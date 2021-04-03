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Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021
Очная дуэль двух лидеров таблицы
Фото – ligue1, автор: Anthony Bibard
Лига 1, 31-й тур
3 апреля. Париж, "Парк де Пренс"
ПСЖ 18:00 Лилль
Трансляция – Megogo
В этом сезоне в Лиге 1 в кои-то веки развернулась нешуточная борьба за чемпионство. "Пари Сен-Жермен" лишь в прошлом туре вернул себе лидерство в таблице, хотя и оно почти что иллюзорно – парижане опережают "Лилль" лишь по разнице мячей.
ПСЖ
В прошлом туре "Пари Сен-Жермен" прошёл первый тест, победив одного из главных конкурентов в лице "Лиона" (4:2). Это позволило команде впервые с момента назначения Маурисио Почеттино выйти на первую строчку в Лиге 1.
Приход аргентинца улучшил атмосферу в раздевалке, но игра парижан не вышла на кардинально новый уровень – подтверждением этому служит 3 поражения в 8 последних турах.И если фиаско от "Лорьяна" (2:3) ещё можно было списать на откровенное невезение, то с "Монако" (0:2) и "Нантом" (1:2) парижане уж точно не наиграли на победу.
"Лилль"
Классная форма позволила "Лиллю" забраться на самый верх в конце января, но в последнее время команда стала откровенно буксовать. В последних 4 турах коллектив Кристофа Гальтье трижды оступилась. Но если за ничью с "Монако" сложно критиковать, то в играх со "Страсбургом" (1:1) и "Нимом" (1:2) претендент на титул никак не может позволить себе оступиться.
"Доги" не смогли ничего создать против низких оборонительных блоков андердогов, зато они могут надеятся на совсем иной игровой рисунок в матче с ПСЖ, не привыкший долго засиживаться у своих ворот, тем более в своём чемпионате.
Статистика команд
- "Лилль" имеет лучшую оборону в лиге (19 пропущенных в 30 матчах)
- У ПСЖ лучшая атака в лиге (67 забитых в 30 матчах)
- "Лилль" не пропускал в 5 из 6 последних выездных матчах
- Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1, забивает в среднем каждые 93 игровые минуты
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|29
|18
|9
|2
|49-17
|+32
|63
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|29
|19
|3
|7
|63-19
|+44
|60
|3
|"Лион"
|29
|17
|9
|3
|57-26
|+31
|60
|4
|"Монако"
|29
|17
|5
|7
|56-38
|+18
|56
|5
|"Марсель"
|29
|12
|9
|8
|38-33
|+5
|45
|6
|"Ланс"
|29
|12
|9
|8
|44-41
|+3
|45
|7
|"Метц"
|29
|11
|9
|9
|35-29
|+6
|42
|8
|"Ренн"
|29
|11
|8
|10
|34-32
|+2
|41
|9
|"Монпелье"
|29
|11
|8
|10
|45-48
|-3
|41
|10
|"Анже"
|29
|11
|6
|12
|33-43
|-10
|39
|11
|"Бордо"
|29
|10
|6
|13
|31-35
|-4
|36
|12
|"Ницца"
|29
|10
|6
|13
|36-41
|-5
|36
|13
|"Реймс"
|29
|8
|11
|10
|35-36
|-1
|35
|14
|"Брест"
|29
|10
|4
|15
|43-53
|-10
|34
|15
|"Страсбур"
|29
|9
|6
|14
|36-42
|-6
|33
|16
|"Сент-Этьен"
|29
|8
|9
|12
|30-42
|-12
|33
|17
|"Лорьян"
|29
|7
|7
|15
|35-53
|-18
|28
|18
|"Нант"
|29
|5
|12
|12
|30-45
|-15
|27
|19
|Ним Олимпик
|29
|7
|5
|17
|28-55
|-27
|26
|20
|"Дижон"
|29
|2
|9
|18
|20-50
|-30
|15
Личные встречи
ПСЖ и Лилль 49 раз встречались в чемпионате. У парижан 20 побед, у "догов" – 10 (при 19 ничьих). Последняя встреча команд закончилась нулевой ничьей, но это было на поле "Лилля". На своём поле "Пари Сен-Жермен" намного опаснее, выиграв 7 последних встреч у команды Кристофа Гальтье.
Ориентировочные составы
ПСЖ подходит к встрече с приличным кадровым кризисом: не сыграют Верратти, Икарди, Бернат, Кюрзава и Перрейра, участие Флоренци и Сарабии находится под вопросом. У "Лилля" же отсутствует лишь резервный защитник Жереми Пье.
ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Гейе, Паредес – Мбаппе, Неймар, Ди Мария – Кин
"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Ренату Санчеш, Андре, Иконе – Йылмаз, Дэвид
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Football
Прогноз: Победа "Пари Сен-Жермен" 2:0. ПСЖ будет нелегко вскрыть оборону "Лилля", хотя необходимым для этого вооружением в атаке они обладают. В последних турах "доги" немного поплыли, не справившись с давлением. Команда Почеттино просто обязана этим пользоваться.
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