Без Неймара. Лилль - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 16-й тур

20 декабря. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Франсуа Летесье

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Встреча объективно самых качественных команд текущего французского чемпионата. "Лиллю" осталось только обыграть "ПСЖ", чтобы вслух заявить о чемпионских амбициях.

В этом чемпионате "Доги" потерпели лишь одно поражение в 15 турах. Команда Кристофа Гальтье наряду с "ПСЖ" пропустила наименьшее количество голов в чемпионате - по 10. По забитым мячам "Доги" Парижу уступают (28-35), зато опережают всех остальных.

На этой неделе клуб перешел к другому собственнику - Жерар Лопес был вынужден с ним расстаться из-за долгов. Возможно, "Лилль" даже продаст кое-кого из футболистов в январе, чтобы уменьшить долговую нагрузку. Но здесь и сейчас это совершенно не важно.

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Еще никогда "Лилль" не был так силен, стоек, еще никогда команда не обладала такой длинной и разнообразной скамейкой. Именно благодаря этому "Доги" проходят текущий сезон без срывов - в ЛЕ команда вышла из группы и сыграет в плей-офф с "Аяксом". В "ПСЖ" понимают силу соперника и прибедняются еще до начала игры. По словам Томаса Тухеля, его команда "ментально устала" и ей "нужны несколько недель передышки". Можно подумать, "Доги" все это время прохлаждались и не мечтают о выходных.

Поводов нервничать у Тухеля, на самом деле, полно. Ранее в этом сезоне "ПСЖ" проиграл очные встречи "Лиону" (0:1) и "Марселю" (0:1). У Парижа перманентно переполненный лазарет, в котором не так давно очутился еще и Неймар. С "Догами" самая дорогая звезда "ПСЖ" не сыграет.

Есть немало вопросов и к качеству игры. Если бы не пенальти и удаление, "ПСЖ" рисковал потерять очки даже с "Лорьяном", который плетется в зоне вылета. Париж ленился вступать в отбор после потерь, оставлял позади себя километровые зоны, а в атаке, скорее, игрался, чем играл.

Чтобы выиграть у "Лилля" "ПСЖ" нужен радикально другой уровень собранности, слаженности и мастерства. Способен ли "ментально уставший" чемпион на него? В этом, пожалуй, главная интрига вечера.

Цифры и факты

"Лилль" выиграл только 1 из 19 последних матчей против "ПСЖ". Дело было в 2019 году - тогда "Доги" победили 5:1

"Лилль" в текущем сезоне проиграл только 2 матча из 21 - "Бресту" (2:3) и "Селтику" (2:3)

"ПСЖ" в текущем чемпионате потерпел уже 4 поражения. Это худший показатель для команды после 15 туров с сезона-2009/10

В последних 5 выездных играх "ПСЖ" проходила ставка "ТБ 2,5"

"ПСЖ" неизменно открывал счет в 9 последних матчах, которые проводил на выезде

"Лилль" обязательно пропускал хотя бы раз в 10 последних матчах с "ПСЖ"

Ориентировочные составы

Главная потеря матча - Неймар. Без него ТВ-аудитория точно будет меньше на пару миллионов бразильцев - фанатов у форварда хватает.

Из важных потерь у "Лилля" можно отметить центрхава Ренату Санчеша и вингера Луиса Араужо. У "ПСЖ" к давно выбывшим Бернату, Икарди, Дьялло и Сарабии добавился опорник Данилу Перейра. Зато пресса ждет возвращения в основу после микроповреждения Маркиньоса.

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе, Андре, Сумаре, Бамба - Языджи, Йылмаз

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Верратти, Паредес - Ди Мария, Кин, Мбаппе

Прогноз на матч "Лилль" - "ПСЖ"

Обе команды умеют забивать красиво и много - не зря же наколотили больше всех в текущем чемпионате. Отсюда наши ставки - "обе забьют" с коэффициентом около 1,6-1,65 и "ТБ 2,5" - здесь коэффициент поднимается к 1,7-,1,76.