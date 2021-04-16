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В погоне за титулом. Лилль – Монпелье. Прогноз на матч Лиги 1 на 16.04.21
"Доги" имеют 3-очковый отрыв за 6 туров до финиша
Фото: LECOEUR Philippe, LECOEUR Philippe
Сезон Лиги 1 стремительно идёт к своему финишу, но судьба титула неожиданно ещё не предрешена. "Лилль" воспользовался осечками главного французского гегемона ПСЖ, взобравшись на самый верх таблицы. Но впереди "догов" ждёт ещё 6 туров проверки на чемпионские амбиции, и ближайшая из них – дуэль с жутко неуступчивым "Монпелье".
"Лилль"
Благодаря успехам в последних турах "Лилль" обеспечил себе 3-очковый задел на финише. Вслед за ключевой победой над ПСЖ (0:1) "догам" также удалось выиграть и в игре против "Метца" (0:2), хотя матч с середняком складывался просто ужасно. Команда Кристофа Галтье откровенно уступала сопернику, но очень вовремя забил Бурак Йылмаз, после чего "Лилль" переключился на излюбленный режим удержания.
В верхних частях таблиц пяти главных лиг Европы больше не сыскать такой команды, как "Лилль". Никто из условных топов этих чемпионатов и близко не создаёт так мало у чужих ворот, и уж те более не допускает так мало. Закрытой манере игры "догов" сложно противостоять, но в каком-то смысле они одновременно являются и заложниками своего стиля, – в мире футбола, где победа втрое дороже ничьей, таким стерильным способом сложно добиться наивысших целей. Хотя возможно по итогам сезона "Лилль" станет исключением из правил.
"Монпелье"
"Монпелье" же не прочь поучаствовать в зрелищном футбольном представлении, подтверждением чему служит их камбек на последних минутах в последнем туре с "Марселем" (3:3). Но свой веселый стиль они сочетают с настоящей спортивной неуступчивостью – 10 матчей без поражений в чемпионате не дадут соврать.
При этом 5 из 6 последних игр команда Мишеля Тер-Закаряна свела к ничьей. Это не самая приятная весть для Йылмаза и компании, но есть и и хорошие новости. "Монпелье" вовсе не славится своей обороной, лишь четыре раза сыграв на ноль за весь сезон. Где-нибудь, как-нибудь, но свои моменты "Лилль" выстрадает.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|32
|20
|9
|3
|53-19
|+34
|69
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|32
|21
|3
|8
|71-23
|+48
|66
|3
|"Монако"
|32
|20
|5
|7
|67-38
|+29
|65
|4
|"Лион"
|32
|18
|10
|4
|63-31
|+32
|64
|5
|"Ланс"
|32
|14
|10
|8
|51-44
|+7
|52
|6
|"Марсель"
|32
|13
|10
|9
|43-39
|+4
|49
|7
|"Ренн"
|32
|13
|9
|10
|40-35
|+5
|48
|8
|"Монпелье"
|32
|12
|10
|10
|52-53
|-1
|46
Статистика и факты
- "Лилль" набрал рекордное количество очков после 32 туров в своей истории (69)
- "Лилль" обладает лучшей обороной в лиге (19 пропущенных)
- "Лилль" пропустил всего 7 голов в 2021-м году
- "Лилль" проиграл лишь одну игру в 14 последних турах
- У "Монпелье" – пятая худшая оборона лиги (53 пропущенных)
- "Монпелье" пропускал в 19 из 20 последних матчей
- "Монпелье" не проигрывал в чемпионате 10 туров кряду
- Вингер "Монпелье" Лаборд поучаствовал в 19 голах команды из общих 52
Личные встречи
Соперники встречались между собой 64 раза. У "Лилля" 34 победы, у "Монпелье" – 17. 13 матчей закончились вничью. При этом в последних 16 личных дуэлях "Лилль" проиграл лишь дважды.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Лилль" – "Монпелье" от UA-Футбол
Победа "Лилля" 1:0. "Доги" могут себе позволить одну ничью, но лучше приберечь эту возможность на ближайшие матчи против "Лиона" и "Ланса". "Лиллю" будет важно сдержать атаку сопернику, в то время как свои шансы впереди они точно найдут – уж больно плох "Монпелье" в обороне.
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