стартовых турах, но возвращение в строй Килиана Мбаппе решило для команды почти все проблемы в атакующей линии. "Ницца" уже ощутила это на себе в полной мере.

Париж и в провальных матчах переигрывал оппонентов в центре поля - там последнее время очень хорош Марко Верратти. Он единственный игрок в топ-лигах, делавший более 100 касаний во всех матчах на старте сезона. Но без завершения все эти кружева в центре малоэффективны. Возвращение сперва Мбаппе, а теперь и Неймара гарантирует "Реймсу" проблемы такого уровня, с которыми команда в ее нынешнем состоянии почти наверняка не справится.

Подопечные Давида Гийона даже против "Метца" и "Анже" смотрелись плохо, а на неделе еще и неудачно съездили в Венгрию в Лиге Европы, уступив по пенальти "Фехервару". Столь сложный выезд забрал у "Реймса" и физические, и моральные силы. На то, чтобы прийти в себя, было лишь два дня, тогда как Париж готовился к матчу в недельном цикле.

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Выделить какие-то положительные моменты у "Реймса" нелегко. Да, команда не пропускала в этом сезоне больше двух голов за один матч, но забивает-то она еще хуже - в последних пяти играх во всех турнирах у команды Гийона лишь два мяча. Косовские легионеры Бериша и Зенели, мягко говоря, не впечатляют. Не в форме и один из лидеров прошлого сезона Матье Кафаро. Нету привычного уровня надежности у Конана и Абдельхамида.

"ПСЖ" может иметь с таким соперником проблемы только в одном случае - если сыграет в свой худший футбол. А такого, честно говоря, не бывает, когда на поле одновременно Неймар и Мбаппе.

Бразилец, к слову, вернулся ненадолго - он отсидел двухматчевую дисквалификацию за удаление в Ле Класико, но 30 сентября его и Альваро Гонсалеса ждет отдельное разбирательство. Судя по тому, что нашла пресса, оба там наговорили еще на пару матчей бана.

Ле Класико вообще больно бьет по Парижу - до сих пор дисквалифицированы Курзава и Паредес, плюс недавно добавили четыре матча бана Анхелю Ди Марии - за плевок в Альваро.

Как результат, "ПСЖ" приходится играть все матчи почти одним и тем же составом. Это, к слову, тоже может стать козырем "Реймса", если ему удастся перевести определение победителя на концовку матча. Другое дело, что верится в это слабо - слишком уж плохи нынче красно-белые.

Цифры и факты

"ПСЖ" проиграл 3 из 5 последних матчей; "Реймс" - 4 из 5

"Реймс" наряду с "Дижоном" - единственные команды, которые не побеждали в стартовых 4 турах Лиги 1

"Реймс" проиграл три последних матча чемпионата с общим счетом 1:4

"Реймс" - одна из трех команд во Франции, которая побеждала "ПСЖ" в чемпионате-2019/20. В сентябре 2019-го красно-белые обыгрывали команду Тухеля в Париже - 2:0

Два последних матча "ПСЖ", которые обслуживал арбитр Руди Буке, команда выиграла с общим счетом 9:1. При этом в обоих встречах судья удалял соперников парижан

Ориентировочные составы

"Реймс": Райкович - Фоке, Маресич, Абдельхамид, Конан - Кутеса, Шавалерен, Кассама, Бериша, Кафаро - Э. Туре

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Эррера, Гуйе, Верратти - Неймар, Икарди, Мбаппе

Прогноз на матч "Реймс" - "ПСЖ"

Заскучавшие по игре Неймар и Мбаппе выдадут шоу на поле соперника, который и уставший, и разбалансированный одновременно. Ставим на победу Парижа с форой -1,5 - букмекеры предлагают на это коэффициент 1,7-1,8.