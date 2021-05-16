Лига 1, 37-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Сент-Этьен"

Трансляция – Megogo

"Лилль" продолжает свой путь к заветному титулу Лиги 1. "Догам" достаточно будет набрать 4 очка в оставшихся двух матчах с "Сент-Этьеном" и "Анже", и сенсационные золотые медали у них в кармане. Команда Кристофа Галтье действительно заслужила оказаться на пьедестале, осталось лишь сделать два уверенных шага вперёд.

"Лилль"

"Лилль" в последнее время проделал выдающуюся работу для того, чтобы гордо возглавлять турнирную таблицу. В начале апреля "доги" собственноручно сбили ПСЖ с вершины, забрав три очка в очной дуэли (0:1). Так же был повержен и "Лион" (2:3) и крепкий "Ланс" (0:3). Были и свои трудности, например, натужная и весьма случайная победа над скромным "Метцем" (0:2), и потеря очков с "Монпелье" (1:1), но дружина Кристофа Галтье оставалась единой.

Главным вдохновителем "Лилля" стал Бурак Йылмаз, забивший 6 голов в 5 последних турах, многие из которых стали победными. 35-летний ветеран находит свои моменты и голы впереди, в то время как сзади у "догов" самый настоящий монолит и едва ли не лучшая защита Европы прямо сейчас. "Лилль" во второй половине сезона даже немного прокачал позиционную атаку, но с нынешней формой их турецкого голеадора эти наработки могут и не потребоваться. Помимо Йылмаза, в команде есть такие лидеры как многоопытный Фонте или Бамба, которые возьмут груз ответственности при необходимости и не дадут рассыпаться на мелкие части упорным трудам "догов" на пути к титулу.

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"Сент-Этьен"

"Сент-Этьен" набрал приличную форму в финальные месяцы кампании, что позволяет им беззаботно закончить сезон. Команда Клода Пюэля выиграла 5 из 8 последних матчей в Лиге 1, давно выбравшись за отметку в 40 очков. В частности был ярко разгромлен "Бордо" (4:1), а в последних турах побеждены веселый "Монпелье" (1:2) и солидный "Марсель" (1:0). Поединки с фаворитами вроде "Монако" (0:4) или ПСЖ (3:2) были предсказуемо проиграны, хотя за ту же игру на "Парк де Пренс" Пюэль может быть горд.

Удачный отрезок "святых" во многом связан с формой "десятки" Вахби Хазри. 30-летний алжирец забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 8 последних турах. При этом каждый раз, когда Хазри отличался результативным действием, его команда неизменно набирала три пункта.

Личные встречи

Соперники встречались в чемпионате 47 раз. У "Лилля" 20 побед, у "Сент-Этьена" – 10. Ещё 17 матчей завершились вничью. На "Пьер Моруа" у "догов" 14 побед против двух у "святых". "Лилль" выиграл 4 из 5 последних очных дуэлей с общим счётом 13:2, но игра первого круга как раз таки завершилась вничью (1:1).

Статистика и факты

"Лилль" не проигрывал в 18 из 20 последних домашних играх Лиги 1

В 6 из 7 последних домашних играх "Лилля" в Лиге 1 было забито меньше трёх голов на двоих

"Лилль" не уступал "святым" в 9 последних домашних играх во всех турнирах

"Лилль" забивал минимум дважды в 3 последних турах Лиги 1

Ориентировочные составы

"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Сумаре, Санчеш, Араухо – Йылмаз, Дэвид

"Сент-Этьен": Баич – Силва, Колодзейчак, Сиссе, Дебюши – Неу Нупа – Буанга, Аушиш, Камара, Амума – Хазри

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Лилль" – "Сент-Этьен" от UA-Футбол

Победа "Лилля" 2:0. "Доги" своего не отпустят. Им хватает и мотивации, и опыта, и игровых инструментов, чтобы справиться с "Сент-Этьеном" без лишних нервов. Пожалуй, их мог бы смутить только откровенный автобус, но Клод Пюэль подобным не славится.