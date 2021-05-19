Монако – ПСЖ. Прогноз на финал Кубка Франции на 19.05.21

Кубок Франции. Финал

19 мая. Париж, Сен-Дени. "Стад де Франс"

"Монако" 22:15 "Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" рискует оказаться без привычного титула Лиги 1 в этом сезоне, и после вылета из Лиги Чемпионов их единственной надежной взять хоть какой-то трофей в кампании может стать Кубок Франции. Хотя "Монако" Нико Ковача ПСЖ ещё не обыгрывал, и не факт, что им удастся прервать неудачную серию в финале.

"Монако"

"Монако" очень уверенно идёт в чемпионате в последние недели, справедливо расположившись на третьем месте, которое даёт им путёвку в Лигу Чемпионов. В последних 8 турах команда Нико Ковача выиграла 7 матчей, уступив лишь "Лиону" (2:3) в начале мая. Особенно впечатляет оборона "монегасков": 10 "сухих" поединков в 13 последних играх во всех турнирах, и всего 5 пропущенных за эту серию.

Здоровый прагматизм, тактическая гибкость (Ковач за время работы в клубе уже успел испробовать 5 схем), надежная защита и очень сильная игра на стандартах (19 забитых голов без учёта пенальти в Лиге 1) – вот отличительные черты нынешнего "Монако". Такой набор очень полезен для любого финала, где судьбу трофея может решить один единственный угловой, где любой неожиданный тактический ход может обезоружить соперников. Так что ПСЖ есть чего опасаться.

На пути к решающему поединку "Монако" прошёл "Гренобль" (0:1), "Ниццу" (0:2), "Метц" (0:0, 5:4 пен), "Лион" (0:2) и главную сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка "Рюмийи-Вальер" (1:5), которые забили команде Ковача единственный гол в турнире на данный момент.

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"Пари Сен-Жермен"

Маурисио Почеттино возглавил "Пари Сен-Жермен" в начале года, но его команду нельзя считать качественно сильнее, чем когда у руля находился Томас Тухель. При аргентинце ПСЖ в этом сезоне набирал больше очков в среднем за игру (2,2 против 2,05), и ему удалось сразу наладить хорошие отношения с капризными звёздами Парижа, но проблемы коллектива никуда не делись.

Проблемы с дисциплиной – главный бич этой команды. Как только игра не складывается не по сценарию ПСЖ – они начинают истерить и собирать удаления. 3 красных карточки в 6 последних поединках не дадут соврать. Есть проблемы и с дисциплиной тактической. Тухель был единственным, кто мог заставить Неймара пахать в прессинге. Почеттино же пока не может заставить бразильца отрабатывать. Только каким-то чудом это не стоило Парижу вылета от "Баварии" в ЛЧ. К слову, Неймар игру с "Монако" пропустит как раз из-за дурацкого предупреждения, которой он успел словить за 5 минут присутствия на поле в полуфинале с "Монпелье" (2:2, пен 5:6). Это будет шестой поединок сезона, который бразилец пропустит из-за дисквалификации.

Помимо "паладинов", на пути к финалу ПСЖ прошёл "Кан" (0:1), "Брест" (0:3), "Лилль" (3:0) и "Анже" (5:0). Помимо Неймара, Почеттино с "Монако" не сможет рассчитывать на Кимбембе (дисквалификация) и Верратти (травма).

Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 105 раз. У "Монако" 46 побед, у ПСЖ – 31. Общая разница мячей – 135:120. Обе игры в Лиге 1 в нынешнем сезоне остались за "монегасками" – 3:2 и 0:2. Хотя до нынешнего сезона ПСЖ не проигрывал в 12 очных встречах (10 побед, 2 ничьи).

Статистика и факты

ПСЖ выиграл 11 последних матчей в Кубке Франции

ПСЖ в 7-й раз подряд вышел в финал Кубка Франции (1 поражение)

ПСЖ выиграл лишь 1 из 4 последних встреч с "Монако"

"Монако" пропустил лишь 1 гол в этом розыгрыше Кубка Франции

ПСЖ не смог выиграть в 3 последних встречах за пределами "Парк де Пренс" во всех турнирах

Ориентировочные составы

"Монако": Леконт – Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Энрике – Мартинш, Фофана, Тчуамени, Головин – Бен Йеддер, Фолланд

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Керер, Беккер – Паредес, Эррера – Ди Мария, Рафинья, Мбаппе – Кин

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – ПСЖ от UA-Футбол

Прогноз: Победа "Монако" 1:0. Без Неймара и Верратти нейтрализовать ПСЖ будет гораздо проще. В последней встрече соперников Париж тоже играл без бразильца, а также потерял Марко по ходу игры, и выглядел откровенно блекло – защита "Монако" осталась непробиваемой. У коллектива Ковача есть все шансы остоять нули до серии пенальти, а то и поймать соперника на контратаке и выиграть в основное время.