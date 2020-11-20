Монако - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 11-й тур

20 ноября. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Клеман Тюрпен

Трансляция: Футбол 2, MEGOGO

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Центральный поединок тура во Франции, в котором, однако, интриги практически нет еще до старта. Увы, таковы реалии Лиги 1.

"Монако" выиграл два последних матча и имеет в активе 17 очков. Неплохой результат, но невооруженным глазом заметно, что победы даются команде Нико Ковача с большим трудом. Запаса никакого нет. Кроме того, есть большие проблемы против серьезных оппонентов. "Лион" размазал монегасков за один тайм (4:1), а "Ренн" дожал их в концовке (2:1). Отсюда и неуверенная разница голов: всего лишь 17-14.

У "ПСЖ" ситуация кардинально другая. Парижане плохо начали сезон, дважды кряду потеряв очки, но за этим последовала серия из 8 побед с общим счетом 26:1. Де-факто этот отрезок показал всем во Франции, что первое место занято и даже думать о нем бессмысленно.

При этом у Парижа перманентные кадровые проблемы. Прямо сейчас в лазарете до десятка человек - Верратти, Икарди, Дракслер, Гуйе, Керер, Бернат точно не сыграют; Неймар и Кин под вопросом; едва-едва встал на ноги после очередного растяжения Мбаппе. Даже удивительно, что это не мешает команде набирать очки.

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Ожидается, что завтра с "Монако" в старте выйдет Килиан - и это почти приговор для хозяев. Бывший бриллиант школы монегасков в новом чемпионате не прощает никого: на его счету уже 7 голов и 4 ассиста. Также возможно появление Неймара, которого не использовали в сборной Бразилии, дав как следует залечить травму. А вот Ди Мария, Паредес и Маркиньос, скорее всего, получат отдых. Впереди у Парижа решающая игра ЛЧ против "РБ Лейпциг", и там они будут нужнее.

У "Монако" не сыграет Виссам Бен-Йеддер - лучший бомбардир и капитан команды. Также вне игры правый бек Рубен Агилар, недавно дебютировавший в сборной Франции, и вратарь Бенжамен Лекомт, залечивающий травму руки.

На бумаге шансов у монегасков при таком раскладе практически нет. У них хромает организация обороны, защитники допускают много позиционных ошибок, а выехать на индивидуальных качествах, играя против более мастеровитого соперника, нереально. Но не зря опытные бетторы никогда не ставят после международной паузы. Усталость и перелеты могут сыграть свою роль и завтра на "Луи II".

Цифры и факты

"ПСЖ" проиграл 2 из 6 последних матчей, но оба в Лиге чемпионов. Париж били "МЮ" (2:1) и "РБ Лейпциг" (2:1)

Последние 8 матчей в Лиге 1 "ПСЖ" выиграл с разницей голов 26:1. Последней командой, забившей Парижу в рамках чемпионата, был "Анже" 2 октября

"Монако" не проигрывал дома в текущем чемпионате. В пяти матчах у команды Нико Ковача 3 победы и 2 ничьи

"Монако" не пропускал лишь в 2 матчах из 10 в текущем чемпионате. Сыграть на ноль получилось против "Метца" (1:0) и "Бордо" (4:0)

"Монако" последний раз обыгрывал "ПСЖ" в августе 2016-го - дома 3:1. С тех пор Париж 10 раз победил и дважды команды расписали ничью

Ориентировочные составы

"Монако": Манноне - Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике - Чуамени, Фофана, Диоп - Желсон Мартинш, Фолланд, Йоветич

"ПСЖ": Навас - Дагба, Кимпембе, Дьялло, Баккер - Данилу Перейра, Эррера, Рафинья - Флоренци, Мбаппе, Неймар

Прогноз на матч "Монако" - "ПСЖ"

Здесь напрашиваются две ставки - прямая победа Парижа и ТБ 3. Все-таки, защита у монегасков ни к черту, особенно против команд с индивидуально сильными форвардами. Обе ставки букмекеры предлагают с коэффициентами 1,5-1,6.