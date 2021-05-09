Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс матча Лиги 1 на 09.05.21

Лига 1, 36-й тур

9 мая. Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

Трансляция – Megogo

"Пари Сен-Жермен" продолжает попытки угнаться за "Лиллем". Судьба титула всё ещё продолжает находиться в руках "догов", но у ПСЖ есть возможность сократить отставание от лидера до одного очка, если команде Почеттинно удастся обыграть "Ренн". По крайней мере, это окажет давление на "Лилль".

"Ренн"

До казуса с поражением от "Бордо" в последнем туре (0:1) "Ренн" уверенно шёл в Лиге 1, выиграв 5 из 6 последних поединков при одной ничьей. Была и уверенная победа над "Метцем" (1:3), и разгромы "Анже" (0:3) с "Дижоном" (5:1). Да и в неудачном матче с "жирондинцами" всё решило раннее удаление Нзонзи. Без него "Бордо" не мог бы и мечтать о трёх очках, ведь даже при игре 11 на 10 "красно-чёрные" выглядели предпочтительнее. Помимо Нзонзи, с ПСЖ из-за дисквалификации не сыграет ещё и юная суперзвезда команды Камавинга.

"Ренн" ведёт борьбу с "Марселем" и "Лансом" за еврокубки, отставая от конкурентов на 2 пункта. Правда, подопечным Бруно Женезио не позавидуешь – помимо ПСЖ, календарь приберёг им ещё и игру с "Монако" в предпоследнем туре. Так что отступать некуда – нужно пытаться тягаться с грандами. Победы над "Марселем" и всё тем же "Монако" в первом круге показали, что порой "Ренн" вполне на это способен.

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"Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" получил серьёзный психологический удар во вторник, повторно уступив "Манчестер Сити" (2:0, общий счёт – 4:1) и покинув Лигу Чемпионов в шаге от финала. По ходу игры парижане вновь потеряли самообладание и заработали удаление. На этот раз "отличился" Анхель Ди Мария, от которого ждёшь подобного в последнюю очередь. Времени на физическое восстановление хватало, но вот оправились ли подопечные Почеттино ментально – тот ещё вопрос.

В чемпионате ситуация так же не радужная. Судьба титула находится в руках "Лилля", поэтому остаётся лишь выиграть свои матчи и надеяться на чудо. К тому же с "Ренном" придётся обходиться без Килиана Мбаппе, отбывающего дисквалификацию.

Статистика и факты

В последних 6 выездных матчах ПСЖ выигрывал по итогам каждого из таймов

ПСЖ выиграл 6 последних выездных матчей в Лиге 1

ПСЖ забивал 3 и больше голов в 3 последних выездных играх Лиги 1

"Ренн" выиграл 3 последних домашних матча

Личные встречи

В Лиге 1 соперники встречались между собой 49 раз. У "Ренна" 15 побед, у ПСЖ – 23. 11 встреч завершились вничью. При этом на "Роазон Парк" у команд по 9 побед. В последних 5 личных встреч у "Ренна" один выигрыш и одна ничья.

Ориентировочные составы

"Ренн": Гомис – Траоре, Агерд, Да Силва, Мауасса – Доку, Гренье, Бурижо, Те – Терье, Гирасси

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Паредес, Гуйе – Неймар, Верратти, Кин – Икарди

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ренн" – ПСЖ от UA-Футбол

Прогноз: Воскресная игра станет проверкой на прочность для ПСЖ. При всех талантах парижан, характер команды и умение противостоять неудачам – не их сильная сторона. Ничья 1:1.