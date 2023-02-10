Без Месси и Мбаппе. Монако – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 15.01.2023

Лига 1, 23-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 18:00

Трансляция – Megogo

Монако

"Монако" мощно вернулся, после рестарта сезона не проиграв ни единого матча в Лиге 1. В чемпионате команда Филиппа Клемана выиграла 5 из 7 встреч, включая две виктории над "Осером" (3:2, 2:3) и уничтожение "Аяччо" (7:1). Ничья с "Лорьяном" (2:2) на выезде трагедией не стала, ровно как и мировая на "Велодроме" (1:1). Во всяком случае, "монегаски" с "Марселем" уцелели.

17-летний юниор Бен-Сегир шокировал всю Лигу 1 тремя голами в январе. Сейчас у вундеркинда небольшие проблемы со здоровьем, но с учётом уровня Бен Йеддера и работоспобности Эмболо в старте юношу на такой матч и не ждали. А вот Вандерсона справа в защите будет не хватать, если он не успеет восстановиться на "ПСЖ".

Осенью "Монако" стал первой командой во Франции, сумевшей остановить Париж Галтье. Именно в таких играх, где нужно действовать от соперника, "монегаски" раскрываются во всей красе. Этому свидетельствуют многолетние проблемы столичного суперклуба против княжеской команды.

Но прежней надёжности обороны "Монако" не демонстрирует – Нюбель неслучайно сделал больше всего сейвов (84) в Лиге 1. На бумаге у Клемана вторая атака лиги (48 голов), но и тут всё держится на голом классе форвардов (лучшая конвертация в Лиге 1 (17.09%)). Перебили на целых 9 мячей больше относительно ожидаемых голов.

ПСЖ

Если "Монако" сумел остановить Париж на полном ходу в начале сезона, то о чём говорить сейчас. Игра "ПСЖ" после мундиаля вызывает ужас. Можно понять выездные поражения от играющих "Ланса" (3:1) и "Ренна" (1:0). Но выстраданные победы над мёртвым "Анже" (2:0) или откровенно слабенькой "Тулузой" (2:1) – это вообще не дело. Как и ничья с "Реймсом" (1:1)

Вдобавок к психологическим и игровым проблемам команды судьба подкинула клубу ещё кучу проблем. Сложный отрезок календаря, где будет не только "Монако", но и "Лилль", снова "Марсель". Плюс матчи 1/8 ЛЧ против "Баварии". И на фоне этого Лионель Месси вылетает, Килиан Мбаппе неизвестно когда вернётся. Уцелел лишь Неймар, да и тот играет с дискомфортом после повреждения. В защите же из-за травм банально не собирается 3 центрбека, чтобы сыграть в оптимальной для этого состава схеме.

Посреди недели "Марсель" в Кубке Франции показал, как надо играть с "ПСЖ". "Провансальцы" буквально сожрали фаворита за счёт крайне наглого прессинга. В отсутствии дальнобойного Мбаппе сопернику за тылы можно не беспокоиться, и лезть в высокое давление. Другое дело, что "Монако" привычнее наоборот заманивать оппонентов на свою половину. Многое будет зависеть от того, какой план выберет Клеман.

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Статистика и факты

"ПСЖ" проиграл лишь два из 31 последних матча Лиги 1. Обе неудачи случились в выездных матчах в прошлом месяце

В 9 из 10 последних личных встречах команд было забито 3 и больше голов

"Монако" не проигрывал в Лиге 1 в 9 последних турах

"Монако" забивал минимум дважды в 9 из 11 последних встреч Лиги 1

Личные встречи

С момента основания Лиги 1 соперники встречались в чемпионате 49 раз. У "Монако" 16 побед против 11 у "ПСЖ". Ещё 22 встречи завершились вничью. В последние годы у Парижа стабильно возникают проблемы на "Стад Луи II". Два последних приезда закончились для "ПСЖ" поражениями (3:0 в марте прошлого года, 3:2 в ноябре 2020-го). Всего Париж выиграл лишь одну из 5 последних личных встреч.

Ориентировочные составы

Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта, Камара, Фофана, Головин – Эмболо, Бен Йеддер

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш – Фабиан, Данилу, Верратти – Солер – Экитике, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – ПСЖ от UA-Футбол

В сложившихся обстоятельствах сложно даже выделить фаворита в предстоящей встрече. "Пари Сен-Жермен" выглядит не очень, но всегда может найти свои голы за счёт голого индивидуального класса. У "Монако" с игрой получше, хотя результаты во многом и держатся на лучшей в Лиге 1 реализации. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом в районе 1.76.