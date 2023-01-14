Трио снова в сборе. Ренн – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 15.01.2023

Лига 1, 19-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – ПСЖ 21:45

Трансляция – Megogo

Ренн

После рестарта Лиги 1 "Ренн" откровенно не впечатляет. Команда Брюно Женезьо проиграла два из трёх матчей чемпионата середнякам лиги – "Реймсу" (3:1) и "Клермону" (2:1). Единственным светлым пятном стала победа над "Ниццей" (2:1), добытая благодаря голу Бенжамена Бурижо на 89-й минуте.

Только вот с ПСЖ Бурижо не поможет. Из-за дисквалификации один из лучших исполнителей стандартов во Франции игру пропустит. А стандарты могли бы выручить в трудном матче. Проблем добавляет и отсутствие лучшего голеадора "Ренна" Мартена Терье. Автор 30 голов в сезонах 2021-22 и 2022-23 травмировался на прошлой неделе.

Есть кадровые проблемы и в центре обороны. Надёжный партнёр для Артура Теате бы не помешал. Омари дисквалифицирован, Джо Родон в этой кампании не впечатляет.

ПСЖ

На Роазон Парк в воскресенье впервые в 2023-м году ожидается одновременный выход всех суперзвёзд Парижа. Килиан Мбаппе, Лео Месси и Неймар должны выйти в старте. Последних двоих очень не хватало две недели назад, когда команда Галтье с треском провалилась в Лансе (3:1). Справедливости ради стоит заметить, что "кроваво-жёлтые" выиграли 10 матчей кряду дома, и на "Боллар-Делелис" легко не бывает никому.

Ещё была трудная победа в игре со "Страсбуром" (2:1), добытая Мбаппе при игре в меньшинстве. И ленивая виктория над мёртвым "Анже" (2:0) посреди недели. Но на "Ренн" Париж должен собраться. Два выездных поражения кряду никто не потерпит.

Кадровые проблемы есть и у столичного коллектива. Нуну Мендеш всё ещё травмирован, как и Кимпембе. Марко Верратти может пропустить вторую игру кряду из-за проблемой с задней поверхностью бедра. Под вопросом также Ренату Саншеш.

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Ориентировочные составы

Ренн: Манданда – Траоре, Родон, Теате, Трюффер – Майер, Угочукву, Тэ – Гуири, Калимуэндо, Доку

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат – Солер, Данилу, Витинья – Месси – Мбаппе, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ренн – ПСЖ от UA-Футбол

Возвращение всех суперзвёзд атаки должно воодушевить Париж на яркую победу. Тем более, у "Ренна" есть проблемы как с игрой, так и с кадрами. Пропускала команда Женезьо во всех 4 матчах после рестарта. ПСЖ должен продлить эту серию. Ждём победы столичной команды с перевесом в несколько голов. Ставка: азиатский гандикап -1.0 на ПСЖ с коэффициентом 1.98.