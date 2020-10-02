Ланс - Сент-Этьен. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 6-й тур

3 октября. Ланс. "Феликс Боллар

"Ланс" 18:00 "Сент-Этьен"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Б. Дешепи

Если какие команды и поразили на старте Лиги 1, то это именно "Ланс" и "Стефануа". Первые пять лет не выступали в элите, а вторые отпустили почти всех лидеров прошлых сезонов, но это не помешало обоим набрать по 10 очков в 5 турах.

Это противостояние должно показать, на что те и другие способны в позиционной игре. Пока мы точно знаем, что и "Ланс", и "Сент-Этьен" умеют в 3-4 паса проходить все поле на высоченной скорости - собственно, таким нехитрым способом они и зарабатывали свои очки. Завтра на "Феликс Боллар" кому-то придется брать мяч и атаковать плотную оборону. Две команды одновременно поставить автобус не смогут даже чисто теоретически.

Хотя результаты команд на старте сезона хороши, в последнем, пятом туре и "Ланс", и "Сент-Этьен" потеряли очки. "Стефануа" были биты "Ренном" (0:3) на своем поле. Счет слишком суров для парней Клода Пюэля - они не наиграли на разгромное поражение. Но у зеленых все чаще проявляются ошибки в защите. Два тура подряд привозит правый бек Муэффек - с "Ренном" его даже пришлось менять в перерыве.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Также на неделе клуб продал в "Лестер" Уэсли Фофана за 40 млн евро - это рекорд для "Сент-Этьена", но клуб в кризисе и эти деньги не будут реинвестированы в новичков. А значит, оборона станет еще слабее.

У "Ланса" с финансами все стабильно, но наметилась другая проблема. И дело даже не в ничьей на поле "Нима" (1:1) - это как раз вполне рабочий результат. На данный момент 4 из 8 общекомандных голов забил форвард Игнатиус Ганаго. И именно он в прошлом туре получил травму.

Если он останется в запасе (а это очень вероятно), команде Франка Эса будет трудно в завершающей фазе. Банза и Сотока на старте сезона не впечатляют, если не сказать больше. В игре с "ПСЖ" оба упускали верные моменты. Да, есть Гаэль Какута, но он в нынешней конфигурации плеймейкер, и ему нужны адресаты для передач.

В сумме все это почти гарантирует нам "низовой поединок". Привыкшие играть от печки команды устроят "рубилово", будут карточки, а может и удаления - это бы отвечало трендам Лиги 1. А вот что касается голов и моментов, то тут все сложнее и будет зависеть от количества явных ошибок защитников. Без них могут закончить и 0:0.

Цифры и факты

В последних 14 выездных матчах "Сент-Этьена" обязательно был гол до перерыва

В 3 из 5 последних матчей "Сент-Этьена" было ровно 2 гола

"Сент-Этьен" в этом сезоне выигрывал только в тех случаях, когда вообще не пропускал голов

"Ланс" выиграл оба домашних матча в этом сезоне - у "ПСЖ (1:0) и "Бордо" (2:1)

"Ланс" не обыгрывал "Сент-Этьен" с 2011 года. При этом последняя официальная игра между командами состоялась еще в феврале 2015-го

Ориентировочные составы

"Ланс": Лека - Медина, Баде, Гради - Клаусс, Дюкуре, Каюзак, Айдара - Какута - Банза, Сотока

"Сент-Этьен": Мулен - А. Сиссоко, Мукуди, Колодзейчак, Масон - Нею, Юссуф - Буанга, Аушиш, Норден - Амума

Прогноз на матч "Ланс" - "Сент-Этьен"

Здесь попробуем зарядить на простой "низ" - после осечек в прошлом туре вряд ли команды станут много рисковать, да и неспособны они на большие подвиги у чужих ворот. Ставку ТМ 2,5 букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,8.