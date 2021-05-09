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Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс матча Лиги 1 на 09.05.21
Париж продолжает попытки угнаться за "Лиллем"
Фото: Icon Sport/Baptiste Fernandez
"Пари Сен-Жермен" продолжает попытки угнаться за "Лиллем". Судьба титула всё ещё продолжает находиться в руках "догов", но у ПСЖ есть возможность сократить отставание от лидера до одного очка, если команде Почеттинно удастся обыграть "Ренн". По крайней мере, это окажет давление на "Лилль".
"Ренн"
До казуса с поражением от "Бордо" в последнем туре (0:1) "Ренн" уверенно шёл в Лиге 1, выиграв 5 из 6 последних поединков при одной ничьей. Была и уверенная победа над "Метцем" (1:3), и разгромы "Анже" (0:3) с "Дижоном" (5:1). Да и в неудачном матче с "жирондинцами" всё решило раннее удаление Нзонзи. Без него "Бордо" не мог бы и мечтать о трёх очках, ведь даже при игре 11 на 10 "красно-чёрные" выглядели предпочтительнее. Помимо Нзонзи, с ПСЖ из-за дисквалификации не сыграет ещё и юная суперзвезда команды Камавинга.
"Ренн" ведёт борьбу с "Марселем" и "Лансом" за еврокубки, отставая от конкурентов на 2 пункта. Правда, подопечным Бруно Женезио не позавидуешь – помимо ПСЖ, календарь приберёг им ещё и игру с "Монако" в предпоследнем туре. Так что отступать некуда – нужно пытаться тягаться с грандами. Победы над "Марселем" и всё тем же "Монако" в первом круге показали, что порой "Ренн" вполне на это способен.
"Пари Сен-Жермен"
"Пари Сен-Жермен" получил серьёзный психологический удар во вторник, повторно уступив "Манчестер Сити" (2:0, общий счёт – 4:1) и покинув Лигу Чемпионов в шаге от финала. По ходу игры парижане вновь потеряли самообладание и заработали удаление. На этот раз "отличился" Анхель Ди Мария, от которого ждёшь подобного в последнюю очередь. Времени на физическое восстановление хватало, но вот оправились ли подопечные Почеттино ментально – тот ещё вопрос.
В чемпионате ситуация так же не радужная. Судьба титула находится в руках "Лилля", поэтому остаётся лишь выиграть свои матчи и надеяться на чудо. К тому же с "Ренном" придётся обходиться без Килиана Мбаппе, отбывающего дисквалификацию.
Статистика и факты
- В последних 6 выездных матчах ПСЖ выигрывал по итогам каждого из таймов
- ПСЖ выиграл 6 последних выездных матчей в Лиге 1
- ПСЖ забивал 3 и больше голов в 3 последних выездных играх Лиги 1
- "Ренн" выиграл 3 последних домашних матча
Личные встречи
В Лиге 1 соперники встречались между собой 49 раз. У "Ренна" 15 побед, у ПСЖ – 23. 11 встреч завершились вничью. При этом на "Роазон Парк" у команд по 9 побед. В последних 5 личных встреч у "Ренна" один выигрыш и одна ничья.
Ориентировочные составы
"Ренн": Гомис – Траоре, Агерд, Да Силва, Мауасса – Доку, Гренье, Бурижо, Те – Терье, Гирасси
ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Паредес, Гуйе – Неймар, Верратти, Кин – Икарди
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ренн" – ПСЖ от UA-Футбол
Прогноз: Воскресная игра станет проверкой на прочность для ПСЖ. При всех талантах парижан, характер команды и умение противостоять неудачам – не их сильная сторона. Ничья 1:1.
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