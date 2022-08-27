Лига 1, 4-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Монако" 21:45

Трансляция – Megogo

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" на старте сезона выглядит лучше всех не только во Франции, но и во всей Европе. Приход Кристофера Галтье на тренерский мостик изменил команду до неузнаваемости: переход на 3-4-1-2 позволил выжать максимум из звёзд атаки, не жертвуя при этом качеством обороны. Тренер привнёс в коллектив ровно столько тактической организации, сколько им и требовалось, при этом постоянно держа игроков в фокусе.

Неймар с Мбаппе всё равно успели поссориться из-за пенальти, но на игру это никак не повлияло. После ссоры дуэт уничтожил "Лилль" со счётом 1:7, Неймар записал на свой счёт 2+3, а Мбаппе – хет-трик, несмотря на то, что Черепашка сейчас явно не в лучших кондициях. Вместе с Месси они втроём идут в лидерах бомбардиров Лиги 1.

В прошлых турах "Монпелье" и "Клермон" получили в свои ворота по 5 голов, а "Нант" в Суперкубке Франции – 4. Рано или поздно вдохновенная игра Парижа должна закончиться, но "Монако" подошёл к встрече с гегемоном в очень неудобный момент.

Монако

"Монако" в свою очередь вновь вошёл в сезон не лучшим образом. Вылет от "ПСВ" в квалификации Лиги Чемпионов стал для команды вторым подряд, сведя на нет все старания "монегасков" на финише кампании 2021/22 (10 побед подряд на финише Лиги 1 обеспечили третье место в последнем туре).

После вылета из ЛЧ "Монако" не сумел выиграть оба матча чемпионата. С "Ренном" (1:1) удалось удержать ничью в меньшинстве после удаление Фофана, в то время как красная Вандерсона в игре с "Лансом" (1:4) уже ни на что не влияла – команда Клемана к тому моменту уже горела 1:3.

Помимо дисквалифицированного Вандерсона игру против Парижа пропустит и Боаду – у голландца травма. Клеман также отмечал не лучшие кондиции Минамино, так что его место на левом фланге должен занять Головин.

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Статистика и факты

У Неймара 13 результативных действий в 4 матчах сезона (7+6)

Неймар отличается результативным действием каждые 24 минуты

Мбаппе забивает каждые 44 минуты

ПСЖ – самая результативная команда топ-5 лиг (17 голов)

Монако не выигрывал в 3 последних матчах во всех турнирах

"Монако" пропускал во всех матчах сезона (10 голов в 5 матчах)

Личные встречи

В последние годы "Монако" является одной из немногих команд Лиги 1, которой удаётся доставить "ПСЖ" проблемы. С 2020-го года в 6 очных встречах "монегаски" трижды выигрывали при ещё одной ничьей. Хотя до того Париж взял 4 победы кряду, включая унизительные 7:1 и 0:4 на "Стад Луи II"

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими, Витинья, Верратти, Мендеш – Месси – Мбаппе, Неймар

"Монако": Нюбель – Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Якобс – Диатта, Фофана, Лукас, Головин – Эмболо, Бен Йеддер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Монако от UA-Футбол

"ПСЖ" сейчас слишком хорош, чтобы не победить с перевесом в 2 или 3 гола. Тем более с учётом нынешней формы "Монако". "Ланс" разгромил парней Клемана на прошлой неделе, чего уж ждать от Неймара, Мбаппе и Месси. Ставка: фора ПСЖ (-2) с коэффициентом в районе 1.85.