Ле Классико всегда было наполнено страстями, но в этом году интерес к дерби всей Франции добавляют последние успехи "Марселя". Команда Тудора проиграла лишь одну встречу в Лиге 1, идя следом за Парижем в турнирной таблице всего в 3 пунктах от чемпиона.

Лига 1, 11-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Марсель 21:45

Трансляция – Megogo

ПСЖ

Октябрь выдался крайне трудным для Парижа. "ПСЖ" начал месяц с минимальной победы над "Ниццей" (2:1) добытой благодаря позднему голу Килиана Мбаппе. Но последние две недели подопечные Кристофа Галтье обходятся без побед. Два трудных матча с "Бенфикой" в Лиге Чемпионов закончились с идентичным счётом 1:1. А между ними был выезд к "Реймсу" (0:0), в котором парижанам пришлось согласиться на ничью после удаления Серхио Рамоса в первом тайме.

28-е удаление в карьере легендарного защитника означает, что Ле Классико он пропустит. Это усугубит проблемы в обороне, где и так не хватает Плеснеля Кимпембе, которого подменяет опорник Данилу. Большой потерей стала и травма левого латераля Нуну Мендеша, сформировавшего сильный дуэт с Неймаром слева.

Неймар вернулся на поле в последнем матче с "Бенфикой", и даже сумел отыграть весь матч. В воскресенье ожидается также и выход Лионеля Месси в старте, пропустившего последние 10 дней. Такая поддержка должна существенно облегчить жизнь для Мбаппе, который будет находиться в поисках рекордного восьмого гола в дерби Парижа и Марселя.

Марсель

"Марсель" мощно стартовал в новом сезоне, выдав 7 побед в 10 стартовых турах. На прошлых выходных команда Игора Тудора потерпела первое поражение в кампании, сенсационно уступив "Аяччо" (1:2) на Велодроме. Но всерьёз воспринимать это фиаско не стоит – команда пренебрегла чемпионатом на тур, зато дважды обыграла "Спортинг" в ЛЧ, и со дна группы D пробралась на вторую строчку.

"Марсель" при Тудоре стал гораздо более вертикальной командой, поэтому Парижу стоит опасаться их контратак, с которых "провансальцы" забили уже 5 голов. Учитывая категорическую заточенность "ПСЖ" на игре в короткий пас (по средней длине паса и количеству переводов команда Галтье последняя в ЛЧ), прессинг гостей может привести не к одной острой ситуации у ворот Доннаруммы.

Возвращение Гендузи и Клосса после травм сыграло важную роль во второй победе над "Спортингом". К тому же Маттео является одним из основных исполнителей стандартов команды, которая забила больше всех в Лиге 1 в этом компоненте (6 мячей). В лазарете остаётся Колашинац, но на место в старте босниец всё равно не претендовал.

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Личные встречи

История противостояния насчитывает 85 матчей в рамках чемпионата. У "ПСЖ" 33 победы, у "Марселя" – на одну меньше. Ещё два десятка встреч завершились вничью. При этом на "Парк де Пренс" хозяева выиграли 9 из 11 последних дуэлей против Олимпика.

Статистика и факты

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир Ле Классико в рамках Лиги 1 (7 голов, наравне с Ибрагимовичем)

Верратти может стать первым полевым игроком с двумя десятками Ле Классико (19 игр на данный момент)

"ПСЖ" выиграл 6 из 7 Ле Классико, перед которым обе команды подходили в топ-3

"Марсель" – лидер Лиги 1 по голам со стандартов (6 мячей)

"ПСЖ" – лидер Лиги 1 по голам в контратаках (6 мячей, у "Марселя – 5)

Неймар и Месси – лучшие в Лиге 1 по количеству результативных действий (8+7 и 5+7)

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Маркиньос, Данилу – Хакими, Витинья, Верратти, Бернат – Месси, Неймар, Мбаппе

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Клосс, Гендузи, Верету, Тавареш – Жерсон, Арит – Алексис Санчес

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Марсель от UA-Футбол

"ПСЖ" заслуженно является фаворитом противостояния, добавив в игровой дисциплине и организованности в новом сезоне. Хотя и "Марсель" при случае может удивить. Тем более, в отсутствии двух из трёх основных центрбеков в составе хозяев. Без Рамоса и Кимпембе у "провансальцев" есть все шансы найти свой гол. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.90.