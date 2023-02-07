Малиновский против Месси. Марсель – ПСЖ. Прогноз матча Кубка Франции на 08.02.2023

В феврале нас ждут сразу два Ле Класико. Сначала в Кубке, затем в чемпионате. Учитывая боевые потери парижан, легко им на Велодроме в среду уж точно не будет.

Кубок Франции, 1/8 финала

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 22:10

Трансляция – Megogo

Марсель

"Марсель" мощно вернулся после рестарта клубного сезона, выиграв все шесть стартовых встреч. Но на этом отрезке из серьёзных оппонентов были разве что "Лорьян" (3:1) и "Ренн" (1:0) в 1/16 Кубка. Дальше пошёл сложный календарь, и пошли осечки. Сначала трудная ничья с "Монако" (1:1), а на выходных "провансальцы" впервые уступили в новом году, проиграв "Ницце" (1:3).

Но трагедии из поражения в дерби Лазурного берега делать не стоит. Игорь Тудор использовал ротацию, выставив в старте дебютанта Витинью, медлительного Димитри Пайета и отказавшись от основного тандема в центре поля. Да и проигрыш по сути случился только из-за индивидуальных ошибок Пау Лопеса. А так "Марсель" играл лучше оппонента, разве что был слишком предсказуем в атаке.

Оставив на лавке Алексиса Санчеса, Малиновского, Верету и Коланишаца, тренер ясно дал понять, что Кубок Франции для него важен. После небольшой передышки они будут готовы к ПСЖ на все 100.

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ПСЖ

А вот "Пари Сен-Жермен" после рестарта выглядит удручающе. Выгорание главных звёзд из-за Чемпионата мира, откровенное отсутствие мотивации на отдельные матчи, а теперь ещё и кадровый кризис перед сложным отрезком сезона. Все эти проблемы навалились на Кристофа Галтье снежным комом, да ещё и в самый неподходящий момент.

В январе столичный коллектив дважды с треском провалился на выезде. В первый день 2023-го года их уничтожил "Ланс" (3:1), а ещё через две недели парижан переиграл "Ренн" (1:0). Отрыв в Лиге 1 позволил сохранить первое место, но февраль станет настоящей проверкой, вынуждая коллектив с умом распределять силы. Два Ле Класико, 1/8 ЛЧ с "Баварией", "Монако" и "Лилль" в чемпионате – потери неизбежны.

К матчу с "Марселем" не готовы ни Килиан Мбаппе, ни Неймар. Травма Серхио Рамоса и неудача в переговорах по Милану Шкриньяру на время вынудила отказаться от схемы с тремя центрбеками. Отсутствие лишнего оборонца явно сказалась – ПСЖ пропускал в 7 из 9 встреч в новом году.

Статистика и факты

"Марсель" в последний раз дома побеждал ПСЖ в 2011-м году

ПСЖ отыграл на ноль лишь дважды в новом году

В последних 3 встречах команд на "Велодроме" было забито менее трёх голов

"Марсель" не забивал ПСЖ в трёх последних встречах

Ориентировочные составы

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Колашинац – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Гендузи, Малиновский – Алексис Санчес

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Мендеш – Витинья, Верратти, Руис – Солер – Месси, Экитике

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – ПСЖ от UA-Футбол

"Марсель" сейчас на хорошем ходу, в отличии от ПСЖ. В отсутствии Мбаппе и Неймара Париж будет ограничен как в качестве атак, так и в их динамике. Прессинг хозяев должен создать для команды Галтье реальные проблемы в атаке. Так что результативного футбола не ждём. Ставка: тотал меньше 3 с коэффициентом в районе 1.79.