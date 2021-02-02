Бордо - Лилль. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 23-й тур

3 февраля. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" 20:00 "Лилль"

Арбитр: Микаэль Лесаж

Трансляция: MEGOGO

Поединок двух сильных команд оборонительного плана. У "Бордо" 24 пропущенных в 22 турах, у "Лилля" - вообще 15. Более того, именно "Доги" сейчас возглавляют турнирную таблицу.

Фаворит поединка понятен, но легкой прогулки у подопечных Кристофа Гальтье точно не будет. "Бордо" в прошлом туре проиграл "Лиону" лишь из-за сумасшедшего удара Лео Дюбуа с острого угла на 91-й минуте. По игре жирондинцы ничем не уступали "Ткачам" - уверенно сражались в центре поля, грамотно контратаковали и создавали угрозы.

При этом до матча с "Лионом" у команды Жан-Луи Гассе было три кряду победы, что тоже говорит о многом. "Бордо" в лучшей форме со старта сезона.

Про "Лилль" такое сказать нельзя, несмотря на текущее первое место. Уже полтора месяца "Доги" не выигрывают ни у кого с разницей в более, чем один гол. Последняя такая победа северян датируется 16 декабря - это был матч против плетущегося в зоне вылета "Дижона" (2:0). С тех пор Языджи, Дэвид и компания на поле только страдают.

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20-22 туры - яркий тому пример. У "Реймса" "Лилль" выиграл благодаря ошибке вратаря на 91-й минуте; "Ренн" одолели 1:0 при минимуме острых шансов; "Дижон" в воскресенье победили благодаря грубому ляпу защитника Манга. Позиционное нападение как было проблемой команды Гальтье на старте сезона, так и остается.

Понятно, что без травмированного бомбардира Бурака Йылмаза тяжело, но проблема не только в нем, но и в спаде формы фулбеков и вингеров. И Иконе, и Араужо, и даже Бамба в новом году играют ниже своего уровня. А без них "Лилль" не создает остроту под давлением, тогда как атаковать пространство в Бордо не получится - местная команда окапывается глубоко и со знанием дела.

У "Лиона" куда более вариативное нападение, но жирондинцы съели его без проблем. Скорее всего, завтра произойдет то же самое, и это будет осторожный поединок без большого количества моментов. В таких играх на первый план выходят индивидуальные умения игроков, поэтому особое внимание приковано к Хатему Бен-Арфа с одной стороны и Жонатану Бамба с другой. Опыт против молодости - это всегда классная вывеска.

Цифры и факты

"Лилль" проиграл только 2 матча из 15 последних в Лиге 1. Последнее выездное поражение "Догов" в чемпионате датируется 8 ноября

Все 4 последних матча "Лилль" выиграл с разницей в один мяч

"Лилль" обязательно забивал гол во всех пяти турах 2021 года, "Бордо" на этом отрезке поражал ворота в 4 поединках из 5

В матче первого круга между командами "Лилль" победил на своем поле 2:1 благодаря голам Бамба и Фонте

"Лилль" выиграл все три последних матча против "Бордо", но при этом в двух последних встречах команд на поле жирондинцев побеждали именно хозяева

Ориентировочные составы

"Бордо" в дедлайн арендовал центрхава Жан-Мишеля Сери. Безусловно, он будет игроком основы во втором круге, но пока ему надо набрать форму и его появление завтра маловероятно. Также вне игры полузащитники Отавио и Зеркан.

У "Лилля" дисквалификацию отсиживает лидер опорной зоны Бенжамен Андре. Также еще не до конца залечил мышечное повреждение центрфорвард Бурак Йылмаз.

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Башич - Калу, Бен-Арфа, Уден - Хван

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе, Сумаре, Шека, Бамба - Языджи, Дэвид

Прогноз на матч "Бордо" - "Лилль"

"Лиллю" тяжело даются победы, а "Бордо" в прекрасной форме. Рискнем предположить, что на "Матмют Атлантик" серия вымученных успехов "Догов" оборвется. Ставим на непроигрыш хозяев - средний коэффициент на 1Х колеблется в районе 1,7-1,8.