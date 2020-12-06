Лилль - Монако. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 13-й тур

6 декабря. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 14:00 "Монако"

Арбитр: Жером Бризар

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

"Лилль" и "Монако" - одни из главных потенциальных конкурентов "ПСЖ", и их очный матч должен дать ответы на многие вопросы.

Дело в том, что монегаски выиграли четыре кряду матча в великолепном стиле, хотя до этого им часто не хватало баланса и надежности в обороне. Поединок на "Пьер Моруа" должен объяснить всем, что это было - случайность или в княжестве действительно рождается команда, способная сметать всех с пути?

С другой стороны, "Лилль" легко вышел из группы Лиги Европы, но в чемпионате выиграл только один из пяти последних матчей. В поединках против "Сент-Этьена", "Бреста" и многих других казалось, что "Догам" банально не хватает сил после еврокубков, они еле волочат ноги. Впрочем, это также могла быть и недооценка. "Монако" недооценивать никто не будет, так что и здесь ждем ответы.

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По стилю команды чем-то похожие: и "Лилль", и "Монако" предпочитают скорость, пространство, обладают сильные фланговыми исполнителями и эффективными финишерами в штрафной. Лидеры монегасков - центрфорварды Фолланд и Бен-Йеддер. У "Догов" тоже команду тащат за собой игроки нападения - турки Языджи и Йылмаз. 35-летний Бурак в шикарной форме и на неделе оформил победный дубль, перевернув ход матча со "Спартой" (2:1).

Другое дело, что "Лилль", как и все команды Кристофа Гальтье, очень надежен в обороне - у него пока лишь 8 пропущенных голов, и это лучший показатель в лиге. "Монако" же напротив берет свое результативными атаками - хотя пропускает команда более 1 гола за 90 минут, зато забила уже 23 раза - второй результат во Франции после "ПСЖ".

Конечно, в Лилле знают, насколько опасен на пространстве "Монако", поэтому атаковать "Доги" будут осторожно, с оглядкой на тылы. Нечто подобное уже было в игре с "Лионом", и там все завершилось вничью 1:1. Такой результат не удивил бы и сегодня. Но одна-единственная ошибка может все перевернуть с ног на голову, а зеленой молодежи, способной ее допустить, в составах обеих команд предостаточно.

Цифры и факты

В последних 5 матчах "Монако" забивалось 3 или более голов

В 92% матчей "Монако" в этом сезоне был как минимум один гол до перерыва

И "Монако", и "Лилль" обязательно забивали после перерыва в последних 6 матчах кряду

"Лилль" не проиграл ни одного из 10 домашних матчей в этом сезоне. Последнее поражение "Догов" на "Пьер Моруа" случалось 16 февраля от "Марселя" (1:2)

В прошлом сезоне команды встречались по разу в чемпионате и Кубке лиги, и там были зафиксированы очень необычные результаты. В Кубке "Лилль" победил 3:0, в Лиге 1 "Монако" взял реванш - 5:1

Ориентировочные составы

У "Лилля" все еще вне игры два (!) правых защитника Зеки Челик и Жереми Пье, так что придется выпускать третьего - Тиаго Джало. Зато вернулся в строй центральный хавбек Ренату Санчеш.

У "Монако" возвращается в строй после коронавируса Виссам Бен-Йеддер, но все еще вне игры основной голкипер Бенжамен Лекомт.

"Лилль": Меньян - Джало, Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе, Андре, Санчеш, Бамба, Йылмаз, Дэвид

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике - Диоп, Фофана, Чуамени - Желсон Мартинш, Фолланд, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Лилль" - "Монако"

Обе команды умеют забивать, а у монегасков вдобавок регулярно лажают центрбеки. Ввиду этого выберем ставку "Обе забьют" - на нее коэффициенты колеблются в районе 1,65-1,7.

Также учитывая блестящую домашнюю статистику "Догов" можно рискнуть и зарядить на их победу с форой (0) - здесь кэфы в диапазоне 1,8-1,85.