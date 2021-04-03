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Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021

Франция
(1 голосов)

Очная дуэль двух лидеров таблицы

Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021

Фото – ligue1, автор: Anthony Bibard

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 31-й тур

3 апреля. Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ 18:00 Лилль

Трансляция – Megogo

В этом сезоне в Лиге 1 в кои-то веки развернулась нешуточная борьба за чемпионство. "Пари Сен-Жермен" лишь в прошлом туре вернул себе лидерство в таблице, хотя и оно почти что иллюзорно – парижане опережают "Лилль" лишь по разнице мячей.

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ПСЖ

В прошлом туре "Пари Сен-Жермен" прошёл первый тест, победив одного из главных конкурентов в лице "Лиона" (4:2). Это позволило команде впервые с момента назначения Маурисио Почеттино выйти на первую строчку в Лиге 1.

Приход аргентинца улучшил атмосферу в раздевалке, но игра парижан не вышла на кардинально новый уровень – подтверждением этому служит 3 поражения в 8 последних турах.И если фиаско от "Лорьяна" (2:3) ещё можно было списать на откровенное невезение, то с "Монако" (0:2) и "Нантом" (1:2) парижане уж точно не наиграли на победу.

"Лилль"

Классная форма позволила "Лиллю" забраться на самый верх в конце января, но в последнее время команда стала откровенно буксовать. В последних 4 турах коллектив Кристофа Гальтье трижды оступилась. Но если за ничью с "Монако" сложно критиковать, то в играх со "Страсбургом" (1:1) и "Нимом" (1:2) претендент на титул никак не может позволить себе оступиться.

"Доги" не смогли ничего создать против низких оборонительных блоков андердогов, зато они могут надеятся на совсем иной игровой рисунок в матче с ПСЖ, не привыкший долго засиживаться у своих ворот, тем более в своём чемпионате.

Статистика команд

  • "Лилль" имеет лучшую оборону в лиге (19 пропущенных в 30 матчах)
  • У ПСЖ лучшая атака в лиге (67 забитых в 30 матчах)
  • "Лилль" не пропускал в 5 из 6 последних выездных матчах
  • Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1, забивает в среднем каждые 93 игровые минуты

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лилль" 29 18 9 2 49-17 +32 63
2 "Пари Сен-Жермен" 29 19 3 7 63-19 +44 60
3 "Лион" 29 17 9 3 57-26 +31 60
4 "Монако" 29 17 5 7 56-38 +18 56
5 "Марсель" 29 12 9 8 38-33 +5 45
6 "Ланс" 29 12 9 8 44-41 +3 45
7 "Метц" 29 11 9 9 35-29 +6 42
8 "Ренн" 29 11 8 10 34-32 +2 41
9 "Монпелье" 29 11 8 10 45-48 -3 41
10 "Анже" 29 11 6 12 33-43 -10 39
11 "Бордо" 29 10 6 13 31-35 -4 36
12 "Ницца" 29 10 6 13 36-41 -5 36
13 "Реймс" 29 8 11 10 35-36 -1 35
14 "Брест" 29 10 4 15 43-53 -10 34
15 "Страсбур" 29 9 6 14 36-42 -6 33
16 "Сент-Этьен" 29 8 9 12 30-42 -12 33
17 "Лорьян" 29 7 7 15 35-53 -18 28
18 "Нант" 29 5 12 12 30-45 -15 27
19 Ним Олимпик 29 7 5 17 28-55 -27 26
20 "Дижон" 29 2 9 18 20-50 -30 15

Личные встречи

ПСЖ и Лилль 49 раз встречались в чемпионате. У парижан 20 побед, у "догов" – 10 (при 19 ничьих). Последняя встреча команд закончилась нулевой ничьей, но это было на поле "Лилля". На своём поле "Пари Сен-Жермен" намного опаснее, выиграв 7 последних встреч у команды Кристофа Гальтье.

Ориентировочные составы

ПСЖ подходит к встрече с приличным кадровым кризисом: не сыграют Верратти, Икарди, Бернат, Кюрзава и Перрейра, участие Флоренци и Сарабии находится под вопросом. У "Лилля" же отсутствует лишь резервный защитник Жереми Пье.

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Гейе, Паредес – Мбаппе, Неймар, Ди Мария – Кин

"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Ренату Санчеш, Андре, Иконе – Йылмаз, Дэвид

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Football

Прогноз: Победа "Пари Сен-Жермен" 2:0. ПСЖ будет нелегко вскрыть оборону "Лилля", хотя необходимым для этого вооружением в атаке они обладают. В последних турах "доги" немного поплыли, не справившись с давлением. Команда Почеттино просто обязана этим пользоваться.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль Прогнозы
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