Лига 1. 8-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – ПСЖ 21:45

Трансляция – Megogo

Лион

"Лион" мог бы идти вровень с "Пари Сен-Жермен" в турнирной таблице, если бы не поражения в двух последних турах. Убедительная серия побед на старте могли убедить некоторых, что Петер Бос наконец нащупал свою игру в "Лионе", и даже удачно справился с потерей Лукаса Пакеты. Но на деле календарь был просто очень простым, и как только пошли соперники посерьёзнее, "ткачи" поплыли.

Приезд столичных суперзвёзд на "Парк Олимпик Лионне" угрожает третьим поражением кряду, чего с командой не случалось с 2018-го года. Спортивный директор уже недвусмысленно намекает, что в клубе ждут "быстрых результатов, в отличии от прошлого сезона". Так что в случае провала "ткачи" могут потратить международный перерыв на поиски нового коуча.

Тем не менее, впереди "Лиону" удаётся что-то создавать за счёт гибких фланговых треугольников, и своевременных врываний Токо Экамби (4+1) и Тете (4+2) в пространство, которое освобождает Ляказетт (4+1) своевременными опусканиями. Если супертрио "ПСЖ" будет так же лениво в прессинге, то "Лион" сможет убить немало времени за счёт стерильного владения, а если продолжит спать и оборона, то парочку приёмов у Ляки и компании в запасе есть.

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" продолжает наслаждаться беспроигрышной серией с самого начала сезона. Команда Кристофа Галтье выиграла 6 из 7 матчей Лиги 1, лишь однажды сыграв вничью. Также была победа в Суперкубке Франции над "Нантом" (4:0), а после выезднойй победы над "Маккаби" (1:3) с голами Месси, Неймара и Мбаппе у Парижа 6 очков в двух турах Лиги Чемпионов.

Тем не менее, с уплотнением графика в последние недели на смену разгромам пришли скромные победы. "Ювентус" (2:1) могли разбивать, но ограничились минимальной победой. Трудно было и "Брестом" (1:0) в прошлом туре. Доннарумме пришлось тащить пенальти для обеспечения очередной победы. А в Израиле удалось достичь успеха на чистом индивидуальном классе линии атаки, и впервые с прихода Галтье команда перестала производить впечатления одного целого.

Неприятной новостью для команды стала потеря Кимпембе из-за травмы. Номинальных центрбеков не хватает, поэтому опорник Данилу вновь должен выйти слева в тройке. Галтье критиковал игру команды в обороне в последних двух играх, и она была заслуженная. Вопрос лишь в том, как отреагирует команда.

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Статистика и факты

У Неймара 11 голов в 10 матчах сезона

В Лиге 1 Неймар отличается результативным действием каждые 38 минут

Месси поучаствовал в 10 голах в Лиге 1 (3+7), являясь лучшим ассистентом чемпионата

ПСЖ не уступал в 16 последних матчах Лиги 1

"Лион" лишь один раз в сезоне сыграл на ноль

Личные встречи

Богатое противостояние команд насчитывает 86 поединков в рамках чемпионата. У "Лиона" 26 побед против 35 у "Пари Сен-Жермен". Ещё 25 встреч завершились вничью. В последних 5 сезонах Лиги 1 "ткачи" неизменно отбирали очки у столичной команды в одном из матчей.

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Гюсто, Мендес, Люкеба, Тальяфико – Толиссо, Лепенан, Какре – Тете, Ляказетт, Токо Экамби

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Витинья, Верратти, Бернат – Месси – Мбаппе, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лион – ПСЖ от UA-Футбол

Ставка: азиатский гандикап на ПСЖ -1.0 с коэффициентом в районе 2.1. "ПСЖ" нужно выдать последний рывок перед международным перерывом, и прислушаться к критике Галтье. "Лион" является достаточно приличным соперником, чтобы мотивировать команду. А последние результаты "ткачей" намекают, что нас вполне может ждать громкий провал Боса.