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Фонсека против Месси. Лилль – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 21.08.2022
Дуэль двух последних чемпионов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лилль
Летом "Лилль" перезапустил проект. После года простоя под руководством Гурвеннека клуб пригласил нашего доброго знакомого Паулу Фонсеку, и португалец сразу стал насаждать команде свой стиль. Узкие 4-2-3-1, ставка на контроль мяча, лихая игра инсайдов, заряженные на атаку вингбеки и форвард в вспомогательной роли. Всё это шикарно работало в дебютном туре против "Осера" (4:1).
Клуб на 100 млн напродавал Ботмана, Онана, Ренату Саншеша и Челика, а также отпустил Йылмаза. Взамен закупились скромно: взяли у "Клермона" Байо за 14, а свободными агентами набрали десятку и фуллбеков нужного стиля – пришли Кабелла, Зедадка и Исмаили.
Экс-горняк спас команду в прошлом туре, сравняв счёт в матче с "Нантом" (1:1) после выхода на замену. Но отмена дисквалификации Джало блокирует выход Исмаили в старте в воскресенье. Также интересно, решится ли Фонсека снова поставить миниатюрного (161 см) созидателя Анхеля Гомеса в опорную зону.
ПСЖ
Приход экс-тренера "Лилля" Кристофа Галтье сходу вывел столичных гегемонов на новый уровень. Бешеная результативность, приличные задатки прессинга и сфокусированная игра на протяжении всех 90 минут. "Нант" получил четыре безответных в Суперкубке, "Клермон" в первом туре 5, "Монпелье" – столько же в следующем.
Неймар выглядит абсолютно лучшим игроком чемпионата на старте (3+3 по голам и ассистам), периодически вспоминает о своем гении и Лео Месси (2+1), играя в роли ложной девятки. Но затем Мбаппе вернулся после травмы, с трудом наковырял свой первый гол в ворота "Монпелье", и начал портить жизнь Галтье. Килиан снова поссорился с Неймаром по поводу пенальти, у парочки снова проблемы в личных отношениях, ведь ему пообещали стать первой примой Парижа после переподписания.
Когда Мбаппе в форме, то он лучший в мире, но на данный момент он просто в зачатке рушит то, что впервые было похоже на приличную игру топ-клуба в исполнении "ПСЖ". Галтье списал всё на фрустрацию Мбаппе из-за травмы и желание поскорее вернуться в бой. Но лучше бы тренер чётко определился со штатным пенальтистом.
Статистика и факты
- "ПСЖ" забил 14 голов в 3 матчах сезона
- В последних 6 матчах "ПСЖ" в Лиги 1 тотал был выше 2.5
- "ПСЖ" выиграл 4 последних матча чемпионата
- В последних 3 домашних играл "Лилля" дома было забито 3 и более мячей
Ориентировочные составы
"Лилль": Жардим – Джало, Алессандро, Фонте, Зедадка – Гомес, Андре – Бамба, Кабелла, Дэвид – Байо
"ПСЖ": Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос – Мендеш, Витинья, Верратти, Хакими – Неймар, Месси, Мбаппе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лилль – ПСЖ от UA-Футбол
Два важных момента перед игрой. Как Фонсека адаптируется к игре вторым номером, выставит ли опять лёгкий центр поля. И как будут взаимодействовать рассорившиеся суперзвёзды Парижа. Чисто с футбольной точки зрения "Лиллю" обещан трудный вечер. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.49.
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