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Фейерверк звездных голов и проблемы защиты. Видео, как ПСЖ перестрелял Труа в матче Лиги 1 (4:3)

Франция
(1 голосов)

Пари Сен-Жермен - Тура ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.10.2022 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Фейерверк звездных голов и проблемы защиты. Видео, как ПСЖ перестрелял Труа в матче Лиги 1 (4:3)

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Если бы ПСЖ выигрывал матч за матчем рутинно, болельщикам было бы скучно. Поэтому иногда полезно проводить такие веселые, безумные, результативные матчи. За ПСЖ отличилось супер-звездное трио Мбаппе-Неймар-Месси, но и защита изрядно наломала дров. Чем пользовался "Труа".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги 1.

Лига 1, 13-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – "Труа" 4:3
Голы: Солер 24, Месси 55, Неймар 62, Мбаппе 77 (п) – Балде 3, 52, Палаверса 88

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В статье: Труа (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж)
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