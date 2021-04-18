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ПСЖ – Сент-Этьен. Прогноз на матч Лиги 1 на 18.04.21
У парижан есть шанс приблизиться к лидеру
Фото: Icon Sport/Baptiste Fernandez
После фееричных поединков четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Баварии" ПСЖ нужно возвращаться к матчам Лиги 1, где дела у команды Маурисио Почеттино отнюдь не столь радужны. Хотя недавняя осечка "Лилля" дарит надежду, что чемпионство всё ещё достижимо.
"Пари Сен-Жермен"
После поражения от "Лилля" (0:1) в начале месяца, которое отдало судьбу титула в руки "догов", ПСЖ победил "Баварию" в физически и эмоционально истощающей двухматчевой дуэли. Между матчами с мюнхенцами действующий чемпион спокойно разгромил "Страсбур" (1:4).
В случае победы над "Сент-Этьеном" Париж приблизится на дистанцию одного очка до первой строчки. Правда, кадровые проблемы никуда не делись. Лазарает пополнил Кейлор Навас, где он составил компанию Маркиньосу, Кюрзаве и Бернату. Также головной боли Почеттино добавили дисквалификации, из-за которых игру пропустят два главных творца победы над Мюнхеном Неймар и Паредес, а также Гуйе.
"Сент-Этьен"
В последние недели "Сент-Этьен" набрал приличный ход, выиграв 3 из 4 последних матчей. Благодаря этому "святые" поднялись в таблице и могут завершить сезон без лишних нервов по поводу своей прописки в Лиге 1. Главным образом заслуга этому лежит на плечах Вахби Хазри, забившего 5 из 7 последних голов команды. Нейтрализация тунисца – одна из главных забот ПСЖ на игру.
При этом наставник команды Клод Пюэль настроен крайне серьезно и осознает, что в том числе от действий его коллектива зависит судьба титула: "На кону ещё 18 очков, так что сохранение прописки нельзя считать само собой разумеющимся. Дальше нам также играть с Лиллем, так что мы хотим показать себя и никому не отдадим очки задаром".
Личные встречи
Соперники провели между собой 78 игр. У "Сент-Этьена" 13 побед, у ПСЖ – 40. 25 матчей закончились вничью. Разница мячей – 71:137. При этом "Пари Сен-Жермен" не уступал святым в 23 последних поединках во всех турнирах.
Статистика и факты
- ПСЖ проиграл три последние матча дома
- В последних 5 из 6 игр "Сент-Этьена" на выезде было забито меньше трёх мячей
- ПСЖ не уступал "Сент-Этьену" в 23 последних матчах
- Вахби Хазри отметился 5 голами в 4 последних матчах
- Мбаппе забил 13 голов в 11 последних матчах во всех турнирах
Ориентировочные составы
ПСЖ: Рико – Баккер, Кимпембе, Данилу, Флоренци – Верратти, Эррера, Гуйе – Ди Мария, Кин, Мбаппе
"Сент-Этьен": Грин – Дебюши, Мукуди, Сиссе, Силва – Муэффек, Аушиш, Камара – Амума, Буанга, Хазри
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Прогноз: Победа "Пари Сен-Жермен" 2:0. Кадровые проблемы вряд ли позволят ПСЖ разгромить оппонента, но в последние недели команды Почеттино набрала отличную форму и не намерена отпускать своё.
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