Добивать лежачего. Марсель - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 24-й тур

7 февраля. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Бенуа Бастьен

Трансляция: MEGOGO

Ле Класико - особенный матч для "ПСЖ" и, особенно, "Марселя", который не хватает звезд с небес уже много лет. Тем не менее, в этот раз южане предпочли бы игру перенести, а то и вовсе отменить.

Клуб пережил одну из тяжелейших недель в своей истории. Началось все с атаки собственных фанатов на базу, в результате которой смертью храбрых погибли пять деревьев, ворота и еще куча инвентаря. Матч с "Ренном" из-за этого пришлось перенести. Затем в отставку подал Андре Виллаш-Боаш, на пресс-конференции обрушившийся на руководство. После этого еле живая команда не удержала 2:0 на поле "Ланса" и завершила матч вничью 2:2.

Понятно, что "ПСЖ" - главный раздражитель для хозяев "Велодрома", но лишенные поддержки трибун, оставшиеся без тренера и целей на сезон игроки не выглядят героями, способными за счет порядка бить класс оппонента. Им нужна будет помощь самого Парижа, чтобы хотя бы навязать борьбу.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"ПСЖ", к слову, может это устроить. В прошлом туре команда легко разобралась с "Нимом" (3:0), но тот идет аж 20-м в чемпионате, и это не показатель. С командами, которые не выбрасывают самостоятельно белый флаг, Париж не впечатляет. После назначения Маурисио Почеттино команда еле одолела "Анже" (1:0), расписала мировую с "Сент-Этьеном" (1:1), а "Лорьяну" вообще проиграла (2:3). На чемпионский ход это не похоже.

Проблем у "ПСЖ" много. Во-первых, не может найти свою игру Килиан Мбаппе. Он забивает за счет недюжинного мастерства, но действует рвано, часто уходя в тень. Неймар в роли десятки, где его видит новый тренер, явно перетягивает на себя и не добавляет остроты; попытка поднять на эту позицию Верратти тоже успешной не была.

"Марсель" сам ощутил это в матче за Суперкубок месяц назад. Тогда "ПСЖ" принес победу Мауро Икарди - 2:1. Тем не менее, игра Парижа была далека от идеала. Это не тот Париж, который мы помним один, два или пять лет назад. Команда Почеттино потерпела уже пять поражений в чемпионате - ее можно и нужно бить. Другое дело, что для этого надо быть командой, а "Марсель" не побеждал уже шесть матчей кряду, и сейчас больше напоминает группу случайно встретившихся игроков, нежели коллектив.

Цифры и факты

"Марсель" не побеждает во всех турнирах с 6 января. Всего у команды одна победа в 10 последних встречах

"ПСЖ" при Маурисио Почеттино выиграл 5 матчей, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл

В 5 из 7 матчей "ПСЖ" при Почеттино проходила ставка ТБ 2,5

"ПСЖ" выиграл лишь 2 из 5 последних выездных матчей (+2=2-1)

В текущем сезоне команды уже дважды встречались между собой - сперва в рамках Лиги 1 победил "Марсель" (1:0), затем в Суперкубке Франции успех праздновал "ПСЖ" (2:1)

"Марсель" неизменно пропускает вот уже 15 домашних матчей подряд во всех турнирах

"Марсель" не побеждает "ПСЖ" на "Велодроме" уже 8 матчей кряду. Последняя домашняя победа южан датируется ноябрем 2011-го (3:0)

Ориентировочные составы

И.о. тренера "Марселя" Нассер Ларке может рассчитывать на четверку вернувшихся в состав игроков - Ронжье, Гуйе, Кизанса и Хауи. А вот зимние новички Аркадиуш Милик и Оливье Нтчам в заявку не попали - вероятно, им нужно набирать форму. Также продолжает лечение Жордан Амави.

У "ПСЖ" под вопросом Марко Верратти и Абду Дьялло - оба на финишной прямой выздоровления от коронавируса, но не факт, что они успеют сдать негативный тест. Неймар в заявку попал, но у него какое-то отравление, и вряд ли он готов бегать весь матч. На воротах Серхио Рико, скорее всего, продолжит менять травмированного Наваса.

"Марсель": Манданда - Лирола, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи - Товен, Ронжье, Камара, Гуйе, Пайет - Бенедетто

"ПСЖ": Рико - Флоренци, Керер, Кимпембе, Курзава - Ди Мария, Гуйе, Паредес, Сарабия - Мбаппе, Икарди

Прогноз на матч "Марсель" - "ПСЖ"

Мы знаем две вещи: а) "Марсель" в отвратительном состоянии; б) он пропускает в каждом домашнем матче с незапамятных времен. Отсюда и наша ставка - победа "ПСЖ" через ТБ 2,5 - такой вариант букмекеры предлагают с кэфом 1,95-2,05.