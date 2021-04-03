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Ланс – Лион. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021

Франция
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"Ткачам" предстоит провести непростую игру

Ланс – Лион. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021

Фото: Ligue 1, автор: Christophe Saidi

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 31-й тур

3 апреля. Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" 22:00 "Лион"

Трансляция – Megogo

"Ланс"

"Ланс" представляет собой одного из самых неудобных соперников в Лиге 1. Это отметил и Руди Гарсия перед субботней встречей: "Ланс" очень опасен благодаря своему стилю игры. Это агрессивный соперник, один из самых сложных в лиге. Они вынуждают своих оппонентов ошибаться и всячески мешают им демонстрировать свои сильные стороны".

"Красно-жёлтые" идут в лидерах чемпионата по выигранным верховым единоборствам, предупреждениям, фолам и наименьшему числу допущенным ударам по своим воротам. При этом "Ланс" далеко не всегда играет на отбой, часто выдавая весёлые и результативные матчи. Их серия без поражений в лиге составляет уже 9 матчей, а текущее пятое место вовсе не выглядит случайным.

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"Лион"

"Лион" в последних четырех турах трижды оступился и опустился на третью строчку. При этом команда Гарсии может как зацепиться за чемпионскую гонке, так и рискует вылететь из зоны ЛЧ. До лидирующих ПСЖ и "Лилля" рукой подать, тем более оппоненты проведут очную встречу накануне. В то же время на пятки наступает грозный "Монако", набравший больше всего пунктов в чемпионате в 2021-м году.

По качеству игры "Лион", пожалуй, лучшая и уж точно самая стабильная команда в этом сезоне. Этому поспособствовали как и пропуск еврокубков впервые за 20 лет, так и отличная работа главного тренера. Гарсии удалось максимизировать пользу от Мемфиса, предоставив ему роль ложной девятки, в которой он раскрылся как один из сильнейших исполнителей Лиги 1.

Статистика команд

  • "Лион" не проигрывал на выезде в 13 последних матчах Лиги 1
  • В 5 последних матчах "Ланса" было забито 3 и больше голов
  • "Ланс" забивал больше гола в 5 последних встречах Лиги 1
  • "Лион" проиграл лишь дважды в 24 последних матчах против "Ланса"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лилль" 29 18 9 2 49-17 +32 63
2 "Пари Сен-Жермен" 29 19 3 7 63-19 +44 60
3 "Лион" 29 17 9 3 57-26 +31 60
4 "Монако" 29 17 5 7 56-38 +18 56
5 "Марсель" 29 12 9 8 38-33 +5 45
6 "Ланс" 29 12 9 8 44-41 +3 45
7 "Метц" 29 11 9 9 35-29 +6 42
8 "Ренн" 29 11 8 10 34-32 +2 41
9 "Монпелье" 29 11 8 10 45-48 -3 41
10 "Анже" 29 11 6 12 33-43 -10 39
11 "Бордо" 29 10 6 13 31-35 -4 36
12 "Ницца" 29 10 6 13 36-41 -5 36
13 "Реймс" 29 8 11 10 35-36 -1 35
14 "Брест" 29 10 4 15 43-53 -10 34
15 "Страсбур" 29 9 6 14 36-42 -6 33
16 "Сент-Этьен" 29 8 9 12 30-42 -12 33
17 "Лорьян" 29 7 7 15 35-53 -18 28
18 "Нант" 29 5 12 12 30-45 -15 27
19 Ним Олимпик 29 7 5 17 28-55 -27 26
20 "Дижон" 29 2 9 18 20-50 -30 15

Личные встречи

В 39 матчах Лиги 1 между соперниками "Лион" побеждал 20 раз. У "Ланса" 9 побед при 10 ничьих. При этом "ткачи" не проигрывали в 22 из 24 последних встречах во всех турнирах против "красно-жёлтых". В первом круге команда Гарсии выиграла (3:2), едва не растеряв преимущество в три гола.

Ориентировочные составы

"Лиону" в предстоящем матче не поможет один из главных креативщиков команды Ауар, у "Ланса" отсутствует лишь дисквалифицированный защитник Факундо Медина.

"Ланс": Лека – Фортеш, Баде, Гради – Айдара, Фофана, Дукуре, Клосс – Какута – Сотока, Ганаго

"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа – Пакета, Мендес, Какре – Токо-Экамби, Депай, Кадевере

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Лиона" 1:2. "Ткачей" ждёт непростой матч против соперника, оказывающего постоянное давление. Отсутствие Ауара лишь усложняет задачу, но "Лиону" по силам победить. При этом интрига наверняка будет жива до самого конца встречи.

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