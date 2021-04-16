Лига 1, 33-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Монпелье"

Телетрансляция – Megogo

Сезон Лиги 1 стремительно идёт к своему финишу, но судьба титула неожиданно ещё не предрешена. "Лилль" воспользовался осечками главного французского гегемона ПСЖ, взобравшись на самый верх таблицы. Но впереди "догов" ждёт ещё 6 туров проверки на чемпионские амбиции, и ближайшая из них – дуэль с жутко неуступчивым "Монпелье".

"Лилль"

Благодаря успехам в последних турах "Лилль" обеспечил себе 3-очковый задел на финише. Вслед за ключевой победой над ПСЖ (0:1) "догам" также удалось выиграть и в игре против "Метца" (0:2), хотя матч с середняком складывался просто ужасно. Команда Кристофа Галтье откровенно уступала сопернику, но очень вовремя забил Бурак Йылмаз, после чего "Лилль" переключился на излюбленный режим удержания.

В верхних частях таблиц пяти главных лиг Европы больше не сыскать такой команды, как "Лилль". Никто из условных топов этих чемпионатов и близко не создаёт так мало у чужих ворот, и уж те более не допускает так мало. Закрытой манере игры "догов" сложно противостоять, но в каком-то смысле они одновременно являются и заложниками своего стиля, – в мире футбола, где победа втрое дороже ничьей, таким стерильным способом сложно добиться наивысших целей. Хотя возможно по итогам сезона "Лилль" станет исключением из правил.

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"Монпелье"

"Монпелье" же не прочь поучаствовать в зрелищном футбольном представлении, подтверждением чему служит их камбек на последних минутах в последнем туре с "Марселем" (3:3). Но свой веселый стиль они сочетают с настоящей спортивной неуступчивостью – 10 матчей без поражений в чемпионате не дадут соврать.

При этом 5 из 6 последних игр команда Мишеля Тер-Закаряна свела к ничьей. Это не самая приятная весть для Йылмаза и компании, но есть и и хорошие новости. "Монпелье" вовсе не славится своей обороной, лишь четыре раза сыграв на ноль за весь сезон. Где-нибудь, как-нибудь, но свои моменты "Лилль" выстрадает.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 32 20 9 3 53-19 +34 69 2 "Пари Сен-Жермен" 32 21 3 8 71-23 +48 66 3 "Монако" 32 20 5 7 67-38 +29 65 4 "Лион" 32 18 10 4 63-31 +32 64 5 "Ланс" 32 14 10 8 51-44 +7 52 6 "Марсель" 32 13 10 9 43-39 +4 49 7 "Ренн" 32 13 9 10 40-35 +5 48 8 "Монпелье" 32 12 10 10 52-53 -1 46

Статистика и факты

"Лилль" набрал рекордное количество очков после 32 туров в своей истории (69)

"Лилль" обладает лучшей обороной в лиге (19 пропущенных)

"Лилль" пропустил всего 7 голов в 2021-м году

"Лилль" проиграл лишь одну игру в 14 последних турах

У "Монпелье" – пятая худшая оборона лиги (53 пропущенных)

"Монпелье" пропускал в 19 из 20 последних матчей

"Монпелье" не проигрывал в чемпионате 10 туров кряду

Вингер "Монпелье" Лаборд поучаствовал в 19 голах команды из общих 52

Личные встречи

Соперники встречались между собой 64 раза. У "Лилля" 34 победы, у "Монпелье" – 17. 13 матчей закончились вничью. При этом в последних 16 личных дуэлях "Лилль" проиграл лишь дважды.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Лилль" – "Монпелье" от UA-Футбол

Победа "Лилля" 1:0. "Доги" могут себе позволить одну ничью, но лучше приберечь эту возможность на ближайшие матчи против "Лиона" и "Ланса". "Лиллю" будет важно сдержать атаку сопернику, в то время как свои шансы впереди они точно найдут – уж больно плох "Монпелье" в обороне.