ПСЖ - Марсель. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Франции

Суперкубок Франции-2020

13 января. Ланс. "Феликс Боллар"

"ПСЖ" 22:00 "Марсель"

Арбитр: Руди Буке

Прелести работы с "ПСЖ" в том, что без трофеев здесь остаться невероятно сложно. Первый приз Маурисио Почеттино может добыть уже в третьей игре во главе парижан. До сих пор в карьере аргентинца были лишь проигранные финалы.

Вообще Суперкубок Франции-2020 должен был играться прошлым летом в Китае, но в планы организаторов вклинилась пандемия, так что трофей разыграют завтра на стадионе "Ланса". Если уж по всему миру пустые трибуны, то какой смысл тащиться в Поднебесную, верно?

Суперкубок (или, как говорят французы "Трофей чемпионов") имеет репутацию "трофея шейхов". С 2013 года "ПСЖ" выигрывал его семь раз подряд, хотя параллельно в Кубке страны и Кубке лиги регулярно имел проблемы. Такой вот парадокс. Касательно же "Марселя", то он последний раз выигрывал Суперкубок в 2011 году.

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Безусловно, "ПСЖ" фаворит и на сей раз. У Парижа лучшая текущая форма, клуб не испытывает финансовых проблем и не вынужден ставить на трансфер лучших игроков, как это происходит с "Марселем". Да и вообще, просто сравните составы команд и вам все станет ясно. Провансальцам нечего ответить классу и мастерству Неймара, Мбаппе, Верратти, Икарди, Маркиньоса и многих других, кроме как дисциплиной и провокациями. Именно так "Марсель" сыграл на "Парк де Пренс" в августе - и это принесло ему первую за 9 лет победу со счетом 1:0. Но матч оставил по себе дурной осадок. Лига еще месяц выясняла, кто в кого плюнул, и кто кого и на какой почве оскорбил. Пресса же единодушно назвала матч "позором французского футбола".

С другой стороны, а как еще играть "Марселю" против команды, которая многократно превосходит его в классе? В Лиге чемпионов мы видели, как провансальцы аккуратно, интеллигентно боролись против "Ман Сити" - в итоге "Горожане" их даже не заметили. Если "Марсель" будет миндальничать в Ле Класико - схлопочет 3, 4, а может и 5 голов, таков его нынешний уровень.

Сильные стороны южан - стандарты Пайета, быстрые контратаки, приличный кулак в опорной зоне. У "ПСЖ" в первых двух матчах с Почеттино возникали проблемы при потерях мяча - слишком много игроков оставалось на чужой половине для прессинга, и если он не проходил, форварды "Сент-Этьена" и "Бреста" вываливались 2 в 2 или даже 3 в 2. "Марселю" нужно сыграть в том же ключе.

Ну а Париж должен показать прогресс. Почеттино учит команду агрессивнее играть против мяча, чередовать лонгболы с отрезками тики-таки. Вот в этих компонентах команде важно прогрессировать. А победить "Марсель" она должна и на старых запасах.

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл 10 из 13 последних матчей против "Марселя" (+10=2-1)

"Марсель" последний раз забивал "ПСЖ" больше одного гола за матч в 2017 году

Беспроигрышная серия "ПСЖ" составляет 5 матчей. "Марсель" же выиграл лишь 1 из 5 последних матчей

В 19 турах чемпионата "ПСЖ" лишь дважды пропустил больше одного гола за матч

Свой первый Суперкубок "Марсель" выиграл в год основания "ПСЖ" - в 1971-м

Ориентировочные составы

У "Марселя" точно не сыграет резервный форвард Луис Энрике. Под вопросом также хавбеки Кевин Строотман (уходит) и Морган Сансон (травма).

У "ПСЖ" точно не выйдут больные на COVID Рафинья, Тило Керер и Колен Дагба, а Пренель Кимпембе, Данилу Перейра и Неймар уже восстановились после травм, но вряд ли готовы бегать все 90 минут.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Дьялло, Курзава - Гуйе, Эррера, Верратти - Ди Мария, Икарди, Мбаппе

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо - Камара, Ронжье - Товен, Кизанс, Пайет - Бенедетто

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Марсель"

"ПСЖ" так или иначе возьмет свое, а вот за счет чего будет забивать "Марсель", да еще и сопернику, который имеет зуб на провансальцев после скандального матча в чемпионате, сказать сложно. Отсюда наша ставка - индивидуальный тотал "Марселя" менее 0,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,4.