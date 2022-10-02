Тест для Фонсеки. Лорьян – Лилль. Прогноз матча Лиги 1 на 02.10.2022

Лига 1, 9-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Лилль 14:00

Трансляция – Megogo

Лорьян

"Лорьян" стал главной сенсацией нового французского сезона. Смена курса пошла "мерлузовым" на пользу. Смелое назначение Режи Ле Бри на пост главного тренера, который 10 лет провёл в системе клуба, позволило облегчить интеграцию в состав выпускников клуба и ряда молодых игроков.

Ставка сыграла на ура. "Лорьян" идёт на третьем месте по итогам 8-ми туров, выиграв четыре последних встречи в Лиге 1 до международного перерыва. За это время "оранжевые" успели обыграть таких грозных соперников, как "Ренн" (0:1), "Лион" (3:1) и "Нант" (3:2).

При этом команда Ле Бри играет в яркий атакующий футбол. "Лорьян" четвертый в Лиге 1 по забитым голам (17 мячей). Форвард Терем Моффи в двух голах от своего прошлогоднего рекорда (6 голов в 8 турах), а 20-летний вингер Данго Уаттара и вовсе стал одним из открытий сезона, записав на свой счёт уже 4 гола и 4 результативные передачи.

"Лорьян" не имеет серьёзных проблем с кадрами – травмирован только резервный фулбек Игор Силва, но глубины состава Ле Бри не хватает. Кроме Ибраимы Коне усилить игру с лавки особо некем.

Лилль

Старт французской главы карьеры Паулу Фонсеки выдался довольно средним. С одной стороны, ставка на смелый позиционный футбол окупает себя в матче с командами уровнем ниже – с ними "доги" регулярно берут очки (победы над "Осером", "Аяччо", "Монпелье" и "Тулузой").

Но встречи с командам рангом выше из раз в раз приносят неудачи. Календарь наградил Фонсеку тремя тестами на старте сезоне – против "ПСЖ" (1:7), "Ниццы" (1:2) и "Марселя" (2:1). И все были проиграны, хотя некий прогресс от матча к матчу прослеживается.

Хорошую форму на старте сезона демонстрирует Джонатан Дэвид (5+2), периодически действуя в роли инсайда на одном из флангов. Исмаили быстро прижился (2+1), а его партнёр по флангу Бамба (3+2) – главный мотор команды в атаке.

Учитывая скромность затрат на трансферы летом, удалось неплохо усилиться. По 3 миллиона за Диаките и Унаса уже кажутся ограблениями, а ветеран Реми Кабелла даёт шикарный объёма креатива, когда здоров. Андре Гомеш потихоньку вписывается в основу, и ожидается в старте сегодня.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 28 раз. Ровно половину матчей выиграл "Лилль" (14), у "Лорьяна" в свою очередь 8 побед. Ещё 6 встреч завершились вничью. В последние 2 года матчи этих команд весьма результативны – меньше трёх голов не бывало.

Ориентировочные составы

Лорьян: Мвого – Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф – Абержель, Ле Фе – Диарра, Понко, Уаттара – Моффи

Лилль: Шевальер – Диаките, Фонте, Джало, Исмаили – Гомес, Андре, Гомеш – Унас, Дэвид, Бамба

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лорьян – Лилль от UA-Футбол

Встреча двух самых веселых команд Лиги 1 обещает результативный футбол. Фонсека показал, что даже с "ПСЖ" готов играть открыто, несмотря на все риски. "Лорьян" тоже закрываться не станет. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.75.