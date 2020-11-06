Верим в сенсацию. ПСЖ - Ренн. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 10-й тур

7 ноября. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Ренн"

Арбитр: Бенуа Бастьен

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Поединок лидера французского чемпионата против команды, идущей на третьем месте. И здесь "ПСЖ" в кои-то веки не светит легкой жизни.

Аргументов в пользу этого сценария множество. Начнем с того, что "Ренн" очень прилично начал чемпионат, набрал 18 очков в 9 турах и еще ни разу не проиграл на выезде. Впечатление несколько подпортила Лига чемпионов, где у команды Жульена Стефана одно очко после трех туров, но что поделать, "Челси" и "Севилья" соперники очень сложные. Да и "Ренну" сильно не хватает опыта - в ЛЧ он абсолютный дебютант.

Второй нюанс - личные встречи. Во Франции последние годы никто не играет с "ПСЖ" так удачно, как бретонцы. В последних 6 очных матчах у команд по три победы. При этом "Ренн" еще и обыгрывал Париж в финале Кубка Франции-2019.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Ну и третий, самый важный аспект - это кадровая ситуация прямо сейчас. Да, "ПСЖ" выиграл 7 последних матчей чемпионата с общим счетом 23:1, но 2/3 мячей для Парижа организовала парочка Мбаппе - Неймар. У Килиана на старте 7 голов и 4 ассиста, у его старшего товарища - 2+3. С этими двумя в составе "ПСЖ" силен, спору нет. Но вот без них команда на неделе проиграла "РБ Лейпцигу" (1:2), а на старте сезона и подавно уступала скромному новичку элиты "Лансу" (0:1).

Так вот, против "Ренна" главных звезд Парижа опять не будет в строю - они травмированы и вернутся на поле только к концу месяца. Лучшего шанса для сенсации не сыскать.

Да, у "Ренна" тоже есть проблемы - Камавинга под большим вопросом, Ругани никак форму не наберет, но и без них бретонцы способны держать оборону и выбегать в контратаки. Это их любимая манера игры. И это как раз то, что требуется с "ПСЖ", который без Мбаппе наверняка будет долго и стерильно контролировать мяч. "Ренну" важно сохранить агрессию и концентрацию до самой последней минуты, чтобы дождаться своих шансов, их вряд ли будет много.

Обычно мы говорим, что Париж обязан брать свое за счет класса, и под этим классом подразумеваем его лидеров. В этот раз расклад иной. Победит тот, кто сохранил больше сил после изнурительного отрезка, кому хватит дисциплины выполнять свой план до свистка. Чисто теоретически это может быть и "Ренн", если ему хоть капельку повезет.

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл лишь 3 из 6 матча у "Ренна" с мая 2018-го. Еще в трех Париж уступил

"ПСЖ" уже дважды проигрывал дома в текущем сезоне: "Марселю" (0:1) и "МЮ" (1:2)

"Ренн" выиграл только 1 из 5 последних матчей во всех турнирах. При этом 3 из 4 осечек пришлись на ЛЧ

"Ренн" еще не уходил с поля без забитых голов в текущем розыгрыше чемпионата, а вот "ПСЖ" дважды не смог забить - "Марселю" (0:1) и "Лансу" (0:1)

Килиан Мбаппе поучаствовал в 6 из 10 последних голов "ПСЖ" во всех турнирах (3+3)

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Паредес, Эррера - Ди Мария, Кин, Сарабия

"Ренн": Гомис - Траоре, Агер, Да Сильва, Далберт - Нзонзи, Буриго, Гренье - Доку, Гирасси, Террье

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Ренн"

Во всемогущество "ПСЖ" на данном отрезке не верится, поэтому рискнем поставить на то, что "Ренн" не проиграет крупно. Фору 2 (+1,5) букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,7-1,8.

Также, исходя из уже сыгранных матчей без Мбаппе и Неймара, не верим в обилие голов у "ПСЖ". Индивидуальный тотал хозяев меньше 2,5 идет с кэфом около 1,5-1,55.