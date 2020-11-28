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ПСЖ - Бордо. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Франция
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Бен-Арфа будет мстить

ПСЖ - Бордо. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Французская Лига 1. 12-й тур
28 ноября. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Бордо"
Арбитр: Жереми Пиньяр
Трансляция: Футбол 2, MEGOGO
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок лидера чемпионата против крепкого середняка с несколькими возрастными игроками топ-класса в составе.

"ПСЖ" после международной паузы не радует красивой игрой. После сенсационного поражения в Монако (2:3) была вымученная победа в ЛЧ над "Лейпцигом" (1:0), добытая в глухой обороне и благодаря спорному пенальти. Ни один игрок Парижа не порадовал в этих двух поединках. Особенно с Лейпцигом - провалились все, кроме Кейлора Наваса и центра обороны. Неймар закончил матч с 70% точных передач - когда такое было?

Очевидно, что игроки "ПСЖ" невероятно устали. Они бегают без передышки с августа, проводят по три матча в неделю за клуб, а между делом еще и летают в сборные, причем многие в Южную Америку. От такого количества игровых минут футболисты сходят с ума. А это ведь еще даже не середина сезона!

В такой ситуации даже команды уровня "Бордо" теоретически могут цепляться за очки с грандами. Но, конечно, чтоб сделать это им надо подвиг. Игры привычного уровня будет недостаточно.

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Жирондинцы - единственная команда Лиги 1, не потратившая на усиление ни копейки в летнее трансферное окно. Тем не менее, один новичок у "Бордо" был - это Хатем Бен-Арфа, в прошлом два года проторчавший вне заявки в "ПСЖ". В прошлом туре скандальный плеймейкер принес команде победу над "Ренном" (1:0), забив привычный для себя гол после индивидуального прохода. И с "ПСЖ", не сомневайтесь, он тоже будет прорываться. И пытаться мстить.

Кроме Бен-Арфа "Бордо" располагает опытнейшим центром обороны, где все еще сильны экс-капитан "Арсенала" Лоран Косельни и бывший кэп "Ниццы" Поль Бесс. На воротах - экс-голкипер сборной Франции Бенуа Костиль. В опорной зоне - дебютант хорватской сборной Тома Башич. Голыми руками такую команду не взять. Но и преувеличивать ее силу тоже не стоит. Неслучайно до "Ренна" "Бордо" в этом сезоне побеждал только лузеров. Да и "Ренн" последнее время кто только не бьет.

"ПСЖ" не просто сильнее, а многократно сильнее и обязательно победит, если забегает. Но вот забегает ли? В этом, наверное, главное интрига матча, ведь бегающего Парижа никто не видел уже около месяца.

Цифры и факты

  • В восьми домашних матчах "ПСЖ" в этом сезоне у команды Тухеля 6 побед и 2 поражения
  • Все 4 победы "Бордо" в этом сезоне были сухими
  • Последние 3 домашних матча "ПСЖ" выиграл всухую с общим счетом 8:0
  • "ПСЖ" забивал первым в 7 последних матчах во всех турнирах
  • "Бордо" последний раз не проигрывал в Париже в 2015 году - тогда была ничья 2:2. Последняя победа жирондинцев на "Парк де Пренс" датируется 2010 годом - 2:1 с голами Алу Диарра и Микаэля Сиани

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Навас - Дагба, Кимпембе, Перейра, Курзава - Верратти, Эррера, Рафинья - Сарабия, Кин, Мбаппе

"Бордо": Костиль - Кватенг, Бесс, Косельни, Сабали - Башич, Отавио - Уден, Бен-Арфа, Калу - Маджа

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Бордо"

После осечки в "Монако" отрыв "ПСЖ" от "Лилля" в таблице сократился до двух очков, и тут уже не до смеха. Самое время парижским звездам поднапрячься и напомнить о себе. Выберем их победу с форой (-1,5) - ее букмекеры предлагают с коэффициентом от 1,65.

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В статье: Бордо Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Прогнозы Хатем Бен Арфа sweettv
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