Одни на взлете, другие в тупике. Монако - Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 21-й тур

23 января. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" 22:00 "Марсель"

Арбитр: Франсуа Летесье

Трансляция: MEGOGO

Поединок команд, которые равны на бумаге и рядышком расположились в таблице, однако здесь и сейчас одна из них рвется наверх, а другая стремится ко дну.

То, как проводит январь "Марсель", не поддается цензурному описанию. После домашнего поражения от главного аутсайдера сезона "Нима" неделю назад (1:2) болельщики разместили на трибунах "Велодрома" большой баннер: "Вы омерзительны". Также на игроков набросился президент "Марселя" Жак-Анри Эйро: он спустился в раздевалку и посоветовал убираться всем, кто собирается дальше валять дурака в надежде летом сменить клуб.

В общем, скандал стоял жуткий, но толку ноль - уже в среду "Марсель" уступил в перенесенном матче "Лансу" (0:1), нанеся единственный (и неопасный) удар в створ ворот на 89-й минуте встречи.

Подписание Аркадиуша Милика несколько приподняло боевой дух болельщиков. Поляк попал в заявку на матч с "Монако" и завтра, вероятно, выйдет на замену. Но проблемных позиций в команде Андре Виллаш-Боаша гораздо больше одной, и эта перестройка затянется на много месяцев.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Монако" же находится в строго противоположной ситуации. Команда Нико Ковача превратила сезон в подобие американских горок - то она падает, то стремительно взлетает. Сейчас период взлета: с начала года у красно-белых три победы подряд. Легкость, с которой монегаски преодолевали крепкие обороны "Анже" и "Монпелье" наверняка заставила всех насторожиться. Если "Монако" изловчится выдерживать этот темп - он поборется за зону ЛЧ. Да что там - до лидирующего "ПСЖ" всего 6 очков!

Главная сила монегасков, конечно, в паре форвардов. Кевин Фолланд в текущем сезоне поучаствовал в 17 голах своей команды, Виссам Бен-Йеддер - в 14. Парни уже немолодые, но сейчас явно на кураже - тот же "Монпелье" они разделали на двоих. Первый гол - после удара Бен-Йеддера мяч добил Фолланд; второй - забил Бен-Йеддер; третий - Фолланд заработал пенальти после стеночки с Бен-Йеддером, и сам Виссам его реализовал. Эффектно, да?

Добавьте к этому тот факт, что монегаски имели неделю на подготовку к "Марселю", который отдыхал всего три дня после "Ланса", да еще и убитом моральном состоянии. Спасти провансальцев при таких раскладах может только чудо, это точно.

Цифры и факты

"Монако" не проигрывает уже пять матчей кряду (+4=1-0)

"Марсель" выиграл только 1 из 8 последних матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда проиграла "ПСЖ" матч за Суперкубок (1:2) и 5 поединков чемпионата

В матче первого круга между командами победил "Марсель" - 2:1. "Монако" тогда переживал плохую серию из трех кряду поражений

В последних 4 матчах "Монако" проходила ставка ТБ 2,5

"Монако" забивал в первом тайме в 5 последних матчах. Более того, в 4 из 5 последних матчей команда забивала и до, и после перерыва

В 40% матчей "Монако" в текущем чемпионате назначались пенальти

"Монако" последний раз обыгрывал "Марсель" в чемпионате еще в августе 2017-го. Тогда дома монегаски победили 6:1

Ориентировочные составы

У "Марселя" не сыграет травмированный опорник Бубакар Камара. Также под вопросом Жордан Амави, который вроде как вернулся в общую группу, но вряд ли успел толком набрать форму. Также ничего не известно насчет кондиций новичка Аркадиуша Милика.

У "Монако" вне игры травмированный Сеск Фабрегас и подхвативший коронавирус Флорентино Луис.

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике - Диоп, Чуамени, Фофана, Желсон Мартинш - Фолланд, Бен-Йеддер

"Марсель": Манданда - Лирола, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи - Гуйе, Ронжье - Товен, Кизанс, Пайет - Бенедетто

Прогноз на матч "Монако" - "Марсель"

Не будем придумывать велосипед - "Марсель" сейчас играет так плохо, что его обыграла даже команда, идущая на 20-м месте. Выберем простую победу "Монако" - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентом около 1,8.