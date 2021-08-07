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Кухаревич против новых галактикос. Труа – ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 на 07.08.21
Пока что без Месси
Фото: LP / Arnaud Journois
Лига 1, 1-й тур
7 августа, Труа. "Стад де л’Об"
"Труа" 22:00 ПСЖ
Трансляция – Megogo
Новичок будет сходу проверен сильнейшей командой страны.
Труа
"Труа" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и отправился прямиком в элиту. 5 очков отрыва от второго места, 23 тура лидерства и столько же побед. Обо всём этом "фермерам" придётся скоропостижно забыть, ведь в первом же туре чемпионата Франции на "Стад де л’Об" пожалует едва ли не самая звёздная команда мира. Хотя в родных стенах "Труа" чувствует себя весьма уверенно – в минувшей кампании дома команда взяла 15 побед в 19 играх.
Украинец Николай Кухаревич заявлен на игру и имеет все шансы появиться на поле против Парижа. В спарринге с "Метцем" на неделе 20-летний экс-форвард "Руха" вышел в старте и отметился голом, ярко проявив себя.
ПСЖ
Сезон для "Пари Сен-Жермен" стартовал неделю назад матчем с "Лиллем" (0:1) за Суперкубок страны, который в итоге достался "догам". Но стартовал лишь формально. На деле же главные звёзды команды Неймар, Маркиньос, Ди Мария, Паредес и Верратти лишь в эту пятницу вернулись с отпуска и даже близко не готовы к тому, чтобы появиться на поле. Кажется, вся эта братия была занята куда более важным делом, нежели подготовкой к игре с "Труа", ведь они всей компанией отдыхали с Лео Месси.
Лучший в истории игры покинул "Барселону", чем шокировал весь футбольный мир, и уже практически одной ногой находится в Париже. ПСЖ и так здорово усилился, подписав Хакими и набрав свободными агентами Вейндалдума, Доннарумму и Серхио Рамоса, а переход Месси может сделать это окно самым сумасшедшим, которое только видала Франция. К слову, из всех новичков готовы сыграть только Хакими и Вейналдум.
Почеттино будет непросто решить тактический ребус с таким безумным составом (если этот ребус вообще решаем), но этим вопросом будет задаваться по ходу сезона. Сейчас же команда абсолютно не готова к новой кампании, а потенциальный переезд Месси полностью сместил фокус на себя, словно никакого "Труа" и не существует. А ведь ПСЖ нужно возвращать титул после прошлогоднего позора.
Статистика и факты
- ПСЖ выиграл 8 последних матчей против "Труа" во всех турнирах
- ПСЖ не пропускал в 6 из 7 последних матчей против "Труа"
- ПСЖ вёл в счёте по итогу каждого из таймов в 7 из 8 последних выездных матчей Лиги 1
- ПСЖ забивал минимум дважды в 6 из 7 последних игр Лиги 1
Ориентировочные составы
Труа: Галлон – Сальмье, Жиродон, Эль-Хаджам – Дингоме, Тардье, Шамбос, Куаме – Лумека, Рипар, Каборе
ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Керер, Хакими – Гуйе, Данилу, Вейналдум – Дракслер, Икарди, Мбаппе
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч "Труа" – ПСЖ от UA-Футбол
ПСЖ входит в сезон без должной подготовки и им наверняка потребуется время на раскачку. С другой стороны, даже такой ПСЖ с огромным запасом должен побеждать "Труа". Ведь скромный состав "фермеров" оценивается дешевле, чем годичный контракт Месси с Парижем. Команды просто обитают в разных реальностях. Прогноз: 1:4.
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