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Брест - Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 05.02.2023
"Красно-золотые" приехали за очередными тремя очками
Сегодня в матче 22-го тура Лиги 1 встретятся "Брест" и "Ланс". Неожиданный успех "красно-золотых" в текущем сезоне приковывает много интереса к матчу со стороны болельщиков, но получится ли все успешно для команды сегодня вечером - мы увидим уже скоро.
Лига 1, 22 тур
Брест - Ланс
05.02.2022, 18:05, стадион "Стад Франсис-Ле Бле"
Судья: Б.Бастьен
Брест
Сейчас "Брест" с 19 очками в активе располагается рядом с зоной вылета из Лиги 1. Команда идет на 15 месте и опережает преследователя только по дополнительным параметрам. Поэтому "пиратам" нельзя уступать, чтобы не попадать в число вылетающих из турнира.
В последнее время подопечные Бруно Гружи не проигрывали. В пяти турах у клуба было три ничьи и одна победа. Причем поделить очки "Бресту" удалось с вышестоящими соперниками – с "Тулузой" (1:1), "Лиллем" (0:0) и "Лионом" (0:0).
Ориентировочный состав: Бизот – Фадига, Дюверн, Шардонне, Эрей, Брассье – Камара, Ле-Мелу, Белькебла – Онора, Слимани
Ланс
"Ланс" в последнем туре Лиги 1 потерпел второе поражение в сезоне – 0:1 с "Ниццей". Эта неудача повлияла на положение клуба в таблице. "Кроваво-золотые" долго шли вторыми в Лиге 1. Но теперь подопечные Франка Эза опустились на третье место, пропустив выше "Марсель", - разрыв между ними составляет одно очко.
Дело также в том, что "Ланс" часто терял очки в последнее время. В пяти турах у коллектива было всего две победы, а еще две ничьи и одно поражение. Как обстоятельства сложатся сегодня - мы увидим уже совсем скоро.
Ориентировочный состав: Самба – Гради, Дансо, Медина – Франковски, Абдул Самед, Фофана, Айдара – Сотока, да Кошта – Опенда.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
"Ланс" в этом сезоне нацелен на большие свершения, и сегодняшний поединок вряд ли будет для "кроваво-золотых" исключением. "Брест" в свою очередь имеет потенциал, чтобы создать противнику проблемы, но удасться ли это сделать - увидим уже завтра. Прогноз: победа "Ланса", обе забьют.
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