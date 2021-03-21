Лион - ПСЖ. Анонс и прогноз матча чемпионата Франции на 21.03.2021

Чемпионат Франции. 30-й тур

21 марта. Лион. "Люмьер"

"Лион" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Клеман Тюрпен

Трансляция: MEGOGO

Наверное, самый главный матч всей Лиги 1. Команды делят 2-3 места в таблице, отставая от лидирующего "Лилля" лишь на три очка. Кадровый дефицит "Догов", однако, делает их аутсайдерами в этой гонке. И от этого ценность матча на "Люмьере" вырастает еще больше.

Вдобавок между клубами натянутые отношения. Боссы "Лиона" регулярно "наезжают" на Париж через СМИ, тот отвечает. Это больше, чем противостояние двух клубов - это встреча двух разных экономических систем. "Лион" делает ставку на рациональные траты, свою академию и талантов из Лиги 1; "ПСЖ" за счет катарских нефтедолларов скупает лучших по всему миру. Друзьями они никогда не станут.

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"Лион"

"Ткачи" проводят вторую половину сезона заметно слабее, чем первую. Команде не хватает изобретательности в нападении, соперники к ней привыкли. В итоге каждый матч команды Руди Гарсии напоминает битву. С "Брестом" (3:2) и "Ренном" (1:0) выиграть получилось, а вот с "Монпелье" (1:2), "Марселем" (1:1) и "Реймсом" (1:1) нет. Это, чтоб вы понимали, за пять последних туров.

Общекомандный кризис "Ткачей", естественно, уходит корнями в слабую форму ключевых игроков. Тот же Уссем Ауар заваливает все, что можно; многовато нервничает и ошибается Лукас Пакета; даже у Депая статистика подупала.

Вести чемпионскую гонку в таких условиях трудно, но "Лион" еще держится благодаря характеру и осечкам конкурентов. Тем не менее, матч с "ПСЖ" - это финал. Поражение прямому конкуренту отбросит команду на два шага назад.

"ПСЖ"

Париж в текущем сезоне непредсказуем, словно погода в марте. Взять хотя бы последнюю неделю: команда Маурисио Почеттино сперва бездарно слилась дома "Нанту" (1:2), а затем красиво растоптала в кубке "Лилль" (3:0). Или вот два матча с "Барселоной": насколько хорош был "ПСЖ" на "Камп Ноу", настолько и ужасен на "Парк де Пренс". Никакой середины.

Сложно найти объяснение такому феномену. Да, есть травмы, но у кого их нет? Да, Мбаппе думает о будущем, но проблема не только в нем. Скорее, дело в общекомандной старательности. В некоторых играх она падает на уровень плинтуса, и "ПСЖ" становится уязвим даже для команд намного более низкого класса. Так было с тем же "Нантом" или "Лорьяном" (2:3).

И еще: при Тухеле такого не было, эта фишка появилась при Почеттино. Аргентинец словно принес с собой на "Парк де Пренс" частичку "Тоттенхэма". Так и без трофеев остаться можно, по примеру "Шпор".

"Лион" - "ПСЖ": статистика личных встреч

В первом круге "Лион" сенсационно победил в Париже 1:0 благодаря голу Тино Кадевере. "Ткачи" тогда съели "ПСЖ" с потрохами, позволив нанести ровно один удар в створ своих ворот.

В минувшем сезоне Париж четырежды бил "Лион" в разных турнирах. Но это больше исключение из правил. За последние пять сезонов "Ткачи" трижды побеждали "ПСЖ на своем поле в чемпионате.

"Лион" - "ПСЖ": последние матчи команд

Последние матчи "Лиона"

Последние матчи "ПСЖ"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Лиона" вне игры важный, но пребывающий в плохой форме центрхав Уссем Ауар - у него травма. У "ПСЖ" вернулся в строй после длительной паузы Неймар, а вот Икарди, Керер и Сарабия остаются вне заявки.

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, де Шильо - Тиаго Мендес, Какре, Лукас Пакета - Кадевере, Депай, Токо-Экамби

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе, Паредес - Ди Мария, Верратти, Кин - Мбаппе

"Лион" - "ПСЖ": ставки и коэффициенты

"Лион" - "ПСЖ": прогноз на матч от UA-Football

Единственный шанс "Лиона" в том, чтобы, как и в первом круге, засушить игру, поймав Париж 1-2 раза на контратаках. Возможен ли такой сценарий? Мы считаем, что да. Тем более, на кону очень много, и "ПСЖ" тоже не будет бежать вперед с шашкой наголо. Ставим на ТМ 3,5 - такой вариант букмекеры предлагают с коэффициентами 1,60-1,65.