Брест – ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 на 23.05.21

Лига 1, 38-й тур

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

Телетрансляция – Megogo

Судьба титула Лиги 1 в кои-то веки находится не в руках "Пари Сен-Жермен". Главный гегемон Франции перед финальным туром отстаёт на пункт от лидера в лице "Лилля". Теперь подопечным Маурисио Почеттино остаётся лишь выиграть свою игру и надеться на осечку "догов" в параллельной игре с "Анже".

"Брест"

"Брест" подходил к встрече с ПСЖ в 19-м туре, находясь на 10-й строчке. Спустя круг коллектив Оливье Даль’Ольо растерял былую форму и находится в опасной близости от зоны вылета. Всего один пункт отделяет команду от красной зоны, а ведь впереди игра с самым грозным соперников в чемпионате. К тому же конкуренты "Лорьян" и "Нант", идущие ниже, на двоих выиграли 7 из 8 последних игр Лиги 1, что должно не на шутку пугать. Другое дело, что грозит "Бресту" максимум игра на выбывание с представителем низшего дивизиона, ведь "Ним" и "Дижон" давно "забронировали" за собой две прямые путёвки на вылет.

В последних 9 турах "Брест" лишь однажды взял три очка, переиграв "Сент-Этьен" (1:2) на выезде почти месяц назад. За этот отрезок было проиграно 4 встречи при 4 ничьих. Два из этих проигрышей припали как раз на игры с конкурентами из "Лорьяна" (1:0) и "Нанта" (1:4), что позволило им критически близко приблизиться к "Бресту".

"Пари Сен-Жермен"

Последние месяца полтора у "Пари Сен-Жермен" был очень тяжелый график, из-за чего команда не смогла безошибочно идти по дистанции Лиги 1. В последних 5 встречах чемпионата было взять 4 победы при одной ничьей, но и этого команде Почеттино оказалось мало – уж больно плохо они выступали до того.

Серия побед над "Сент-Этьеном" (3:2), "Метцем" (1:3), "Лансом" (2:1) оборвалась разделом очков с "Ренном" (1:1). Эта игра пришлась аккурат после повторной деклассации от "Манчестер Сити" (2:0) в полуфинале ЛЧ, и парижане не выдержали – ни физически, ни ментально. Победа над "Реймсом" (4:0) и добытый Кубок Франции посреди недели в игре с "Монако" (2:0) должны были прибавить уверенности перед решающим туром, но факт остаётся фактом – судьба титула находится в чужих руках.

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Личные встречи

В современной истории соперники провели между собой 8 матчей. У ПСЖ 7 побед при одной ничьей. Последние 6 встреч остались за парижанами. Самый популярный счёт – 3:0 и 3:1.

Статистика и факты

ПСЖ выиграл 7 из 8 последних встреч с "Брестом" во всех турнирах

ПСЖ забивал "Бресту" минимум 3 гола в 5 из 6 последних встреч

ПСЖ выиграл 5 из 6 последних встреч в Лиге 1

ПСЖ забивал минимум 2 гола в 5 из 6 последних встреч Лиги 1

Ориентировочные составы

"Брест": Ларсоннер – Перро, Дюверн, Шардонне, Пьер-Габриэль – Онора, Белькебла, Маньетти, Февр – Мунье, Шарбонье

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Данилу, Гуйе – Мбаппе, Неймар, Ди Мария – Икарди

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Брест" – ПСЖ от UA-Футбол

Прогноз: Победа гостей 0:3. "Брест" в любом виде не соперник ПСЖ, а уж тем более в нынешней форме. Лёгкая победа Парижа, которые к тому же накопили спортивной злости в последние недели.