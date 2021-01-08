Камавинга против Депая. Ренн - Лион. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 19-й тур

9 января. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" 22:00 "Лион"

Арбитр: Микаэль Лесаж

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

По старой традиции все матчи последнего тура первого круга Лиги 1 пройдут в одно время. Обычно это происходит в конце декабря, но коронавирус повлиял на календарь, поэтому экватор чемпионата во Франции наступил только сейчас.

И "Лион", и "Ренн" подошли к этой отметке в отличной форме. Особенно это касается "Ткачей", у которых серия из 15 матчей без поражений. Единственный раз в текущем чемпионате команда Руди Гарсии проиграла в середине сентября на поле "Монпелье" (1:2), благодаря чему опережает в таблице даже "ПСЖ".

Главная сила "Лиона" - атакующее звено и Лукас Пакета. Его вертикальные передачи на ход форвардам стали одним из трендов сезона во Франции. Бедный Максанс Какре - парень едва начал раскрываться, в полуфинале ЛЧ сыграл, а тут пришлось опять садиться на банку. Бывает и такое.

У "Ренна" же дела в этом сезоне идут неровно. Команда провалила октябрь и ноябрь, потеряв уйму очков в чемпионате и бесславно вылетев из Лиги чемпионов, но с тех пор ее дела пошли на поправку. Бретонцы не умеют побеждать, проигрывая сопернику в движении, и игра на два фронта их убивала. Стоило "высвободить руки", как команда тут же выдала серию из четырех кряду побед.

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Правда, потом в Нанте вскрылся другой "косяк" - "Ренн" не умеет пробивать "автобусы". Но это неважно в контексте игры с "Лионом". Здесь у хозяев будет шанс сыграть в своей стихии, на контратаках. "Лион" совершенно точно заберет мяч и примется комбинировать, уповая на мастерство Мемфиса Депая. Голландец в гонке бомбардиров идет сразу за Мбаппе.

Интересно, что противопоставит Пакета, Ауару и другим технарям "Ткачей" Эдуардо Камавинга - вероятно, главный талант Лиги 1 прямо сейчас. Последние два тура он начинал на скамейке, но завтра Стефан его мариновать не станет. Именно в таких матчах и набивается цена.

Последние годы "Лион" ужасно играет против "Ренна" - с начала 2018-го у "Ткачей" одна победа и четыре поражения. Но этот сезон для клуба особенный, это нужно учитывать. Даже Депай притих и не заговаривает о "Барселоне". В "Лионе" видят, что все получается, что "ПСЖ" погряз во внутренних разборках и боятся вспугнуть удачу. "Ренну" будет невероятно трудно остановить эту поймавшую кураж банду.

Цифры и факты

В последних 4 матчах "Лиона" проходила ставка ТБ 2,5

В последних 7 матчах "Лиона" был как минимум один гол до перерыва

Беспроигрышная серия "Лиона" составляет 15 матчей, "Ренна" - 5

"Ренн" в текущем чемпионате на своем поле проиграл 3 матча из 9 при 5 победах

В 50% матчей "Лиона" в текущем чемпионате были пенальти

"Лион" открывал счет в последних 9 своих матчах

Последний матч команд на поле "Ренна" завершился победой "Лиона" - 1:0. Зато во всех 4 последних матчах на поле "Ткачей" выиграли бретонцы

Ориентировочные составы

У "Лиона" уже тренируется, но еще не может играть подхвативший коронавирус Карл Токо-Экамби. По той же причине отсутствует опорник Бруно Гимараес. Не до конца понятно также состояние Лео Дюбуа, получившего травму в среду против "Ланса" (3:2).

У "Ренна" не сыграют травмированный центрфорвард Серу Гирасси и основной стоппер Дамьен Да Сильва, которому стало плохо во время вчерашней тренировки.

"Ренн": Гомис - Траоре, Агер, Ругани, Трюффер - Нзонзи, Камавинга, Гренье - Доку, Ньянг, Террье

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, де Шильо - Тиаго Мендес, Ауар, Лукас Пакета - Кадевере, Депай, Корне

Прогноз на матч "Ренн" - "Лион"

Ренн - идеальное место для любого фаворита, чтобы потерять очки. Команда Жульена Стефана не очень хорошо играет первым номером, но защищаться и контратаковать она обучена прекрасно. "Лион", между тем, играет одним и тем же составом, и не факт, что ему хватит свежести на такого соперника.

Отсюда и наша ставка - на непроигрыш хозяев. Ставку 1Х букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,7-1,8.