Ним - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 7-й тур

16 октября. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" 22:00 "ПСЖ"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Арбитр: Клеман Тюрпен

Матч богатейшего клуба чемпионата Франции против второго самого бедного. Просто представьте: в год Париж тратит 640 млн евро, а "Ним" - 40.

Вообще "Крокодилы", конечно, не соперник для гегемона Лиги 1, но в этот раз ситуация будет чуть ровнее из-за двух факторов. Во-первых, это матчи сборных - "ПСЖ" после них всегда сам не свой, ведь за него играет много латиноамериканцев, которых утомляют перелеты туда-сюда через Атлантику.

В этом месяце матчи сборных были особенно утомительны, ведь большинство команд провело не два, а три встречи за неделю. Даже юный и полный энергии Килиан Мбаппе не выдержал графика и в последней игре с Хорватией выглядел как выжатый лимон. Это, правда, не помешало ему забить победный мяч, но все же его появление в старте в Ниме спустя лишь 48 часов после матча в Загребе исключено.

Сложно сказать, сыграет ли со старта Неймар, который имел на сутки больше отдыха, но при этом провел много часов в самолете, возвращаясь во Францию из далекого Перу. А вот Маркиньос, Ди Мария и Курзава точно не сыграют - у них дисквалификации. И это второй фактор в пользу "Нима".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В начале этого чемпионата мы видели, как "ПСЖ" проигрывал "Лансу" и мучился с "Метцом" без своих лидеров. Вряд ли за последующий месяц запасные парижан стали сильнее. Да и "Ним" сейчас на ходу - команда не проигрывает уже три матча кряду - в том числе останавливала "Лион (0:0) и била "Монпелье" (1:0). Другое дело, что сейчас и "Крокодилы" в неоптимальном составе.

Главная их потеря - травма лидера нападения Зинедина Ферхата. Без его светлой головы контратаки "Нима" точно потеряют в остроте. Также дисквалификация у центрбека Антони Бриансона, коронавирус у форварда Хариса Дульевича, а основной левый защитник Биркир Меллинг еще не отдышался после игр за норвежскую сборную. Конечно, их всех поменяют, но замены, как и в случае с "ПСЖ", неравноценны.

При таком раскладе единственный шанс "Нима" - это автобус. Огрызаться "Крокодилы" будут лишь пока хватит сил, поэтому забить желательно поскорее. Если не получится - тогда играть будут, как недавно с "Лионом" - на 0:0. И если Мбаппе с Неймаром категорически не готовы играть, кто знает, может эта простая как мир тактика и сработает?..

Цифры и факты

"ПСЖ" ни разу в стартовых 6 турах не пропускал больше 1 гола за матч

"Ним" выиграл лишь 1 из 5 последних матчей в чемпионате

"ПСЖ" проиграл только 1 из 10 последних выездных матчей в Лиге 1

"ПСЖ" выиграл последние 4 матча чемпионата после 2 поражений на старте

"Ним" 6 из 7 своих побед в минувшем чемпионате добыл именно на своем поле

"ПСЖ" четырежды встречался с "Нимом" в своей истории - и все 4 матча выиграл

Ориентировочные составы

"Ним": Рейне - Бюрнер, Ландре, Мартинес, Мигель - До, Фомба, Бенрау - Рипар, Денки, Элиассон

"ПСЖ": Навас - Дагба, Дьялло, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Эррера, Рафинья - Сарабия, Икарди, Дракслер

Прогноз на матч "Ним" - "ПСЖ"

Обескровленный "ПСЖ", как показывает практика, не слишком успешен в нападении, тогда как "Ним" в принципе забивает много по большим праздникам. Рискнем поставить на ТМ 3,5 - букмекеры предлагают такой вариант с кэфом около 1,8-1,85.