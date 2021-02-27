Такие разные Олимпики. Марсель - Лион. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 27-й тур

28 февраля. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 22:00 "Лион"

Арбитр: Бенуа Мильо

Трансляция: MEGOGO

Дерби Олимпико - центральный матч последнего зимнего тура во Франции. И хотя соперники сегодня находятся в очень разном состоянии, бой обещает быть жарким.

"Марсель" вчера получил нового тренера - после непродолжительных переговоров клуб возглавил аргентинец Хорхе Сампаоли. Вы наверняка помните его по "Севилье" и уж точно по провалу Аргентины на ЧМ-2018. Много досталось Сампаоли за тот турнир, хотя по факту тренер интересный и ставит яркий атакующий футбол.

Матч с "Лионом" станет первым тестом для Сампаоли во Франции. Он еще толком не раззнакомился с командой, поэтому ждать резких решений вряд ли стоит. А вот эмоциональный подъем вполне возможен. Последние недели у "Марселя" получились тяжелыми - у команды лишь 1 победа в чемпионате за полтора месяца.

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Про "Лион" такого не скажешь. Подопечные Руди Гарсии уверенно ведут борьбу за золото Лиги 1, много забивают. Последнее время чуть снизил темп Тино Кадевере, но его успешно подменяют Депай и Ауар. Вот уж кто точно заслуживает на чемпионство.

В последних двух турах у "Лиона" возникли проблемы в обороне - команда проиграла "Монпелье" (1:2) и еле удержала перевес в Бресте (3:2). Отчасти это было связано с отсутствием капитана и лидера раздевалки Марсело, который на "Велодроме" должен выйти в старте.

В своем идеальном состоянии обе команды играют примерно один и тот же футбол - атакующий, вертикальный, быстрый. Однако "Лион" делает это намного ярче и эффективнее. Лукас Пакета и Уссем Ауар обеспечивают креатив, который невозможно представить от Папа Гуйе и Бубакара Камара. Следовательно, "Марселю" придется сыграть вторым номером. У провансальцев много атлетичных, физических развитых ребят, которые будут агрессивно прессинговать и не давать играть мастеровитым соперникам.

В атаке "Марсель" положится на Пайета и Товена, который недавно вернулся после травмы. В целом эти двое проводят слабый сезон, но других вариантов у Сампаоли все равно нет, чего не скажешь про Гарсию. У него прекрасный выбор во всех линиях, есть кем усилить игру, добавить надежности, мощи. Будем удивлены, если такой "Лион" проиграет на поле такого "Марселя".

Цифры и факты

Перед матчем "Марсель" занимает в таблице 7-е место, "Лион" - 2-е

У "Лиона" 55 очков после 26 туров - это лучший показатель для клуба с сезона-2005/06, когда "Ткачи" становились чемпионами

"Лион" проиграл 2 из 10 матчей в 2021 году при 7 победах. У "Марселя" на этом же отрезке 3 победы и 5 поражений в 12 матчах

В последних 4 матчах "Лиона" проходила ставка ТБ 2,5

В последних 4 матчах между "Лионом" и "Марселем" обязательно были удаления, а в последних 3 - пенальти

В первом круге команды расписали ничью 1:1. Последнее дерби Олимпико на "Велодроме" завершилось победой "Марселя" 2:1 в ноябре 2019-го

Ориентировочные составы

У "Лиона" потерь нет. У "Марселя" дисквалифицированы правый защитник Хироки Сакаи, опорник Валентен Ронжье и форвард Дарио Бенедетто. Также вряд ли успели набрать форму после травм Флориан Товен и Аркадиуш Милик - вероятно, они отыграют максимум по часу.

"Марсель": Манданда - Лирола, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Гуйе, Камара, Кизанс - Товен, Жермен, Пайет

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, де Шильо - Тиаго Мендес, Лукас Пакета, Ауар - Кадевере, Депай, Токо-Экамби

Прогноз на матч "Марсель" - "Лион"

Ставка "обе забьют" проходила в трех последних матчах "Ткачей" и в двух последних играх южан. Выберем ее и сегодня - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами в диапазоне 1,7-1,8.