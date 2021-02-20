В ожидании реванша. ПСЖ - Монако. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 26-й тур

21 февраля. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Монако"

Арбитр: Руди Буке

Трансляция: MEGOGO

"ПСЖ" попытается взять реванш у "Монако" за ноябрьское поражение 2:3 на "Стад Луи II". Правда, сделать это будет не так и легко.

Монегаски еще не проиграли ни единого матча в 2021 году. Команда Нико Ковача на прошлой неделе ушла от поражения против сенсационного "Лорьяна" (2:2), а до этого выдала серию из семи кряду побед, почти в упор приблизившись к зоне ЛЧ.

У Парижа серия не столь впечатляющая благодаря тому-таки "Лорьяну", который шокировал подопечных Маурисио Почеттино три недели назад (2:3), однако после фееричной победы над "Барселоной" (4:1) в ЛЧ это все отошло на второй план. Прямо сейчас мир восхищается прессингом и креативом средней зоны парижан и, особенно, эффективностью Килиана Мбаппе. Главред L’Equipe Венсан Дюлук вскоре после матча на "Камп Ноу" написал, мол, форвард "ПСЖ" вышел на новый уровень. Спустя несколько дней Мбаппе попросила остаться во Франции Министр спорта Роксана Марасиняню.

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На фоне всей этой шумихи Мбаппе и остальному Парижу может не хватить концентрации перед игрой с "Монако". К тому же, "ПСЖ" на неделе порядком устал в Барселоне. Монегаски же готовились к матчу в недельном цикле.

Освежить состав заменами тоже не особо получится. Неймар, Ди Мария и Сарабия травмированы, это лишает Почеттино выбора в атаке. Также лечатся фулбеки Бернат и Дагба. У "Монако" же напротив выздоровел последний важный пациент лазарета - атакующий хавбек Александр Головин.

Завтра, впрочем, его появление в старте маловероятно. Россиянин эффективен в атаке, но ему недостает интенсивности в оборонительной работе, что на поле "ПСЖ" может слишком дорого стоить. "Монако" нужно сыграть компактно, дисциплинированно и не оставлять свободных зон между линиями. Фланговые игроки должны активно помогать защитникам; форварды - прессинговать центрбеков; чудовищный объем работы также ожидает центрхавов Чуамени и Фофана. И между всем этим монегаскам еще предстоит выбегать в контратаки!

В первом круге "Монако" выиграл, когда "ПСЖ" уже бросил играть. Париж забил два мяча и подумал, что дело сделано, за что и поплатился. В этот раз недооценки уже не будет. Но и Ковач про это знает, верно? Нас ждет боевой, серьезный матч с первой и до последней минуты.

Цифры и факты

"ПСЖ" в 2021 году проиграл 1 матч из 11 во всех турнирах; у "Монако" на этом же отрезке 9 поединков без единого поражения

У "ПСЖ" лучшая атака текущей Лиги 1 (57 голов), у "Монако" - третья (52). На втором месте по голам в чемпионате "Лион" (54)

В последних 6 домашних матчах "ПСЖ" проходила ставка ТБ 2,5

В последних 13 матчах "Монако" был как минимум один забитый гол до перерыва

"ПСЖ" забивал в первом тайме в 6 последних матчах дома; "Монако" забивал в первом тайме в 6 последних матчах на выезде

"ПСЖ" выиграл 4 из 5 последних матчей с "Монако" на "Парк де Пренс". При этом их последняя встреча в Париже - 20 января 2020-го - закончилась вничью 3:3

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Паредес - Кин, Верратти, Мбаппе - Икарди

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике - Агилар, Фофана, Чуамени, Диоп - Фолланд, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Монако"

Чемпионская гонка в разгаре, и почивать на лаврах "ПСЖ" нельзя. Он все еще уступает "Лиллю", да и "Лион" тоже вчерашний поединок выиграл. "Монако" же после яркого всплеска в середине января несколько притормозил и в последних матчах не впечатлял качеством игры. Рискнем поставить на простую победу "ПСЖ" - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 1,6-1,65.

Также велик соблазн зарядить на "верх" - обе команды забивные и ТБ 3,5 должны пробить. Он идет с кэфами от 2,1 и выше.