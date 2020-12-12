Марсель - Монако. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 14-й тур

12 декабря. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 18:00 "Монако"

Арбитр: Бенуа Мильо

Трансляция: Футбол 3, MEGOGO

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Классический матч за шесть очков. Поражение любой из сторон откинет ее на шаг назад в борьбе за медали. Особенно это касается монегасков, ведь у хозяев "Велодрома" есть кое-какая страховка в виде двух игр в запасе.

"Марсель" провалил все, что можно было, в Лиге чемпионов, зато в чемпионате не проигрывает уже пять туров кряду. Феномен, на самом деле, очень прост: на победном отрезке южане сталкивались исключительно со слабыми соперниками. "Ним", у которого три очка за два месяца; "Нант" перед отставкой Гуркюффа - та еще оппозиция.

А вот в ЛЧ, где соперники были несоизмеримо сильнее, "Марсель" не показывал практически ничего. Если бы не повезло с двумя спорными пенальти в матче против "Олимпиакоса", дело могло вообще кончиться шестью поражениями. А так - пять и одна вымученная победа. То еще достижение.

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Нынешний "Монако" уже не отнесешь к откровенно слабым соперникам. Год-полтора назад - пожалуйста, а вот с Нико Ковачем монегаски способны показывать нормальный футбол. В конце концов, плохая команда не обыграла бы "ПСЖ" - 3:2. Да и серию из четырех подряд побед не выдала бы. Дисаси и Бадиашиле сильно прибавили в центре обороны; Агилар так прет по правой бровке, что уже вызывался в сборную; первые голы в элиты забил перспективный атакующий хав Софьян Диоп; все лучше чувствует друг друга пара Бен-Йеддер - Фолланд. Ну и, конечно, Сеск. Он уже не выдерживает весь матч, но когда появляется во втором тайме, то это всегда событие.

"Монако" прогрессирует, осторожно нащупывая свою игру. Неделю назад "Лилль" остановил команду Ковача ультраплотным прессингом и контратаками. Вероятно, этот путь выберет и Виллаш-Боаш.

Трудно сказать, сможет ли Товен отпахать, как Бамба, Камара - повторить Андре в плане отборов, а Чалета-Цар - сожрать Фолланда, как Ботман. Тут же еще фактор усталости вмешается: монегаски готовились в недельном цикле, а у "Марселя" было только три дня. Но одно знаем точно - тот, кто завтра победит, получит не только очки, но и колоссальный заряд уверенности. Обе команды в том состоянии, когда это даже нужнее.

Цифры и факты

У "Марселя" только одно поражение в 11 турах текущего чемпионата - случилось оно 17 сентября от "Сент-Этьена" (0:2)

В последних 6 играх "Марселя" забивалось более 2,5 голов

В 85% матчей "Монако" в текущем сезоне были голы до перерыва

"Монако" обязательно забивал во вторых таймах в 7 последних матчах

И "Марсель", и "Монако забивали в 8 своих последних встречах в чемпионате

В 10 последних домашних матчах "Марселя" против "Монако" забивали обе команды

"Монако" последний раз побеждал на Велодроме в 2017 году (4:1). С тех пор команды в Марселе дважды играли вничью

Ориентировочные составы

У "Марселя" пока не готов играть основной левый бек Жордан Амави. Его подменит Юто Нагатомо.

У "Монако" вне игры основной голкипер Бенжамен Лекомт и правый защитник Джибриль Сидибе. Вряд ли готов на 90 минут и недавно вернувшийся в строй хавбек Александр Головин.

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо - Ронжье, Камара, Кизанс - Товен, Бенедетто, Пайет

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике - Желсон Мартинш, Чуамени, Фофана, Диоп - Фолланд, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Марсель" - "Монако"

Команды в последних матчах непременно забивали, не забывая при этом пропускать. Конечно, логично выглядит ставка на "верх" - ТБ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами в диапазоне 1,8-1,85.