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Возвращение Шерифа. Сент-Этьен - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1
Дебют Маурисио Почеттино у руля Парижа
6 января. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" 22:00 "ПСЖ"
Арбитр: Карим Абед
Трансляция: Футбол 2, MEGOGO
Этот матч войдет в историю уже потому, что в нем в кресле тренера "ПСЖ" дебютирует его бывший капитан Маурисио "Шериф" Почеттино.
В начале века болельщики парижской команды любили аргентинца, но с тех пор многое поменялось. В частности, задачи у "ПСЖ" совсем другие. Если двадцать лет назад от "ПСЖ" требовалось не пасти задних в домашнем чемпионате, то теперь цель - победа в Лиге чемпионов. Чувствуете разницу?
Почеттино ее тоже почувствует уже очень скоро. В Лиге 1 отношение к Парижу таково, что любая осечка воспринимается как непозволительная слабость. Между тем, в Сент-Этьене "Шерифу" придется обходиться без почти десятка основных игроков во главе с Неймаром. Да-да, в наследство от Тухеля аргентинцу досталось не только третье место в таблице, но и переполненный лазарет.
Другое дело, что "Сент-Этьен" нынче так плох, что шансов испортить дебют Почеттино у него немного. В последних шести матчах зеленые не проигрывали, это правда, но и победа на этом отрезке у них лишь одна, остальные - ничьи. Да и потом - кто был в соперниках? Внимания заслуживает только "Лилль", остальные - такие же середняки чемпионата, как и "Сент-Этьен".
Главная проблема коллектива Клода Пюэля - отсутствие хоть какого-то баланса в игре. В последних 15 матчах команда лишь дважды уходила с поля без пропущенных голов. Ветераны, как Хазри, Будебуз и Амума, сильно сдали и не отрабатывают в защите. Молодежь, как Аби или Аушиш, еще не тянет уровень Лиги 1. Вот и получается, что за всех отдувается Дени Буанга.
Спору нет, игрок он толковый и имеет будущее, но его одного слишком мало, чтобы создать хоть какие-то проблемы чемпиону, у которого будет двойная мотивация и двойная ответственность.
В последних турах 2020-го "ПСЖ" побеждал натужно и имел проблемы в защите - думается, это от сложного календаря. После двухнедельной паузы команда должна побежать и разгромить оппонента в пух и прах в своих лучших традициях.
Цифры и факты
- "Сент-Этьен" не проигрывал шесть матчей кряду (+1=5-0). До этого у команды была серия из 7 кряду поражений
- У "Сент-Этьена" лишь 1 победа в чемпионате с середины сентября 2020-го
- "ПСЖ" в текущем чемпионате дважды проиграл на выезде - 0:1 от "Ланса" и 2:3 от "Монако"
- В 7 из 10 последних матчей между "ПСЖ" и "Сент-Этьеном" арбитры назначали пенальти
- "Сент-Этьен" последний раз побеждал "ПСЖ" еще в 2012 году на "Парк де Пренс" - 2:1. На своем поле зеленые не обыгрывают столичных еще дольше - с 2008-го
Ориентировочные составы
У "Стефануа" отмечаем травмы важных игроков опорной зоны Махди Камара и Ивана Нею, а также опытного нападающего Вахби Хазри.
Почеттино будет дебютировать в "ПСЖ" без Неймара, Курзавы, Флоренци, Кимпембе, Рафиньи, Данилу Перейры, Икарди и, разумеется, Берната. Небольшие шансы сыграть также у Дьялло и Сарабии.
"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Юссуф, Гурна-Дуат - Монне-Паке, Аушиш, Норден - Буанга
"ПСЖ": Навас - Маркиньос, Кимпембе, Керер - Дагба, Гуйе, Эррера, Верратти, Баккер - Ди Мария, Мбаппе
Прогноз на матч "Сент-Этьен" - "ПСЖ"
В НХЛ есть даже такая беттинговая стратегия - ставить на команду, только что сменившую тренера. Работает почти безотказно. Рискнем применить ее и в Лиге 1 - поставим на победу "ПСЖ" с форой -1,5 - в среднем конторы предлагают такой вариант с коэффициентом 2,0-2,1.
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