Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ланс – Лион. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021
"Ткачам" предстоит провести непростую игру
Фото: Ligue 1, автор: Christophe Saidi
Лига 1, 31-й тур
3 апреля. Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" 22:00 "Лион"
Трансляция – Megogo
"Ланс"
"Ланс" представляет собой одного из самых неудобных соперников в Лиге 1. Это отметил и Руди Гарсия перед субботней встречей: "Ланс" очень опасен благодаря своему стилю игры. Это агрессивный соперник, один из самых сложных в лиге. Они вынуждают своих оппонентов ошибаться и всячески мешают им демонстрировать свои сильные стороны".
"Красно-жёлтые" идут в лидерах чемпионата по выигранным верховым единоборствам, предупреждениям, фолам и наименьшему числу допущенным ударам по своим воротам. При этом "Ланс" далеко не всегда играет на отбой, часто выдавая весёлые и результативные матчи. Их серия без поражений в лиге составляет уже 9 матчей, а текущее пятое место вовсе не выглядит случайным.
"Лион"
"Лион" в последних четырех турах трижды оступился и опустился на третью строчку. При этом команда Гарсии может как зацепиться за чемпионскую гонке, так и рискует вылететь из зоны ЛЧ. До лидирующих ПСЖ и "Лилля" рукой подать, тем более оппоненты проведут очную встречу накануне. В то же время на пятки наступает грозный "Монако", набравший больше всего пунктов в чемпионате в 2021-м году.
По качеству игры "Лион", пожалуй, лучшая и уж точно самая стабильная команда в этом сезоне. Этому поспособствовали как и пропуск еврокубков впервые за 20 лет, так и отличная работа главного тренера. Гарсии удалось максимизировать пользу от Мемфиса, предоставив ему роль ложной девятки, в которой он раскрылся как один из сильнейших исполнителей Лиги 1.
Статистика команд
- "Лион" не проигрывал на выезде в 13 последних матчах Лиги 1
- В 5 последних матчах "Ланса" было забито 3 и больше голов
- "Ланс" забивал больше гола в 5 последних встречах Лиги 1
- "Лион" проиграл лишь дважды в 24 последних матчах против "Ланса"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|29
|18
|9
|2
|49-17
|+32
|63
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|29
|19
|3
|7
|63-19
|+44
|60
|3
|"Лион"
|29
|17
|9
|3
|57-26
|+31
|60
|4
|"Монако"
|29
|17
|5
|7
|56-38
|+18
|56
|5
|"Марсель"
|29
|12
|9
|8
|38-33
|+5
|45
|6
|"Ланс"
|29
|12
|9
|8
|44-41
|+3
|45
|7
|"Метц"
|29
|11
|9
|9
|35-29
|+6
|42
|8
|"Ренн"
|29
|11
|8
|10
|34-32
|+2
|41
|9
|"Монпелье"
|29
|11
|8
|10
|45-48
|-3
|41
|10
|"Анже"
|29
|11
|6
|12
|33-43
|-10
|39
|11
|"Бордо"
|29
|10
|6
|13
|31-35
|-4
|36
|12
|"Ницца"
|29
|10
|6
|13
|36-41
|-5
|36
|13
|"Реймс"
|29
|8
|11
|10
|35-36
|-1
|35
|14
|"Брест"
|29
|10
|4
|15
|43-53
|-10
|34
|15
|"Страсбур"
|29
|9
|6
|14
|36-42
|-6
|33
|16
|"Сент-Этьен"
|29
|8
|9
|12
|30-42
|-12
|33
|17
|"Лорьян"
|29
|7
|7
|15
|35-53
|-18
|28
|18
|"Нант"
|29
|5
|12
|12
|30-45
|-15
|27
|19
|Ним Олимпик
|29
|7
|5
|17
|28-55
|-27
|26
|20
|"Дижон"
|29
|2
|9
|18
|20-50
|-30
|15
Личные встречи
В 39 матчах Лиги 1 между соперниками "Лион" побеждал 20 раз. У "Ланса" 9 побед при 10 ничьих. При этом "ткачи" не проигрывали в 22 из 24 последних встречах во всех турнирах против "красно-жёлтых". В первом круге команда Гарсии выиграла (3:2), едва не растеряв преимущество в три гола.
Ориентировочные составы
"Лиону" в предстоящем матче не поможет один из главных креативщиков команды Ауар, у "Ланса" отсутствует лишь дисквалифицированный защитник Факундо Медина.
"Ланс": Лека – Фортеш, Баде, Гради – Айдара, Фофана, Дукуре, Клосс – Какута – Сотока, Ганаго
"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа – Пакета, Мендес, Какре – Токо-Экамби, Депай, Кадевере
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Лиона" 1:2. "Ткачей" ждёт непростой матч против соперника, оказывающего постоянное давление. Отсутствие Ауара лишь усложняет задачу, но "Лиону" по силам победить. При этом интрига наверняка будет жива до самого конца встречи.
Популярное сейчас
- Днепр-1 подбирается к Александрии и Колосу. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- "Он низкожопый" - Протасов рассказал Денисову об особенностях игры форварда сборной Финляндии Пукки
- Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины