Лига 1, 17-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – ПСЖ 21:45

Трансляция – Megogo

Ланс

2022-й год был одним из лучших в истории "Ланса". За три сезона в элите клуб настолько хорошо тут обосновался, что Новый год будет встречать в качестве главного преследователя "Пари Сен-Жермен". Команда Франка Эса ушла на международный перерыв с 5-матчевой победной серией. Особенно впечатляюще "кроваво-чёрные" выступают у себя дома. На "Боллар-Делелис" "Ланс" в новом сезоне ещё не проигрывал.

Давид да Кошта сможет сыграть за хозяев, несмотря на травму плеча, полученную в ничейном матче против "Ниццы" (0:0) посреди недели. Также в строй вернулся ключевой центрбек Факундо Медина – проблемы с приводящей мышцей его больше не беспокоят. Алексис Клод-Морис, пропустивший последний тур из-за пункта в договоре аренды, тоже возвращается в основу, стремясь помочь "Лансу" одержать рекордную девятую домашнюю победу подряд.

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" вернулся с международного перерыва, добыв непростую победу над "Страсбуром" (2:1). Добыта она была усилиями Килиана Мбаппе. Всего спустя 9 дней без поражения в финале Чемпионата мира Мбаппе заработал пенальти на 96-й минуте, и сам же его реализовал, принеся команде 8-ю победу кряду во всех турнирах. Неймар же в этой игре много раз получил по ногам, и в истерике заработал удаление. Потому Килиану придётся отдуваться самому – третья суперзвезда Лео Месси всё ещё в отпуске.

Юный Уго Экитике получил травму в игре со "Страсбуром" и не тренировался с командой в пятницу. При таких обстоятельствах у Кристофа Галтье нет иного выхода, кроме как послать в поддержку Мбаппе испанский десант из Пабло Сарабии и Карлоса Солера.

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Ориентировочные составы

Ланс: Самба – Медина, Дансо, Гради – Франковски, Абдул Самед, Фофана, Онана, Мачадо – Сотока, Опенда

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиеле – Витинья, Верратти, Руис – Солер, Сарабия – Мбаппе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ланс – ПСЖ от UA-Футбол

Ожидать множества голов в этом матче не стоит, ведь встретятся две лучшие обороны Лиги 1. В первых 16-ти турах "Ланс" и ПСЖ пропустили всего по 10 голов. Без Месси и Неймара атака Парижа будет обескровлена – на двоих у звёздного дуэта 18+20 по системе гол+пас в этом сезоне. Ставка: тотал голов ниже 2.5 с коэффициентом в районе 2.17.