Лион - Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 6-й тур

4 октября. Лион. "Люмьер"

"Лион" 22:00 "Марсель"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Стефани Фраппар

Плохо начался сезон и для "Марселя", и для "Лиона". И в обоих случаях это настоящая сенсация.

Провансальцы выглядели здорово по ходу минувшего сезона, когда взяли "серебро". Летом после травмы восстановился их лидер Флориан Товен и казалось, что команда еще прибавит. Стартовые два тура сложились удачно - "Брест" на выезде перестреляли, а потом в грязнейшем матче с пятью удалениями, победили "ПСЖ". А вот дальше началось нечто странное.

Домашнее поражение против "Сент-Этьена" многие объяснили опустошением после Ле Класико, однако потом команда Виллаш-Боаша провалила еще два матча, в которых спаслась на последних минутах при отвратительной игре. У основного центрфорварда Бенедетто пока ноль голов, у плеймейкера Пайета - один ассист. Это полный провал.

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Не лучше дела у "Лиона". "Ткачи" в текущем чемпионате выиграли лишь один матч - стартовый с "Дижоном". После этого пошли сплошные осечки против откровенно слабых соперников, вроде "Лорьяна", "Нима" и "Бордо". У "Лиона" не работает атака - команда если и забивает, то или с пенальти, или после индивидуальных действий. Оборона при этом как была небезгрешной, так и осталась.

Череда неудач по слухам подкосила уверенность боссов в Руди Гарсии, которая подросла после сенсационного полуфинала Лиги чемпионов. Теперь "Лион" не будет предлагать тренеру новый контракт - по крайней мере, до стабилизации результатов.

В этом плане "Дерби Олимпико" крайне важно для Гарсии. Он переходил в "Лион" именно из "Марселя", и болельщики "Ткачей" неоднократно давали понять, что очень ему не рады. Победа над извечным врагом помогла бы мсье Руди восстановить доверие и поднять боевой дух команды, который сейчас на уровне плинтуса. Депай и Ауар хотели уйти, но Ола запросил такую цену, что обоим придется остаться. Будут ли они после этого думать о "Лионе" - большой вопрос. В последних турах оба бесцельно бродили по полю - с тем же успехом можно было выпускать самого мсье Ола, он бы выглядел не хуже.

Что в итоге перевесит: кризис "Лиона" или кризис "Марселя"? Пожалуй, это главный вопрос предстоящей игры. Серьезных потерь у команд нет, даже наоборот - у южан вернулся в состав после дисквалификации левый бек Жордан Амави, а у "Лиона" после микротравмы снова готов играть Максанс Какре.

Вряд ли в нынешнем состоянии от команд стоит ожидать красивого футбола на встречных курсах. Скорее уж, "Дерби Олимпико" будет похоже на минувшее Ле Класико - вязкая борьба, фолы, провокации. Отступать некуда тем и другим - поэтому на поле будет жарко. Стефани Фраппар можно лишь пожелать удачи, она ей точно пригодится.

Цифры и факты

В последних 4 матчах "Марселя" было забито менее 2,5 голов

В последних 3 матчах между "Марселем" и "Лионом" обязательно были красные карточки

"Марсель" выиграл все 4 последних выездных матча в чемпионате

"Лион" победил лишь в 1 матче из 5 на старте этого сезона

"Лион" выиграл 4 из 5 последних "Дерби Олимпико", причем дважды побеждал на своем поле и столько же раз на "Велодроме"

Последняя победа "Марселя" на поле "Лиона" в чемпионате датируется ноябрем 2007 года. Тогда за провансальцев победный дубль оформил Мамаду Ньянг

Ориентировочные составы

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Бар - Гимараес, Какре, Ауар - Шерки, Дембеле, Депай

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Камара, Ронжье, Сансон - Товен, Бенедетто, Пайет

Прогноз на матч "Лион" - "Марсель"

В этом матче будет много нервов, а где команды неспокойны, там они ошибаются. "Марсель" в этом чемпионате на ноль сыграл только раз, у "Лиона же два "сухаря", но при легчайшем календаре.

Ставим, что и в очном матче пропустят и те, и другие. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с кэфом 1,9-2,0.