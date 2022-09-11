Монако – Лион. Прогноз матча Лиги 1 на 11.09.2022

Лига 1. 7-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Лион 21:45

Трансляция – Megogo

Лион

"Лион" сильно начал кампанию, выиграв 4 из 5 стартовых матчей при одной ничьей. Таких стартов от "ткачей" мы не видели давно. Но в среду отложенный матч с "Лорьяном" (3:1) напомнил нам о старом добром "Лионе", который мы хорошо знаем. С пропущенным уже в дебюте, а затем привезенным голом Тиаго Мендеша, позволившему команде из Бретани снова выйти вперёд и победить.

Календарь мог позволить нам обмануть, но на деле "ткачи" обыграли лишь "Аяччо", "Труа", "Осер" и "Анже", ужасающий в 2022-м году. И хоть и допущено было мало моментов, но лишь одну игру удалось закончить с "клин шитом". Но Бос продолжает играть с молодым Люкеба и номинальным опорником в центре защиты.

Уход Пакеты и Ауара не мог не сказаться на креативе команды, но в каком-то смысле Бос только выиграл. Нидерландец ставит на владение, но преимущественно во флангах и полуфлангах. Это позволяет меньше терять мяч в опасных зонах. Вся мощь строиться на опусканиях Ляказетта и врываниях Тете/Экамби в центр. А в центре поля теперь более оборонительно солидный Толиссо и Лепенан.

Монако

"Монако" с календарём повезло меньше. За первые 6 туров команда Филипа Клемана успела сыграть со всеми соперниками прошлогоднего топ-7 за вычетом "Марселя". И всё это на фоне депрессивного состояния коллектива из-за очередного вылета в квалификации Лиги Чемпионов. Отсюда и -5 от "Лиона".

При этом "Монако" удалось стать единственной командой Лиги 1, остановившей "ПСЖ" (1:1) Галтье. Удалось поделить очки с "Ренном" (1:1), уступая по ходу встречи и играя 75 минут в меньшинстве. А также обыграть "Ниццу" (0:1) на прошлых выходных.

После 8 пропущенных от "Труа" и "Ланса" второй сухой матч кряду посреди недели в матче в Белграде против "Црвеной Звезды" (0:1) стал добрым знаком.

Бриль Эмболо забил в обоих этих последних встречах, принеся две победы. Схема с 3 центрбеками не только делает "Монако" стеной в защите, но и даёт ещё большую свободу в центре поля, где можно себе позволить использовать того же Головина. "Монако" может быть очень едкой командой для такого соперника как "Лион", если тот решится сыграть смело.

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Статистика и факты

"Монако" в 5 из 6 последних домашних играх против "Лиона" забивал минимум дважды

"Монако" забил со стандартов больше всех в Лиге 1 (4 гола) и имеет второй лучший xG по этому показателю (2.32)

Только "ПСЖ" пропустил со стандартов меньше "Лиона" (1 пропущенный)

Только атаки "Лилля" медленнее атак "Лиона" (1.35 метра в секунду)

"Лион" допускает меньше всего моментов в Лиге 1 (xGa 3.39)

Личные встречи

Богатая история противостояния насчитывает 111 матчей. У "Лиона" 41 победа, у "Монако" – 46. Ещё 24 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 2:0. До этого "ткачи" выиграли 3 противостояния кряду (2:3, 4:1, 0:3).

Ориентировочные составы

Монако: Нюбель – Марипан, Сарр, Дисаси – Вандерсон, Камара, Лукас, Энрике – Головин – Бен Йеддер, Эмболо

Лион: Лопеш – Гюсто, Дамьен, Люкеба, Тальяфико – Какре, Лепенан, Толиссо – Тете, Ляказетт, Токо Экамби

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – Лион от UA-Футбол

"Монако" станет самым серьёзным соперником "Лиона" в новом сезоне. Парни Боса могли забивать по 5 мячей "Анже", но только не Нюбелю. Ставка: тотал "Лиона" ниже 1.0 с коэффициентом в районе 2.93.