Дебют Малиновского на Велодроме. Марсель – Лорьян. Прогноз матча Лиги 1 на 14.01.2023

Лига 1, 19-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Лорьян 20:00

Трансляция – Megogo

Марсель

Продолжительный перерыв на Чемпионат мира никак не сказался на форме "Марселя". До мундиаля команда Игоря Тудора выиграла 2 последних встречи чемпионата против "Лиона" и "Монако". После рестарта сезона "Марсель" выиграл все четыре встречи, включая три в Лиге 1. Досталось "Тулузе" (6:1), "Монпелье" (2:1) и "Труа" (0:2).

На фоне осечек конкурентов такая серия позволила "провансальцам" на 5 очков оторваться от ближайшего конкурента за места в Лиге Чемпионов. Не так далеко и до второй строчки – отставание от "Ланса" составляет всего 2 пункта. Ещё одним поводом для оптимизма стало возвращение Джонатана Клосса, залечившего травму приводящей мышцы. Восстановился и Пайет, но Димитри, как и Малиновский, ожидаются в субботу на лавке запасных.

Сложно вписаться в команду, когда она на полном ходу, так что Малиновского будут подпускать к основе постепенно. Насыщенный календарь (это будет пятая игра за 17 дней) подразумевает, что на все 100 основа завтра выложиться не сможет. Так что ожидаем прагматичного подхода от коллектива Тудора.

Лорьян

"Лорьян" подходит к субботней игре на 6-й позиции в Лиге 1. После блестящего старта кампании, когда "мерлузовые" витали где-то поблизости с ПСЖ, коллектив Режи Ле Бри серьёзно сдал. Из 8 последних матчей в чемпионате обыграть удалось лишь мёртвый "Анже", последнюю команду лиги. Хотя перерыв посреди сезона, судя по всему, пошёл команде на пользу.

"Лорьян" в минувшем туре разделил очки с "Монако", упустив победу из-за гол Виссама Бен Йеддера на 90+3 минуте. Осечка обидная, но Ле Бри остался доволен игрой. Тренеру удалось нащупать упущенный импульс, и "мерлузовые" потихоньку стабилизируют свою игру. Для полного счастья не хватает лишь основного вратаря Ивона Мвого и центрбека Жюльена Лапорта. На их надёжности сзади во многом и держался веселый стиль "Лорьяна" образца начала осени.

Отдельная история – личные встречи с "Марселем". Дома "Лорьян" уступал Олимпику в 6 последних встречах. Но на Велодроме они таинственным образом устояли при тех же 6 последних визитах.

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Ориентировочные составы

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Клосс, Ронжье, Верету, Колашинац – Ундер, Гендузи – Санчес

Лорьян: Манноне – Калюлю, Матсима, Тальби, Ле Гофф – Абержель, Инносен – Уаттара, Ле Фе, Кателин – Моффи

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Лорьян от UA-Футбол

"Марсель" очень плавно вернулся в сезон, набрав приличный ход. "Лорьян" тоже оживает, но сейчас тягаться с хозяевами "Велодрома" им не по зубам. Учитывая напряженный календарь последних недель, особенно яркого футбола ждать не приходится. Ставка: победа "Марселя" + тотал ниже 3.5 с коэффициентом в районе 2.30.