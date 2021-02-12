С мыслями о Барселоне. ПСЖ - Ницца. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 25-й тур

13 февраля. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 18:00 "Ницца"

Арбитр: Жереми Пиньяр

Трансляция: MEGOGO

Поединок, который должен показать, готов ли "ПСЖ" к решению своей главной цели на сезон. Уже на следующей недели команда Маурисио Почеттино начинает 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Последние матчи Парижа оставили противоречивое впечатление. С одной стороны, чемпион уверенно и без нервотрепки разобрался с "Марселем" на "Велодроме" (2:0), использовав свое преимущество в скорости. А вот против "автобусных" "Лорьяна" и "Кана" у "ПСЖ" возникли большие трудности, завершившиеся в первом случае поражением 2:3.

Заметно, что Почеттино легче играть против соперников, которые раскрываются и предоставляют свободные зоны. По узким каналам его "ПСЖ" играет намного более предсказуемо, чем у Тухеля и, тем более, Блана. Отсюда и сенсационное третье место после 24 туров после "Лилля" и "Лиона".

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Способна ли "Ницца" заставить чемпиона сыграть в нелюбимой манере - наверное, главный вопрос поединка. "Орлята" провалили концовку 2020 года, да и в первой половине января смотрелись убого. Но в последних двух матчах команда подала признаки выздоровления. Особенно запомнились 3:0 против крепкого "Анже". У "Ниццы" и раньше были сильные игроки в атаке, но после трансферов Жан-Клэра Тодибо и Вильяма Салиба команда обрела приличный центр обороны. Это подняло ее в таблице вплотную к первой десятке.

Безусловно, "ПСЖ" все еще фаворит поединка, даже при своих чудовищных потерях. Среди прочих завтра не выйдут три главных "креативщика" парижан Неймар, Марко Верратти и Анхель Ди Мария. При таких раскладах задача создавать моменты ложится на плечи одного Килиана Мбаппе. Это будет серьезный тест.

И еще это тот случай, когда "Ницца" может удивить. Ей нужно только не перегореть, дать отпор в средней зоне и наладить доставку мяча в нападение. Там у "Орлят" сразу трое индивидуально сильных ребят - Рони Лопеш, Мизьян Маолида и, особенно, Амин Гуири. Если уж "Лорьян" создал проблемы Парижу, то эта троица просто обязана напрячь вернувшегося в строй Кейлора Наваса.

Цифры и факты

"ПСЖ" не пропустил ни единого гола в 5 из 6 последних поединков во всех турнирах

"Ницца" выиграла 3 из 5 последних поединков. Это ее лучший отрезок с конца октября, когда команду еще тренировал Патрик Виейра

В последних 5 домашних матчах "ПСЖ" в Лиге 1 проходила ставка ТБ 2,5

В 5 из 12 домашних матчей "ПСЖ" в текущей Лиги 1 было как минимум одно удаление

"ПСЖ" выиграл 6 из 10 последних матчей против "Ниццы" с разницей в 2 гола и больше

"Ницца" последний раз побеждала "ПСЖ" еще в апреле 2017-го (3:1). Та победа "Орлят" лишила Париж шансов на чемпионство и подарила титул "Монако". С тех пор "Ницца" проиграла 5 из 6 матчей со столичным клубом

Ориентировочные составы

Лазарет "ПСЖ" переполнен. Там Неймар, Ди Мария, Верратти, Рафинья, а еще выбывший надолго Бернат. С другой стороны, вернулись в строй вратарь Кейлор Навас, хавбек Андер Эррера и левый защитник Левен Курзава. Вероятно, все трое завтра появятся в основе.

У "Ниццы" вне игры основной центрфорвард Каспер Дольберг (аппендицит), правый латераль Юсеф Аталь, а также его сменщик Жордан Лотомба. Кроме того, Данте и Жефф Ренн-Аделаид выбыли до конца сезона.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Паредес, Гуйе, Эррера - Сарабия, Икарди, Мбаппе

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Тодибо, Салиба, Камара - Лис-Мелу, Шнейдерлен, Будауи - Рони Лопеш, Гуири, Маолида

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Ницца"

"Орлята" на поле фаворита почти наверняка станут в глухую оборону. "ПСЖ" постоянно имеет проблемы против таких команд, а тут еще травмы, и ЛЧ на носу. Рискнем предположить, что много голов в этом поединке не будет. Ставку ТМ 3,5 букмекеры предлагают с коэффициентами в диапазоне 1,9-2,0.